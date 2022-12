Justin Bieber truena contra la marca de ropa H&M por usar su imagen sin permiso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de que el cantante canadiense Justin Bieber denunció que la marca minorista sueca Hennes and Mauritz (H&M) creó una colección cápsula de diversos productos y ropa con letras de sus canciones y con su rostro, sin su autorización, los productos fueron retirados.

“No aprobé nada de la colección de merchandising que pusieron en H&M… todo sin mi permiso y aprobación. SMH (Shaking My Head), yo no compraría si fuera tú”, escribió en sus historias de Instagram, el lunes 19 de diciembre.

En una segunda publicación, comentó: “La mercancía de H&M que hicieron de mí es basura y no la aprobé. No lo compres. Cuando todo el mundo se entere de que no aprobé nada de esta merch”.

Así desalentó a sus 270 millones de seguidores a que no compraran esa mercancía.

Pero un representante de H&M lo cuestionó, en un comunicado enviado a CNN, Los Angeles Times, Reuters y otros medios.

“Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados, pero mientras seguimos comprobando esto con todas las partes implicadas, los artículos han sido retirados de la venta”, indicó el comunicado.

“Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber, hemos retirado las prendas de nuestras tiendas en línea”, añadió.

Según Forbes, H&M, la segunda mayor minorista de moda del mundo, ofrecía las prendas con el rostro del cantante y letras de canciones como “I miss you more than life” o “Ghost”, a precios entre los 79.9 y 349 coronas danesas, es decir, entre 49.8 y 114 dólares.