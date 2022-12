Arranca en Xichú el Festival del huapango arribeño y la cultura de la Sierra Gorda

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Llega el fin de año y en Xichú, el corazón de la Sierra Gorda guanajuatense, se despide el 2022 y se recibe al 2023 con la preservación de la palabra, resguardada en las décimas del huapango arribeño que interpretan exponentes de este género para celebrar un festival comunitario que, en esta ocasión, cumple 40 años de realizarse a cargo de un comité ciudadano fundado por el versador Guillermo Velázquez.

El Festival del huapango arribeño y la cultura de la Sierra Gorda, a celebrarse del 29 de diciembre al 1 de enero, rinde homenaje también a los viejos huapangueros de la región. Esta vez reunirá un programa internacional con artistas de Puerto Rico, Islas Canarias, Cataluña, Cuba y Argentina, que cultivan la poesía decimal y la improvisación poética musicalizada.

Todos estos artistas se han encontrado desde fines de los 80 en distintos países, en los que han descubierto sus coincidencias en el uso de la tradición oral a través de la décima. Y esta vez se reunirán en Xichú, municipio del Noreste de Guanajuato, a 182 kilómetros de la capital del estado, enclavado además en la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda.

Eliazar Velázquez Benavides, escritor y cronista e integrante del comité, explicó que el festival ha evolucionado a un foro de fortalecimiento de expresiones culturales de la Sierra Gorda y tiene una identidad comunitaria.

El programa inicia el 29 de diciembre con el pregón del festival en las calles de Xichú, y la ofrenda a los huapangueros fallecidos en el panteón, un ballet independiente, el saludo de trovadores y músicos de los países invitados.

El viernes 30 abre con distintos talleres para niñas, niños y jóvenes: máscaras, instrumentos prehispánicos, elaboración de libros, pintura y otros. Por la noche se presentará el grupo Ballades d’Advent, de Cataluña; se recibirá a danzantes concheros y mojigangas del Valle del Maíz (San Miguel de Allende) y habrá una velación.

El 31, después de la visita al panteón, se realizará un foro de diálogo entre huapangueros locales homenajeados (Gabino Landaverde y Jesús Martínez) así como con repentistas de Argentina, Cuba, Islas Canarias, Cataluña y Puerto Rico. Será presentado el libro “Décima del encanto”, del trovador puertorriqueño Omar Santiago, y después danzarán los concheros para dar paso a varios de los artistas invitados, entre los cuales figura el payador argentino David Tokar, quien ha realizado una importante labor de documentación de este género en las últimas dos décadas.

Finalmente, se dará paso a la topada (la batalla decimal de sones, huapango y jarabe) entre Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú con Descendencia López, contra Tobías Hernández, acompañado de Guilebaldo Díaz, Alex Montaño y Valentín Gil, misma que comenzará a la medianoche del 31 y terminará por la mañana del 1 de enero.

Funcionarios estatales “irrumpen” con peleas de gallos

Lo único que el comité organizador pide al gobierno del estado y a las autoridades municipales es una cosa: que respeten la esencia cultural de este festejo pues, según exponen integrantes de dicho comité, políticos locales del PAN y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del estado han irrumpido en la fiesta para llevar actividades con fines de lucro, como las peleas de gallos.

El exalcalde Perfecto González, junto con el funcionario estatal Eduardo Méndez Ramírez, promotor de programas y de los denominados “Vales Grandeza” que el gobierno panista reparte a un padrón de beneficiarios, han organizado en los últimos años dichas peleas de gallos en un terreno propiedad del primero, cercano al Jardín principal, sede del Festival del Huapango Arribeño.

“Lo que pedimos… es que cumplan la parte que le corresponde en estos eventos sociales colectivos, que tienen que ver con aspectos de seguridad, vialidad, cuidado de las familias que acuden a estas fiestas… han sido muy permisivos con unas peleas de gallos que se realizan” en el terreno donde, por cierto, se realizó el primer evento de campaña de actual gobernador del PAN, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo el escritor Eleazar Velázquez.

“El lugar no es para palenques. Pero esos eventos han tratado de usufructuar con fines económicos la fiesta, que no hacen ellos, que no les cuesta. Creemos que la autoridad debe ser más cuidadosa de eso. Pedimos respeto a este espacio y que la autoridad cumpla con las medidas necesarias para arropar lo que es una fiesta a la que van familias enteras, y que hacemos para que todas estas familias se encuentren en ese espacio, como un manantial de arte y sensibilidad”, señalaron integrantes del comité, que conforman hombres y mujeres de Xichú que tienen distintas actividades y profesiones, y trabajan el resto del año en los preparativos y la recaudación de fondos.

“Los poetas somos opinantes”: Guillermo Velázquez

El trovador Guillermo Velázquez recordó que esta fiesta surgió primero como un espacio de reconocimiento a los maestros del huapango arribeño y la improvisación, entre los que destaca el potosino Francisco Berrones Castillo, al que describe como “el poeta campesino más sobresaliente y creativo del siglo XX”.

Pero con el paso del tiempo, el festival ha adquirido un espíritu de encuentro de la comunidad y de repentistas y versadores de la región, entre la Sierra Gorda y San Luis Potosí, así como de otros lares.

Aunque aclaró que este festival no desdeña los recursos públicos, pues eventualmente ha recurrido a ellos en algunas ocasiones, Velázquez resaltó que los artistas procedentes de otros países que asistirán pagarán su viaje y no cobrarán por presentarse; “vienen porque somos amigos, somos hermanos, somos una familia planetaria, hemos convivido en los encuentros internacionales, nos tenemos admiración mutua, mucho cariño y mucho respeto”.

Hay además una poderosa razón para que Xichú propicie este encuentro:

“No hay algo en el mundo de habla hispana como la topada de poetas que se da en Xichú, tanto por lo que dura como por la poesía de arte mayor, que va más allá de la décima espinela, que es de ocho sílabas. Y por los temas que trata”, señaló Velázquez, conocido como “el León mayor”.

Guillermo anunció que este año, a través de la improvisación, pasará revista a acontecimientos como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el gobierno de la 4T.

“Porque los poetas ahora somos opinantes sobre el acontecer, no solo repetimos; creo que, desafortunadamente, a la vista de un periodismo que se ha degradado, la palabra del poeta, yo creo que en medio de toda la sofisticación tecnológica adquiere un valor primordial; la palabra viva, la emoción que se puede sentir al pregonar una poesía”.

El trovador ya sabe con qué verso cerrará su participación en la topada, sobre el tapanco que en lo alto de la plaza principal de Xichú se instala para la batalla poética entre huapangueros que recibirá al 2023:

“Hoy nos iremos de la fiesta

con la mirada en lontananza

el alma henchida de esperanza

y la sonrisa manifiesta

de quien buscando una respuesta

al retomar la travesía

entre exultante algarabía

descubre en su íntima raíz

qué significa ser feliz”.