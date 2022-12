Detienen en Miami a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán; la acusan de estos cargos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El domingo 23 de enero, Frida Sofía, de 29 años, hija de la cantante Alejandra Guzmán, fue arrestada en Miami, Florida, y pasó la noche en la cárcel por alteración del orden público y resistencia al oficial sin violencia, por lo que tuvo que pagar mil 500 dólares de fianza para recuperar su libertad.

Incluso en la página de Correccionales y Rehabilitación del condado de Miami, Frida Sofía aparece con el número de caso "M22001182", así como los dos cargos por los que fue detenida.

Detención de Frida Sofía. Foto: www.miamidade.gov

En exclusiva, el programa de espectáculos “Chisme No Like” informó que todavía no están los papeles en torno al arresto en la corte y que se tardaron en pagar la fianza. Otros medios señalaron que salió 8 horas después de su detención.

“Si tienen dudas de que esta noticia no es vieja, hace 19 horas, Frida hacía este ‘live’ con este peinado y este color de pelo y el mismo suéter con el cual fue arrestada”, aseguró. En la cuenta de Instagram, el video fue borrado.

El conductor Javier Ceriani especuló sobre los motivos del arresto, al señalar que no sabía “qué le pasó, en qué estado estaba”, pero la realidad es que “esta confirmadísimo” el arresto de Frida Sofía en Miami por desorden público y resistencia sin violencia a la policía.

“La verdad Elisa –dijo dirigiéndose a su compañera, la conductora Elisa Beristain--, preocupante porque ¿quién cuida a Frida? ¿Quién está con Frida? ¿Cómo está Frida?”, inquirió Ceriani.

Beristain señaló que ahora que Frida Sofía está más apegada a su familia paterna y que vivieron la desgracia de la pérdida de su media hermana Natasha Moctezuma, en septiembre del año pasado, a los 24 años, por problemas en los pulmones, además de que sufría epilepsia.

“¿Qué fue? ¿Cuál sería el disturbio que, en esta ocasión, Frida protagonizó en este lugar, en Miami?”, señaló Beristain, quien consideró que este caso debe ser un parteaguas para que tenga una mejor relación con su madre y la familia Guzmán Pinal.

“Es un caso más de Frida Sofía con las autoridades”, dijo.

De acuerdo con TV Shows de Telemundo, ésta es la segunda vez que Frida Sofía es detenida por la policía de Miami. El año pasado, en una entrevista con Lucía Méndez para su canal de Youtube, recordó que estuvo presa unas horas tras ser arrestada por golpear a un hombre que la estaba grabando mientras tenían relaciones sexuales.

“Si quiero y tengo ganas, yo así soy. Estaba horny y este no estaba nada mal. Entonces, bueno, las cosas fueron escalando y para no hacerles el cuento, estoy en plena acción, volteo y el cabrón con el celular (grabándola). Me le fui encima. Agarré su teléfono, se lo rompí y le rompí la madre. Lo volvería a hacer”, confesó.

Explicó que en Estados Unidos si alguien agrede a otra persona la tienen que arrestar, sea o no verdad. En el video admitió que su mamá, Alejandra Guzmán, la sacó de prisión.

“Pagó 300 dólares y, aparte, era algo que era íntimo y que, a parte de dar pena la historia, ya estaba fuera del sistema y ella fue la que lo contó a todo el mundo y sí ¡híjole!”, señaló y aseguró que por eso no la busca ni le habla.