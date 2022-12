Wonder Woman 3: esto dijo la directora sobre la cancelación de la cinta y así le respondió James Gunn

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Patty Jenkins, directora de la saga fílmica Mujer Maravilla (Wonder Woman), dio su versión sobre las recientes noticias relacionadas con la presunta cancelación de la tercera entrega de la serie, en el contexto de los cambios que emprenderán James Gunn y Peter Safran, ejecutivos de Warner encargados de relanzar el universo cinematográfico basado en las historietas de la editorial DC.

La versión de que el proyecto Wonder Woman 3 encabezado por Jenkins no está considerado en los planes de los nuevos directores de DC Studios fue publicada hace una semana por la revista The Hollywood Reporter.

Asimismo, el portal The Wrap publicó que Jenkins fue quien decidió alejarse del proyecto al estar en desacuerdo con los cambios sugeridos a su propuesta por Michael De Luca y Pamela Abdy, directivos de Warner Bros.

En su cuenta de Twitter, Jenkins publicó un texto en el que dio a conocer su versión de lo ocurrido con la tercera parte de la saga protagonizada por la actriz Gal Gadot.

“Suspiro.. No soy de quienes hablan de asuntos privados profesionales, pero no permitiré que continúen las inexactitudes. Aquí están los hechos:

“Originalmente dejé Rogue Squadron (proyecto de Star Wars) después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no podía ocurrir lo suficientemente pronto y no quería retrasar más Wonder Woman 3. Cuando lo hice, Lucasfilm me pidió que considerara regresar a Rogue Squadron después de WW3, lo cual fue un honor para mí, así que acepté. Hicieron un nuevo trato conmigo. De hecho, todavía estoy en ello y ese proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. No sé si sucederá o no. Nunca lo hacemos hasta que se completa el proceso de desarrollo, pero espero su potencial en el futuro.

“Cuando comenzó a haber una reacción violenta acerca de que WW3 no estaba sucediendo, comenzó a extenderse la atractiva noticia falsa de clickbait de que fui yo quien mató el proyecto o que me alejé. Esto simplemente no es cierto.

“Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está sumergido en los cambios que tiene que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, relató Jenkins.

En su comunicado elogió a la actriz Lynda Carter, quien personificó a la superheroína en la serie de televisión setentera, y a Gadot.

“No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con Wonder Woman termine en una nota negativa. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Vivir en y alrededor de sus valores hace que uno sea cada día mejor persona. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí.

“Caminar al lado de Lynda Carter, una leyenda absoluta y un faro de bondad y luz, ha sido emocionante. He aprendido mucho de ella y la apreciaré como amiga y mentora, siempre. Mi equipo ha sido como una familia y luchó todos los días para darle al mundo las mejores películas que pudieron. Y Gal...

“Gal Gadot. ¿Por dónde empiezo? Gal es el regalo más grande que he recibido en todo este camino. Una querida amiga, inspiración y hermana. No hay palabras que pueda usar para transmitir lo mágica que es. Ella es la encarnación andante de Wonder Woman en la vida real y una mejor persona de lo que el mundo puede imaginar. Ni una sola vez en los millones de momentos que he pasado con ella vi algo menos. Ella es un regalo para este mundo, y más aún para mí.

“Por último, pero lo más importante, gracias a los increíbles fanáticos de WW y por todo su amor y apoyo. Los fanáticos de Wonder Woman a menudo no son los más visibles en los medios y en línea, pero quiero que sepan que siempre los hemos visto y celebrado en su importancia. Estaban ante todo en nuestras mentes todos los días que hicimos las dos últimas películas. Ustedes son las mejores y más amorosas personas y espero poder celebrarlas siempre.

“Gracias a todos por este maravilloso viaje. Mantengan el espíritu de la Mujer Maravilla. Cualquier día que enfrenten dificultades, traten de preguntar: ¿Qué haría la Mujer Maravilla? Espero que su faro de amor, verdad y justicia esté siempre ahí para mostrarles el camino, como lo ha hecho conmigo”, concluyó Jenkins.

James Gunn, quien ha estado en el ojo de la polémica también por el anuncio de que el actor Henry Cavill no volverá a personificar a Superman, reaccionó al comunicado de Jenkins, en el que dio fe de que todas las interacciones de él con Peter y con ella fueron agradables y profesionales.