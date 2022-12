Serie sobre el padre Marcial Maciel será hecha por ViX+ y el productor de “Breaking Bad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – TelevisaUnivisión anunció que firmó un contrato con el productor Mark Johnson, de Gran Via Productions, y con Exile Content, para realizar la serie “Amén” (título provisional) sobre la vida del sacerdote mexicano Marcial Maciel (1920-2008), acusado de corrupción, soborno y abusos sexuales, en 1998, por miembros y alumnos de los Legionarios de Cristo.

El jueves, mediante un comunicado, ViX+, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión, anunció su “alianza exclusiva” con el “legendario productor” para realizar una “nueva serie limitada y original de ViX+, que se producirá bajo el nombre de Televisa Alternative Originals (TAO)”, la división de contenido premium de la televisora.

TAO ha producido series notables como “Un extraño enemigo”, “El candidato” y “Diablo Guardián”.

“Consideramos nuestra responsabilidad darles voz a proyectos de importancia para las audiencias latinoamericanas. En el caso de ‘Amén’, contamos una historia que se originó en México y cobró importancia a nivel internacional, y que, a fin de cuentas, fue una amenaza para una de las más poderosas instituciones (la Iglesia Católica) como también las más altas esferas de la sociedad”, indicó el vicepresidente ejecutivo de ViX+, Rodrigo Mazón.

La serie “explorará la irresistible atracción del poder sin límites y los peligros de acostarse con el diablo, según se cuenta en un relato de la vida real de un sacerdote católico que sedujo a la alta y pudiente sociedad mexicana, una comunidad religiosa internacional e incluso a las más altas esferas del Vaticano”, señaló.

Se basará en investigación periodística, cientos de entrevistas y en el libro “Vows of Silence: The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II”, escrito por Jason Berry y Gerald Renner.

“Con un fascinante recuento del encubrimiento por el Vaticano, el control vertical bajo Juan Pablo II y el tumulto que causaron en la iglesia de todo el mundo, de manera parecida a la parábola existencial del hombre corrupto que fue arrastrado por su enorme ambición disfrazada de ideales nobles”, añadió.

Destacó que revelará la tensa y emocionante indagación sobre una de las personalidades más poderosas y manipuladoras del siglo XX, así como la guerra secreta entre sus víctimas y quienes lo protegían.

Por su parte, el estadunidense Mark Johnson, ganador de los premios Emmy y Oscar, ha producido exitosas series como “Breaking Bad”, “Better Call Saul” o “Interview with de Vampire”, y películas como “Rain Man” que ganó cuatro premios Oscar, así como “Good Morning Vietnam”, “Bugsy” y “Donnie Brasco”, entre otras. Esta será su primera serie en español.

“Es raro adaptar una historia como esta con personajes de la vida real tan convincentes, un mundo complejo y enormes consecuencias para las instituciones que damos por sentadas”, señaló.

El estadunidense consideró esta alianza y el tema de la serie como algo “irresistible”.

“La oportunidad de contar esta complicada historia que delató a una de las figuras más engañosas y perniciosas de la cultura mexicana del siglo XX, y de hacerlo en español, el idioma de mi juventud, es irresistible”, aseguró.

Por ahora, “Amén” no tiene una fecha de estreno ni nombres de actores que puedan formar su elenco.

Legionarios de Cristo es una congregación religiosa clerical católica de derecho pontificio que fue fundada por Maciel, el 3 de enero de 1941 en la Ciudad de México. Después de las acusaciones en su contra, lo defendieron, pero en 2009, los Legionarios de Cristo reconocieron las denuncias contra su fundador y en 2010 se desvincularon de él.

En 2019, publicó el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la Congregación de los Legionarios de Cristo hasta la actualidad, donde confirmó 175 menores abusados por 33 sacerdotes de la congregación, incluyendo los 60 menores abusados por Maciel, publicó abc.es.