Pantera y Scorpions se robaron el primer día del festival Hell and Heaven 2022

TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).- El festival Hell and Heaven 2022 brilló con intensa gala de rock duro femenino en su primera entrega la jornada de este viernes en el Foro Pegaso de Toluca, luciendo también por la presencia estelar de Scorpions y Pantera.

Desde el acceso al recinto, el público formado en su mayoría por chicos y chicas metaleras disfrutó la extensa propuesta de bandas tanto nacionales como de varios países del mundo.

Cinco escenarios confabularon la celebración: el tablado doble nombrado infernalmente Hell Stage y Heaven Stage, además del Modelo Stage, True Metal Stage y New Blood Stage, cada uno con una identidad sonora propia haciendo reventar las emociones a los presentes.

El viaje de bandas destacó por el poder femenino sobre la escena.

Entre ellas: la agrupación ecuatoriana Minipony, liderada por Emilia Moncayo; Spiritbox, de la mezzosoprano canadiense Courtney LaPlante, los suecos Arch Enemy con la voz de Alissa White-Gluz, de Montreal; la banda neerlandesa Epica, a cargo de la cantante, compositora, empresaria, modelo, bloguera e influencer pelirroja Simone Simons, más la vocalista germana de heavy metal Doro Pesch. (https://youtu.be/AlD-gVlo-jc)

A los inicios se escuchó a los nacionales Charro Calavera, seguido del bolero gótico de Salvador y Los Eónes, así como la fusión de Folk Metal e influencia temática prehispánica de Cemican. https://youtu.be/z7k5PG-F_sg

Durante la extensa jornada de más de 12 horas, los tímpanos de los presentes retumbaron ante una amplia diversidad de estilos rockers, reluciendo la frescura de Filter, desde Cleveland, Ohio; la locura alemana de Till Lindemann (con su demencial proyecto independiente a Rammstein) y el rugido brutal de Marduk, banda oriunda de Suecia cuyo nombre proviene de una deidad patrona de Babilonia.

Lo mejor de la noche

Acudieron al encuentro festivalero familias enteras. Se veía pasearse a los veteranos de la vieja guardia, así como a adolescentes adoradores de los ritmos duros, en un paseo por el metal, hard rock, punk y rock.

El espacio del Foro Pegaso se recorría de extremo a extremo con agilidad, contando con entretenimiento adicional, como una villa medieval donde se exhibieron batallas con caballeros ataviados en sus armaduras. Entre las zonas de alimentos y de reposo, se escuchaban grupos resonando… ¡gaitas!; como puede verse, el ambiente relajado imperó en el primer día de la festividad Heaven and Hell.

Uno de los actos más esperados lo comandaron los texanos Pantera, al mando del vocalista Philip Anselmo y el bajista Rex Brown, miembros originales de esta agrupación estadunidense fundada en 1981. Brindaron un tributo a… su propia banda, siendo éste su primer show en todo el mundo como parte de su retorno a los escenarios. La presentación atrajo un halo de luz para homenajear a los camaradas fallecidos: el guitarrista Dimebag Darrell (1966-2004) y el bataco Vinnie Paul (1964- 2018). De ambos aparecían dibujados sus rostros en los bombos de la batería.

“A New Level” y “Mouth for War”, dieron el arranque en una intensa velada de nostalgias; la fuerza escénica de Pantera hizo vibrar a quienes se amontonaban en uno de los actos más esperados del Hell and Heaven. Anselmo dirigió la misión logrando una frenética conexión, pues cada una de las rolas fue coreada por el respetable a todo pulmón.

Después de “Becoming” rasgaron la clásica “I’m Broken” y “This Love”. En recuerdo a Dimebag y Vinnie, regalaron un mosaico de fotografías donde se les veía en los tiempos de gloria del cuarteto Pantera, en tanto se fondeaba “Cemetery Gates”. Consideraron “Planet Caravan”, en tributo a los británicos Black Sabbath, aparte de las inefables “Walk” y “Cowboys From Hell”.

Pero el acto estelar correspondió escenificarlo a la leyenda alemana de Scorpions. Su líder Klaus Meine, a sus ¡74 años! cautivó a los adeptos alacraneros con una magistral cátedra de rock denso. Seleccionaron “Gas in the Tank” y “Make It Real”.

Klaus movió la energía y buenas vibras de los reunidos junto a sus camaradas Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda y Mikkey Dee. Los originarios de Hannover, quienes desde 1965 mantienen su aguerrido estilo hard rock y heavy metal, entregaron “Wind of Change”, insigne tema que calentó los ánimos en una velada toluqueña llena de frescor. (https://youtu.be/n4RjJKxsamQ)

Sobrepasaba la media noche cuando se escucharon “Blackout”, “Big City Nights”, “No One Like You” y “Rock You Like a Hurricane”. Con una cascada de llamaradas y pirotecnia lucifernal culminó el Hell and Heaven, feliz locura generalizada que aclamó a los gigantes Scorpions.

Para este sábado el público en Hell and Heaven recibe a Judas Priest, Slipknot y Bad Religion. Ni más ni menos…