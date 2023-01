2022, el año del ave fénix de los conciertos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El año 2022 será recordado en el tiempo por el resurgimiento de la música con conciertos en vivo en sus máximas vibras, quedando como pasado lejano y olvidado los claroscuros del 2021, cuando aún menguaba el confinamiento pandémico.

El 2022 significa para los shows de música un renacimiento de los artistas y el entretenimiento del público; una especie de ave fénix que retomó su vuelo con conciertazos que quedaron inscritos en el brillante historial de espectáculos, destacando la presencia de los alemanes Rammstein, el británico Roger Waters y los londinenses Coldplay, al igual que la visita de los aclamados de Seattle, Foo Fighters.

Resplandecieron los festivales, destacando el esperado Vive Latino, con los memorables Corona Capital, Coordenada, Pulso GNP y Flow Fest. Deslumbró el Hipnosis y Hell and Heaven, sin olvidar el retorno de los masivos en el Zócalo de esta ciudad.

Espacios alternativos

En el primer aniversario luctuoso de “El poeta del rock rupestre” Roberto González (1952-2021), se rindió sensible recital en su memoria cobijado por el Foro Alicia de Ignacio “Nacho” Pineda, el 20 mayo.

El emotivo concierto con halos de añoranzas fue comandado por Julia González Larson (hija de Roberto) y la compañera del trovador alvadareño, Raquel Larson Guerra, así como la diosa blusera mexicana Nina Galindo. También participó el ensamble La Juerga y el cantautor Pedro Sandoval. En el homenaje se escucharon las entrañables “El huerto”, “Ánimas” y “La gallina”.

El retorno a los escenarios de la agrupación mexicana Austin TV se anunció en el mítico Alicia; sin embargo, cambió de sede para concretar fecha el 28 de septiembre, en el Foro Indie Rocks! La banda actualmente está conformada por Chiosan (teclados y samplers), Xnayer (batería), Totore (guitarra), Rata (bajo) y un nuevo integrante, Héctor Fematt (guitarra); ellos intepretaron en dicho reencuentro el reciente corte “De la orquídea y la avispa”, así como “Rucci”, “Caballeros del albedrío” y “Satélite”. Una velada de nostalgias y energías renovadas.

En 2022 nació el espacio cultural Cuba 74, recinto que lleva el nombre de su calle y número, en el Centro Histórico. En su breve, pero intensa historia, el departamento cultural Cuba 74 ha sido visitada por artistas independientes como el compositor poblano Carlos Arellano, el hidalguense Francisco Barrios “El Mastuerzo” y el poeta veracruzano infrarrealista Rafael Catana, amén de la diosa del blues nacional Nina Galindo, así como el músico post-rupestroso mexicano radicado en Milán, Italia, Iván Rosas.

Rammstein, Roger Waters, Coldplay y Foo Fighters

Simplemente brutales fueron los shows de los alemanes Rammstein en el Foro Sol (1, 2 y 4 de octubre), de los mejores del año.

El público ingresó a una experiencia de ambientaciones postapocalípticas. El escenario dantesco erigía puntiagudas estructuras metálicas en su amorfo diseño, acentuado por una torre central. El alucín escénico hizo viajar a las enloquecidas almas hacia los umbrales del averno. En el tablado, géiseres exhalaban borbotones de fuego con un derroche de incesante pirotecnia. A lo largo de la plancha, seis torres emanaban lengüetazos flamígeros hacia los cielos.

Así fue el espectáculo de la banda berlinesa integrada por el líder Till Lindemann, los guitarristas Richard Zven Kruspe y Paul Landers; el bajista Oliver Riedel, el bataco Christoph Schneider y el tecladista Christian “Flake” Lorenz. Retumbaron “Deutschland”, “Radio”, la clásica “Du Hast” y “Engel”.

Un espectáculo demencial ofreció la maquinaria alemana Rammstein (@RSprachrohr). Este martes 4 le queda su tercera y última presentación en el #ForoSol. uD83DuDC49 https://t.co/gkJOfUE5ko pic.twitter.com/p9htuEIW1v — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) October 3, 2022

El legendario Roger Waters hizo lo propio en el Palacio de los Deportes, los días 14 y 15 de octubre.

El cofundador de la banda sicodélica Pink Floyd emergió en un sorprendente escenario de 360 grados. Una monumental pantalla en forma de cruz se elevaba sobre Waters y músicos. Delirante derroche escénico que brilló por el rolón “Comfortably Numb”, sin faltar “Another Brick in the Wall, 2 & 3”, del álbum “The Wall” (1979), “In the Flesh”, “Money” y “Outside the Wall”.

Hechizó la excelsa producción que caracteriza los actos en vivo de Coldplay, cobijando a los reunidos en un viaje onírico y astral el Foro Sol, en comienzos de abril. La magia audiovisual hipnotizó las miradas con atractivas pantallas de las que emanaban alucinantes diseños conceptuales. Desde los accesos entregaban pulseras que lanzaban automáticamente lucecillas multicolores entre cada rola. Globos gigantescos y papelillos flotaban sobre las cabezas. Una incesante pirotecnia brilló por el tablado y sobre el horizonte. Fue un sueño celestial para sumergirse la banda en un paraíso terrenal de amor a la música y a la vida. El vocalista Chris Martin y sus compañeros Will Champion (batería), Guy Berryman (bajo) y Jon Buckland (guitarra), hicieron alucinar a los ritmos de “The Scientist”, la infaltable “Viva la Vida” y “Yellow”.

Los Foo Fighters, a su vez, confabularon una velada mágica de buena vibra y comunión entre sus seguidores del Foro Sol el 15 de marzo: su líder Dave Grohl, el bajista Nate Mendel, los guitarristas Pat Smear y Chris Shiflett, así como Rami Jaffee en los teclados y Taylor Hawkins en la bataca.

Dave, en conexión absoluta con su gente, entonó las clásicas “My Hero” y “Best of You”. Por su parte, Taylor cantó “Somebody to Love” en tributo a Queen, siendo la última ocasión que lo vieron sus fans mexicanos, pues el 25 de marzo falleció en Bogotá, Colombia, por sobredosis.

El espectáculo de @foofighters en el Foro Sol se extendió poco más de dos horas y media para deleite de los 54 mil 800 fans.https://t.co/WF0efFafek pic.twitter.com/CHQUmQloGm — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) March 18, 2022

Extensa lista

Menciones honoríficas a excelentes conciertos en una extensa lista donde destacaron:

The Smashing Pumpkins, al mando del buen Billy Corgan (Teatro Metropólitan, 5, 6, 7 y 9 de mayo). La reluciente gala metalera de los británicos Iron Maiden (Foro Sol, 7 de septiembre). Los rockers estadunidenses The Strokes (mayo 19), así como el popero canadiense Justin Bieber (25 y 26 de mayo) y la encantadora londinense Dua Lipa (21 de septiembre).

En el Palacio de los Deportes retumbaron las energías al ritmo del madrileño C. Tangana (15 y 16 de noviembre); el rapero mexicano Alemán (23 de julio); los neoyorkinos Interpol (28 de mayo) y los finlandeses Nightwish (22 de octubre). Las féminas rockeras mexicanas The Warning, con Daniela, Paulina y Alejandra engalanaron al Metropólitan (26 y 29 de agosto), al tiempo que la española Rosalía sacudió el Auditorio Nacional (14 y 15 de agosto). En ese mismo escenario, la agrupación tenaz de El Haragán pudo celebrar su aniversario 32 (3 de febrero).

Y hablando de nostalgias, emprendió su gira de despedida “El Poeta de la Canción” José María Napoleón, en el Auditorio Nacional (10 de agosto). También dieron el adiós a los escenarios el músico y cineasta serbio Emir Kusturica (Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes (6 de octubre), el puertorriqueño Daddy Yankee en el Foro Sol (29 y 30 de noviembre; 2, 3 y 4 de diciembre) y el de Zaragoza, Enrique Bunbury, en el Palacio de los Deportes (11 de febrero).

El Dr. Simi entre las masas

El fenómeno masivo lo estelarizó el boricua Bad Bunny, logrando llenar en dos fechas el Estadio Azteca (9 y 10 de diciembre).

A pesar de la espectacular presentación ofrecida, su visita se vio opacada por la venta de boletaje clonado. La Profeco dio jalón de orejas a Ticketmaster, que luego del caos en la primera fecha, mejoró la organización en la segunda. Una atractiva producción, donde el ídolo de las multitudes cantó “Me porto bonito”, “Tití me preguntó” y el tema llamado “La canción”; en esta última, Bad Bunny sorprendió flotando en una islita que recorría cada rincón del estadio diseñado por don Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares a finales de los años 60.

Así se vivió la fiesta de #BadBunny en el cierre de su gira #WorldsHottestTour en el Estadio Azteca. Checa nuestra crónica en @ProcesoCultura uD83DuDC30uD83CuDFBC pic.twitter.com/JoRl797JGe — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) December 12, 2022

Los mexicanos Grupo Firme lograron cinco fechas en lleno total en el Foro Sol (24, 25 y 26 de marzo; 6 y 7 de mayo), más una Plaza de la Constitución repleta (25 de septiembre). En los exitosos shows se escuchó “En tu perra vida”, “El tóxico”, “Hasta la miel amarga” y “Ya supérame”. Cabe recordar que la banda comandada por los hermanos Eduin y Jhonny Caz también tocó en el show de medio tiempo en el juego de la NFL en el coloso de Santa Úrsula entre los 49s y los Cardinales (21 de noviembre), donde los aficionados al deporte de las tacleadas los abuchearon (si bien fueron bien recibidos en el festival Coachella, el 15 de abril.

Como dato curioso durante del 2022, el público fue protagonista al lanzar a los escenarios muñequitos de peluche del Dr. Simi, generando controversia entre fans y artistas. Si Rosalía, Miley Cyrus, Iron Maiden y Rammstein aceptaron al peluchín, el obsequio fue despreciado por “El Potrillo” Alejandro Fernández, regresándolo de un “patín” al público, al igual, el líder de Café Tacvba, Rubén Albarrán, quien lo destrozó a pesar del clamor de sus adeptos.

En el corazón de México

El gobierno de la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum, abrió nuevamente el espacio del Zócalo a los conciertos gratuitos.

El primero fue capitaneado por el veterano trovador cubano Silvio Rodríguez (10 de junio). Cantó “Casiopea”, “América” y “Viene la cosa”, además de “Sueño con serpientes”, y “Te amaré”. Luego de que en su tiempo había dedicado “El Necio” al mandatario Fidel Castro (1926-2016), también la tributó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como se la había dedicado en el Auditorio Nacional (6 y 7 de junio).

El trovador cubano Silvio Rodríguez dedicó nuevamente la canción "El necio" al presidente @lopezobrador_ y "a todos los mexicanos que creen que es posible un futuro mejor", durante el concierto que ofreció en el zócalo capitalino | Video de @MiguelDimayuga pic.twitter.com/FPq1IEe8bl — Proceso (@proceso) June 11, 2022

La Maldita Vecindad ofreció su pachangón ska (16 de julio) con “Roco Pachukote”, sus camaradas Enrique “El pato” Montes en la fina guitarra y Aldo Acuña con su intenso bajeo. Esta festividad destacó porque convidaron en la apertura a agrupaciones Comcáac, en lengua originaria Seri. Desfiló el rock de Hamac Caziim, los ritmos urbanos de Janeydi Molina y DJ Lalo Rapa, así como los cánticos de Brianda Danitza y Lisandro Romero, entre otros.

Durante las fiestas patrias arribó Los Tigres del Norte (15 de septiembre). El Grupo Firme rompió los records de asistencia con 280 mil devotos en la Plaza de la Constitución (25 de septiembre). El cantante y poeta catalán Joan Manuel Serrat brindó emotivo concierto del adiós en el Zócalo (21 de octubre).

.@GrupoFirme rompe récord de asistencia a cualquier concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Se estiman 280 mil personas. pic.twitter.com/tCgj5E2rW2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 26, 2022

Ambiente festivalero

Las multitudes se congregaron en radiantes festivales, destacando el Vive Latino (19 y 20 de marzo).

La exitosa primera fecha recibió a Limp Bizkit, en catártico estallido con “My Generation” y “Rollin”. A su vez, en ánimos incandescentes relució La Maldita Vecindad a los ritmos de “Solín”, “Pata de perro” y la amorosa “Kumbala”. La segunda entrega fue encabezada por Los Fabulosos Cadillacs al son de “Calaveras y diablitos” y “Vasos vacíos”. Al igual, los Pixies retumbaron con “Crackity Jones” y “Where Is My Mind?”.

Relució el Corona Capital con tres días de fiesta (18, 19 y 20 de noviembre), iniciando con My Chemical Romance, White Lies y Cigarettes After Sex. La segunda fecha encantó con Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Paramore y Yeah Yeah Yeahs. El encuentro cerró con la energía pop de Miley Cyrus, el demencial rock de Idles y la alucinante extravagancia de Kim Gordon.

Además, brilló el festival Vaivén en Morelos, con la magia sonora de Sigur Rós y Jungle (30 de abril). El Pulso GNP de Querétaro fascinó vía los Gorillaz (7 de mayo) y la CDMX estrenó su primera edición del festival Tecate Emblema (13 y 14 de mayo), un encuentro popero apadrinado musicalmente por Backstreet Boys y Gwen Stefani.

El cierre de la primera edición del festival @TecateEmblema corrió a cargo de @gwenstefani. En breve los detalles del día 1 y 2… pic.twitter.com/MpylzuVav8 — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 15, 2022

En tierras tapatías se celebró el festival Coordenada (7 y 8 de octubre), gozando el arranque de Los Fabulosos Cadillacs, Travis y Moderatto. El segundo día deslumbraron Jack White, Emir Kusturica, Apocalyptica, Caifanes, Maldita Vecindad y Moenia.

En cuanto a Flow Fest, se erigió como uno de los festivales aclamados por los adoradores del reguetón (26 y 27 de noviembre). En el primer día se vio a J Balvin, Anuel AA y Jhay Cortez, para el segundo a Don Omar, Nicky Jam, El Alfa, Bellakath y Nicki Nicole.

También memorable resultó el Hipnosis (5 de noviembre), cuando las multitudes enloquecieron de felicidad en el Parque Bicentenario con los esperados The Mars Volta, más los magníficos actos de Primus y Kikagaku Moyo.

Igual una gran aceptación recibió en Toluca, Estado de México, el Hell and Heaven, en un bien equipado foro Pegaso (2, 3 y 4 de diciembre). Inició con el poderoso regreso de Pantera y los legendarios alemanes Scorpions. La segunda entrega fue trazada por Judas Priest y los demenciales Slipknot. Así, se dio un explosivo adiós de los escenarios de la banda Kiss, amén de los californianos Megadeth dirigidos por Dave Mustaine que fueron aclamados.

#ProcesoFoto | @kiss estremeció en su gira de despedida como parte del @HHOpenAir 2022, y estuvimos ahí.uD83DuDCF8 Gerardo Luna. pic.twitter.com/ryfex3Bh6m — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) December 7, 2022

In memoriam

Además del bataco texano Taylor Hawkins, quien como se dijo perdió la vida el 25 de marzo durante la gira de Foo Fighters en Colombia, conmovió la muerte del británico Andy Fletcher, insigne figura de la agrupación Depeche Mode, el 26 de mayo.

Se fue asimismo el líder del grupo argentino Enanitos Verdes, Marciano Cantero, el 8 de septiembre. Al igual, el bajista neoyorkino Alec John Such de la banda de rock Bon Jovi, el 4 de junio.

A principios de año, trascendió el cantor argentino nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, el 27 de enero. Y casi cerrando el 2022, la muerte del insigne trovador cubano Pablo Milanés entristeció a la horda de fans en todo el mundo, el 22 de noviembre.

Hasta aquí el recuento, feliz 2023 con mucho rocanrol y buena vibra musical…