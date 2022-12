"Centros históricos no pueden ser nada más museos": Felipe Leal

GUADALAJARA (apro).–Luego del anuncio del alcalde tapatío, Pablo Lemus de repoblar el centro histórico de Guadalajara con la construcción de torres, lo cual generó inconformidad entre vecinos, el arquitecto Felipe Leal ganador del premio ArpaFIL 2022 considera que sí se debe permitir nuevas edificaciones, pero sin especulación ni voracidad inmobiliaria.

“En sí como principio urbanístico no está mal, el problema es cómo se está haciendo, que se habite el centro es muy positivo, los centros históricos no pueden ser nada más museos y lugares para visitar durante el día, sino deben ser habitables que es la mayor seguridad que deben de tener”, refiere.

Menciona que el repoblar zonas céntricas que están abandonadas o subutilizadas es un fenómeno universal, debido a que a los habitantes y a la autoridad no les conviene que las ciudades crezcan tanto.

Sin embargo, precisa que al momento de repoblar se debe de cuidar que "el proceso no venga con una especulación desmedida, voraz, que no se considere a los habitantes. Te pongo un ejemplo, en Suecia (…) no hay una diferencia social y la vivienda media”.

Incluso señala que el Estado otorga préstamos adecuados para que una persona de la clase trabajadora adquiera un departamento en una zona intermedia de la ciudad.

“Entonces en un condominio, tú puedes encontrar gente de clase media alta y en el piso inferior alguien que tiene una vivienda social, que con mucho esfuerzo pudo adquirirla”.

Considera que “lo peor es encontrar barrios únicamente para un sector social”, y apunta que se debe evitar la expulsión (gentrificación) de los habitantes originales.

Los colonos de la zona centro acusan que Lemus pretende expulsarlos para construir torres para clase media alta.

El arquitecto expone que para conseguir que coexistan “esas mixturas”, se deben establecer consensos. “Es muy importante incorporar a la comunidad, se tienen que socializar y legitimar esos procesos, pero lo último que se debe hacer es expulsar esos antiguos residentes”, insiste.

Incluso considera que “le saldría al Estado o hasta el propio promotor inmobiliario mucho más barato el poder hasta apoyarlos económicamente para que ahí se puedan, porque (…) si a ellos los vas a lanzar todavía a la periferia (…) en los lugares más recónditos te van a pedir también los servicios públicos y urbanos”.

También precisó que si se pretende construir torres en el centro de la ciudad, no deben rebasar los cuatro pisos de altura.

Leal tras recibir el premio ArpaFIL 2022, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) dijo que representa un honor y una enorme satisfacción, puestos que los homenajeados previamente fueron sus amigos, gente que admira o que fueron parte de su formación como arquitecto, entre ellos Fernando González Gortázar, Julio de la Peña, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta.

“Son gente con las cuales con todos ellos me he comunicado y mantuve amistades, me ayudaron en mi formación, y que ahora ese premio o ese reconocimiento recaiga en mí, es como una extensión de lo que ellos dejaron”, concluyó.