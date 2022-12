Ver, oír, aplaudir, silbar…

“Intimidades” de Adriana Malvido y Christa Cowrie

Este sábado 3 a las 17 horas, la veterana periodista cultural Adriana Malvido presentará su volumen reciente “Intimidades” en la FIL 2022. La cita es a las 5 de la tarde en el salón 3, Planta Baja, de laExpo Guadalajara, en la capital tapatía.Acompañarán a la autora Christa Cowrie, repetadafotógrafa quien colaboró con las imágenes del libro, así como Alberto Ruy Sánchez.

Escultura, pintura y gráfica de Pablo Ruiz Lombardo

En el Museo José Luis Cuevas se presenta actualmente la muestra individual del artista mexicano Pablo Ruiz Luis Lombardo,(1962) titulada "Variaciones de un mismo tema". Aproximadamente se exhiben 55 obras, desplegadas de manera excepcional en tres salas del recinto. El trabajo parte de la figura humana que ha sido geometrizada y sistetizada. Las serigrafías sobre papel, que miden aproximadamente 60x70 cm, han sido reúnidas de tal suerte que proponen un juego de posibilidades tanto formales como cromáticas. Las 16 pinturas de gran formato han sido realizadas en acrílico y arenas sobre tela, así como 10 esculturas realizadas en marmol y metal de aproximadamente un metro de altura. La muestra reúne también joyería en plata de los personajes del trabajo de Ruiz Lombardo realizado por Regina García Diego. Las diferentes técnicas para aproximarse al mismo tema, es sin duda un inquietante motor para el creador y también para los espectadores, ya que logra atraparnos e invitarnos a disfrutar de las infinitas posibilidades, formales donde el color se vuelve protagonista , así como la tridimensionalidad de un solo tema. De manera excepcional, también se exhiben cuatro extensos textos de 4 plumas importantes que reflexionan sobre la obra del artista.

“Réquiem para un alcaraván”, danza en el Cenartes

En el marco del Seminario “Héctor Azar. Poética y política teatral en México”, el sábado 3 de diciembre, a las 19 horas, tendrá lugar la presentación de “Réquiem para un alcaraván”, danza performativa de Lukas Avendaño con la Banda Filarmónica Mixtequilla de Oaxaca. Centro Nacional de las Artes, Avenida Río Churubusco 79, Metro General Anaya, Coyoacán.

Función especial “La navidad fantasmagórica de Scrooge”

Alonzzo Producciones tiene el gusto de invitarlos a una función especial para la producción de la puesta “La navidad fantasmagórica de Scrooge” estelarizada por Moisés Suárez, en la que juntos queremos festejar con ustedes y sus familias el inicio de la temporada navideña. Los esperamos este domingo 4 de diciembre a las 13:00 horas en el Teatro de la República, ubicado en la Calle Antonio Caso #48, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Títeres: “Instrucciones para sembrar un jardín”

“Instrucciones para sembrar un jardín”, de Itzel Lara, dirigida por Luis Alcocer Guerrero, es una propuesta de títeres de humor negro para adolescentes y adultos que invita al espectador a reflexionar sobre los efectos nocivos de las relaciones familiares codependientes. La manipulación de los padres para imponer sobre sus hijos mandatos, proyectos y fantasías perviven más allá de la muerte, dejando la identidad de los sobrevivientes a la deriva. Funciones: sábado, 19 horas, y domingo, 18 horas. Foro A Poco No, República de Cuba 49, Centro Histórico.

Homenaje por 75 aniversario de Jorge Reyes

Este domingo 4 al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes rinden homenaje por el 75 aniversario del periodista Jorge Reyes, con la participación de Silvia Tomasa Rivera, Víctor M. Navarro, Eva Castañeda e Iván Cruz Osorio. Entrada libre, aforo de 245 personas.

Concierto del Tercer Festival Urtext con Benjamín Juárez Echenique

“Maitines de Navidad”, obra musical escrita en 1658 por Juan Gutiérrez de Padilla, será interpretada por el conjunto Angelicum de Puebla que dirige el ducho experto en música antigua Benjamín Juárez Echenique, como parte de los conciertos del Tercer Festival Urtext en el Claustro Bajo del Museo Franz Meyer, avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, a las 17 horas.

Visita Guiada “Arte, Genómica y Diversidad”

A las 14:30 de este domingo 4 de diciembre tendrá lugar una visita guiada con entrada libre a la exposición “Arte, genómica y diversidad”, con los artistas Berta Kolteniuk, Diana Platas, Malena Díaz, Eurídice Navi, María Aurora Urrusti, Andrea Fuentes Silva, Humberto Spíndola, y Leonel Sagahón, en el segundo nivel del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Moneda 13, Centro Histórico. Entrada libre.

“El infierno”, cine en Los Pinos

Este clásico del cine mudo, “El Infierno”, basado en la primera parte de “La Divina Comedia” del poeta florentino Dante Alighieri, es una película que dirigieron hace un milenio Guiseppe de Liguero, Francisco Bertolini y Adolfo Padovan. Se proyectará con música del Dr. Fanatik Project en el salón cinematográfico de la Cada Miguel Alemán. Domingo 4, entrada libre a las 13:30 horas.

“Cuentos negros navideños” en el Teatro Sergio Magaña

Los “Cuentos negros navideños” de YvanBienvenue, con dirección de Ginés Cruz y Boris Schoemann, se representan este fin de semana en el Teatro Sergio Magaña, Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María la Ribera, San Cosme, sábados a las 19 horas y domingos a las 18. Metro San Cosme.

Festival de Cine de Música de México en Filmoteca UNAM

Cínica. Festival de Cine de Música de México es el primer festival de cine en el país dedicado exclusivamente a la música. Cuenta con una programación especializada en películas de ficción, documentales, musicales, videos y todas las propuestas audiovisuales que giran en torno a la música, incluyendo géneros como el jazz, música de concierto, regional, tradicional o urbana. Ahora se le rinde homenaje al director estadounidense Cameron Crowe, quien le ha otorgado un lugar preponderante a la música en su obra. Así que se presentarán en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, tres de sus largometrajes de ficción y su célebre documental “Pearl Jam twenty” (Estados Unidos, 2011), filmado a dos décadas del lanzamiento de Ten, el disco debut de Pearl Jam. “Singles” (Estados Unidos, 1992) se proyecta el sábado 3 de diciembre a las 16:30 horas. Ese mismo día pasa “Pearl Jam twenty”, pero a las 18:30 horas. Documental dedicado a la banda musical Pearl Jam en el que se narra cómo se enfrentaron al primer disco, algunas de las anécdotas más desternillantes de sus giras y el detonante que inició la separación del grupo. Otro de su filmes que se exhibirán es: “Casi famosos / Almost Famous” (Estados Unidos, 2011), el domingo 4 de diciembre, a las 16:30 horas; basada en la propia experiencia de Crowe y como homenaje al rock de los 70, un adolescente que aspira a ser periodista es contratado por la revista Rolling Stone para cubrir la gira de una famosa banda. A pesar de su juventud y de la oposición de su madre, el chico vivirá con los músicos y sus fans una aventura inolvidable. El ciclo homenaje a Crowe finaliza con la película “Un gran amor / Say Anything” (Estados Unidos, 1989), el domingo 4 de diciembre a las 19 horas. Es la historia de Lloyd Dobler, quien es muy optimista, trata de conquistar el corazón de Diane Court, la chica más guapa del instituto y, además, una excelente estudiante. Lo sorprendente para todos es que ella le corresponde. El único problema es que el posesivo padre de Diane, que está divorciado, no aprueba esa relación. Para programación y horarios consulte: www.filmoteca.unam.mx

“Pinocho” de Guillermo de Toro, en más salas

Ya se puede ver este filme animado de Guillermo del Toro y Mark Gustafso en las pantallas grandes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras “El callejón de las almas perdidas” (2021), el cineasta mexicano Guillermo del Toro reinventa el cuento clásico del italiano Carlo Collidi sobre una marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un afligido carpintero llamado Gepetto. Ambientada en la Italia de los años 30, gobernada por Benito Mussolini, esta película en stop motion sigue las aventuras del travieso y desobediente Pinocho en su búsqueda de un lugar en el mundo, a través de un relato que no rehúye de los elementos más oscuros de la historia de Collidi mientras aborda temas como la redención y el poder del amor paternal. Con las voces de Gregory Mann (Pinocho), Ewan McGregor (Sebastian J. Cricket), David Bradley (maestro Gepetto), Tilda Swinton (Wood Sprite / la Muerte), Finn Wolfhard (Candlewick), Cate Blanchett (Spazzatura) y Ron Perlman (Podesta). Cine al aire libre. Casa del Lago UNAM. Sábado 3 de diciembre a las 18:30 horas. Sala Julio Bracho del CCU, Sábado 3 y domingo 4 a las 11:30, 14, 16:30 y 18:45 horas. Cinematógrafo del Chopo, sábado 3 y domingo 4 a las 11:30, 14, 16:30 y 18:45. Y también ver la cartelera de Cineteca Nacional (cinetecanacional.net).

Homenaje al escultor y pintor mexicano Federico Silva

El Canal 22 rinde homenaje al también académico Federico Silva, referente del arte contemporáneo nacional, en el marco de su sensible fallecimiento a los 99 años. La televisora recordará las ocho décadas de trayectoria de este artista autodidacta que destacó con las técnicas de encáustica, frescos y temple y que colaboró con otros importantes nombres de la esfera plástica mexicana, como David Alfaro Siqueiros. Se pasará la serie “Premio Nacional de Ciencias y Artes: Federico Silva”, el domingo 4 de diciembre, a las 18:30 horas.19 Horas CT / 17 horas. Señal Internacional. Y además de exhibirá un capítulo nuevo se la serie “Una trayectoria, una colección: Federico Silva” el domingo 4 de diciembre, a las 19 horas en el 22.1, a las 19:30 en CT / 17:30 horas en Internacional.

EVENTOS

Reunión de los Guardianes de la Tierra

Ya inició el Consejo de Visiones 2022, en Tepoztlán, Morelos, un encuentro intercultural y multidisciplinario de ecoactivistas, artistas, educador@s ambientales, científic@s, sanador@s, comunidades indígenas, estudiantes y jóvenes, enfocados a catalizar un cambio social centrado en el cuidado a la vida y en generar un futuro sustentable para las próximas generaciones.

Este 2022, y después de 5 años de pausa, la décimo sexta edición del encuentro se realizadel 4 al 11 de diciembre, con el título “El abrazo del amate”, en el mismo lugar en donde se llevó a cabo en 1996: el Centro Scout Meztitla, situado en el Valle de Atongo, Biorregión del Cuauhnahuac, en las faldas del Parque Nacional y del Corredor Biológico Chichinautzin en Tepoztlán, Morelos. Es un experimento de transformación social en convivencia, que encuentra sus principios en soluciones basadas en la naturaleza. Es un espacio para el intercambio de experiencias, recursos, conocimientos, disciplinas y herramientas enfocadas a la salud del planeta que habitamos, para que continúe de manera armónica su evolución mediante prácticas de crecimiento justo, libre y responsable. El evento dura una semana y es para público en general, pero este sábado y domingo pueden aprovechar para participar.

TEATRO

“Mrs Shakespeare”, donde el público es el jurado

La obra “Mrs. Shakespeare”, farsa punitiva que producen Teatro del Mundo y Caja Negra Producciones, ocurre en un espacio transhistórico donde se realiza un juicio alegórico para determinar, desde la perspectiva de los feminismos actuales, la posibilidad de cancelar las obras del autor inglés. Las acciones se desencadenan cuando Sir Philipe Henslowe (Emma Dib), en su calidad de defensor de William Shakespeare, acusa a tres actrices del siglo XXI interpretadas por Daniela Zavala, Emoé de la Parra y Renata Wimer, por cuestionar el canon y la vigencia de los personajes del autor de “La fierecilla domada”. El planteamiento escénico es dirigido por Silvia Ortega Vettoretti con base en la dramaturgia de Verónica Bujeiro. Durante una hora y media los asistentes, que se convierten en parte del jurado, pueden disfrutar con el humor, la inteligencia y la emotividad con la que cada una de las actrices acusadas argumenta frente a los cuestionamientos de Henslowe. La cita es en

La Teatrería (Tabasco 152, Roma norte, CDMX) hasta el 10 de diciembre con funciones sábados a las 18 y 20 horas y domingos a las 18horas. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en línea, en esta segunda opción con un 30% de descuento.

Posteriormente, “Mrs. Shakespeare” tendrá una breve gira en Mérida, Yucatán el domingo 11 de diciembre; el martes 13 en Tijuana; el miércoles 14 en Tecate; el jueves 15 en Ensenada; el viernes 16 en Rosarito y concluirá el sábado 17 en Mexicali, Baja California.