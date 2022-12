Falleció Rafael Cauduro, muralista y artista plástico a los 72 años

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Rafael Cauduro falleció ayer a los 72 años de edad, era considerado como uno de los representantes más importantes de la obra plástica. Su obra se caracterizaba por estar cargada con ilusionismo y jugar con la realidad y el tiempo. Nació el 18 de abril de 1950 en la Ciudad de México.

“Informamos con tristeza que el del gran artista plástico y muralista mexicano Rafael Cauduro falleció el día de hoy. Agradecemos las condolencias y muestras de cariño a su familia y a sus hijas Elena y Juliana”, fue el mensaje que se difundió la noche del sábado en las cuentas oficiales de Cauduro.

Abordó el muralismo con temas actuales, priorizando su realidad y colocando la técnica pictórica como argumento principal en la elaboración de sus obras.

“En toda mi obra existe la mentira o la ilusión, productos del manipuleo que hago del tiempo en mis cuadros. Con respecto a los materiales que empleo en mis obras siempre los seguiré mezclando, para ofrecer una mitad real y otra que es una ilusión. Me interesa tener una actitud crítica en cuanto a la realidad, por eso no acepto tanto el título de “realismo” dentro de mi obra. Creo que siempre he estado del otro lado de la trampa, del lado de la ilusión…”, refirió Cauduro sobre su trabajo alguna vez.

Cuando era niño su padre le llevaba a ver exposiciones de pintura a La Casa del Lago. En 1975 decidió ser un pintor profesional. Su primer exhibición individual la realizó en La Casa del Lago. Consiguió vender casi todas las obras de la exposición lo que le permitió viajar a Europa por un año. A su regreso se instaló en Cuernavaca y desde entonces se dedicó al arte.

En 1980 comenzó a exhibir su obra con la Galería de Arte Misrachi, más tarde se presentó en otras galerías y museos tanto de México como de Estados Unidos. En 1984 presentó su primer exposición retrospectiva en el Museo del Palacio de Bellas Artes y en 1991 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Realizó varias obras murales, entre ellas: el controvertido mural Comunicaciones, Expo ’86, Vancouver, Canadá (1985); dos murales en tela Espacios Subterráneos de Londres y Espacios Subterráneo de París, estación del metro Insurgentes, Ciudad de México (1990); mural sobre tela Historia en el Cabús, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ciudad de México (1993); murales Siete Crímenes Mayores, Suprema Corte de Justicia, Ciudad de México (2007-2009); El Condominio, Edificio Cauduro, Vivir en el Arte, fachada del edificio ubicado en la calle Veracruz 62, colonia Condesa, Ciudad de México (2011-2014), entre otros.

En 2008 fue invitado a realizar los murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que llamó “Siete crímenes mayores”, creación valiente y crítica contra la corrupción y la injustica.

“Lamento profundamente el fallecimiento del gran Rafael Cauduro. Una enorme pérdida para el arte de México. Su mural en la SCJN será un grito permanente en contra de las injusticias. Mi pésame y un abrazo solidario para Liliana, Elena y Juliana. Descanse en paz”, escribió el ministro presidente Arturo Zaldívar al enterarse del fallecimiento del artista.

En 2016 se le homenajeó en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En 2017 expuso en Casa Lamm y en 2019 su obra fue seleccionada para aparecer en los billetes conmemorativos de la Lotería Nacional y en 2020 fue seleccionado para recibir la Medalla al Mérito en las Artes del Congreso de la Ciudad de México.