Doctor Fanatik: Morir de pie

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La tarde dominical del 4 de diciembre fue divulgada, a través de las redes sociales, la súbita noticia de que el creador musical de “Ultramán”, el Doctor Fanatik, había fallecido el pasado viernes 2.

Su colega y amigo en proyectos de rock vanguardista desde hace unos 40 años Lorenzo Lagrava Borruel (alias “El pollo”) escribió en su canal de Facebook, acompañando su adiós con una foto del Dr. Fanatik (cuyo nombre era José Arturo Fagoaga Navarro) en blanco y negro:

“Excelente artista multidiciplinario, entrañable amigo, buen viaje hacia la luz, mi hermano, te extrañaremos mucho.”

Lagrava añadió para este reportero:

Podría decir muchas cosas sobre Doctor Fanatik, pues fuimos coprotagonistas de montones de proyectos y aventuras desde hace cuatro décadas, fuimos hermanos de elección…

"Como puse en mi página de Facebook, él fue un verdadero artista multidisciplinario, siempre comprometido con sus conceptos y su discurso artístico, un eterno buscados de la innovación, también gran amante de todas las artes y un maravilloso ser humano. Créeme que lo vamos a extrañar mucho.”

Lorenzo informó que el deceso del Dr. Fanatik se produjo el primer viernes de diciembre, si bien la participación sonora de ambos en la proyección de la película muda italiana-inglesa “Infierno” (1911) siguió anunciada por su voluntad en el cartel oficial del Centro Cultural Los Pinos para el domingo 4. Lorenzo Lagrava añadió:

“Los pormenores (de su deceso) son muy tristes, pues no hay nada de poético en el cáncer. Lo que sí te puedo decir es que a partir del diagnóstico decidió llevarlo de la manera más privada posible para evitar comentarios o interpretaciones fuera de lugar.

“Eso siempre se lo voy a respetar. Lo que también te puedo decir es que afrontó la situación estoico e íntegro, con mucha aceptación y entereza de la situación que estaba viviendo y así fue hasta el final. Estas últimas semanas estuvieron muy intensas para su esposa (la artista plástica Laura Quintanilla) como para un servidor…”

La Universidad de Guadalajara señaló sobre Doctor Fanatik:

“Desde hace tres décadas representa uno de los iconos en la música experimental y subterránea de México. Eterno desfachatado, y excéntrico sin límites, captura en sus producciones musicales pasajes cáusticos, cargados de turbador humor negro. En asociación con Lorenzo Lagrava, fiel cómplice en esta aventura, posee destacados álbumes que conjugan rock y electrónica. La lista de proyectos en los que ha participado es larga: Manola Elegante, Matrimonio gay y La suciedad de las sirvientas puercas, un happening al lado de miembros de Caifanes.”

A su vez, el fotógrafo Jorge Sánchez Panameño, director del documental “Arte en resistencia. Artistas en pandemia”, recordó:

“Creo que el Doctor Fanatik será siempre un ejemplo de congruencia con sus ideas de arte vanguardista muy adelantado a su tiempo. De las últimas veces que lo vi fue cuando ‘El pollo’ y el Doctor querían que hiciéramos algo en conjunto, ocurrió en la Pulquería Los Insurgentes y ahí estaba el editor Carlitos Martínez Rentería, nos propusimos efectuar algún performance; pero después todo se complicó con la pandemia y la muerte de Carlitos en 2022. Ora sí que ‘El pollo’ y Fanatik son dos creativos loquísimos, pintando o editando música para la Cineteca, documentales, siempre a la vanguardia musical desde los noventas.”

Doctor Fanatik expresó en la entrevista que le realizó Ricardo Rico para la cápsula número 67 en la serie de videos “Buscando el rock mexicano”, de octubre del 2012:

“Yo vengo de una generación un escaloncito después de Avándaro, yo era muy chavo en esa época y me tocó el festival de Avándaro (…) Ser rockero es una filosofía de vida, es una forma de vida.”

En 2018, Doctor Fanatik escribió que su pieza “Ultramán” es la única composición que se hizo durante el “relampagueante” periodo de vida de “La Suciedad de las Sirvientas Puercas”:

“Las Sirvientas, como les llamaban cariñosamente de forma abreviada amigos y seguidores, estaba integrado por: Dr. Fanatik, Saúl Hernández, Federico Fong, ‘Pepe Manolo’ Aguilera, Alfonso André, ‘Rafa’ Gaitan y por supuesto Lorenzo Lagrava, creador junto al Dr. Fanatik, de todas las composiciones musicales que interpretaban Las Sirvientas, menos los covers. También participaron en el performance amigos de Las Sirvientas como lo eran: Claudio Martínez, Alejandra Rosete y Gloria Smith, así como Arianne Metclaf Pellicer, que fue invitada a uno de los tragicómico-teatrales conciertos de este controvertido proyecto; tan fue así que uno o dos de sus integrantes no acaban de entenderlo por la modernidad que impuso en ese momento y que causo la alegría y divertimento de muchos, y la envidia y repudio de uno que otro ardido… ‘Ultramán’ es hoy por hoy una bandera indiscutible del movimiento underground hecho en México. Una obra musical para sensibilidades que van mucho más allá del complejo de la Malinche.”

En los años 80, a decir del periodista Jorge Caballero de “La Jornada”, Doctor Fanatik ideó con Lagrava el proyecto Manola Elegante, y “de la primera canción, ‘La loca’, surgió un interesante artvideo en súper 8mm; ‘Muñequita del demonio’ fue su primer filme en 16mm, el cual fue muy difundido por ser uno de los primeros trabajos de este tipo de rock mexicano”.

Texto de la compositora Iris Bringas

Artista conceptual, rockero, músico, productor, maestro de arte contemporáneo, cineasta experimental y performancero ecléctico, Doctor Fanatik tenía un conocimiento tremendo en temas de plástica y estaba casado con una gran pintora, la maestra Laura Quntanilla, y en simbiosis artística y cultural con “El pollo”, quienes en esta triada perfecta conformaron el proyecto Dr. Fanatik.

Aunque el Doc murió el día 2, la noticia quisieron hacerla pública con mucho recato después de pasada la función que tenía lugar en la sala de cine del Complejo Cultural Los Pinos, siguiendo instrucciones claras de Arturo Sezmer (su nombre real) para cumplir hasta el último los compromisos iniciados no sólo con una institución, sino con el arte, con el público y por último, considerándome en esta decisión y dolorosa encomienda para Lagrava y Laura.

En 1970 nació el Dr. Fanatik en fanzines caseros para los cuadernos de Arturo Sezmer (José Arturo Fagoaga Navarro); esta historieta contaba la historia de un grupo de músicos contracultura que hacían atentados para desaparecer la música disco. Sezmer refiería que no quiso dejar de sentir la emoción del escenario y comenzó grupos que incluyeran el performance en sus propuestas, quizá para enrarecer el tema con el muy peculiar camino de hacer rock en oposición en México, música concreta y en realidad hacer lo que se le viniera en gana.

A principios de los años ochenta, sus grupos con múltiples integrantes tuvieron de fijo a Lorenzo Lagrava; se vestían de mujeres y se presentaban en espacios pequeños y de arte, incluso cuenta Fanatik que hacía fusiones de sintetizadores con instrumentos acústicos y eléctricos. En el Bar 9, lugar inclusivo, empezaron a tocar vestidos de mujer y entonces les dijeron que era rock irreverente, pero él hablaba de un rock más libre. En los 80 decide cantar en español, cambiaba el nombre de sus bandas y entre esos nombres y formaciones siempre con Lorenzo Lagrava, hicieron el grupo Matrimonio Gay, Groove People y The Love Freak. Cuenta Hugo García Michel lo siguiente:

“En el número 40 de ‘La Mosca’, tuve oportunidad de entrevistar al Dr. Fanatik y éste narró la historia efímera de La Suciedad de las Sirvientas Puercas (...) surgió en un momento en que Caifanes se encontraba en una crisis que amenazaba con deshacer al grupo por diversos conflictos internos, los cuales tenían que ver con el ego y la mala repartición de las ganancias. Tras la lectura de sus amigos de las historietas que hacía Sezmer, lo apodaron el Dr. Fanatik.”

También formó con Lagrava el grupo Dos fotos y Tu acta de nacimiento. Aunque desde 1998 me volví fiel seguidora de su movimiento, yo lo conocí en 2012 en el segundo aniversario de Rockanrolario; tuvimos varias charlas inteligentes y otras irreverentes; el maestro me aceptó como infanta terrible y como buen maestro permitió que mi verborrea me dejara crecer en el oscuro paradigma del arte sin modelos, moldes y por supuesto desde el terreno intelectual donde cruzamos diversas franjas de humor negro y guarrez aguda.

Me reencontré con Lagrava y Fanatik en 2021, una faceta que no comento mucho; yo participo en la programación del Complejo Cultural Los Pinos y tras dejarme Fanatik y Lagrava la propuesta de realizar películas musicalizadas mudas, me di a la tarea de elevar el proyecto al director general del complejo, el arquitecto Homero Fernández Pedroza, quien recibió la propuesta con gusto y permitió la musicalización en vivo y proyección de siete películas mudas, las cuales tuvieron gran aceptación en el espacio.

El domingo 4 de diciembre no pudo estar de manera física el Dr. Fanatik; pero encargó a Lagrava culminar el compromiso con sus partes grabadas y sin avisar de manera pública, para no romperme el corazón y para no romper el de los asiduos a la sala de cine del complejo; pero la noticia tenía que darse y nuestros corazones, como compañeros de trabajo, como amigos y como admiradores, se han roto.

Pienso que los genios no deben morir y aunque nos dejan un vacío enorme, nunca perecen. El Dr. Fanatik se fue, la oscuridad nunca será tan grandilocuente, ocurrente, aguda y precisa como la umbra que dominaba en la luz inmensa del ingenio y del genio de Arturo Sezmer, cuyo ser conceptual impactó mi vida desde muy joven, seducida por el símbolo luminoso del humor oscuro, de la crítica y sarcasmo agudo de la obra musical de este gran artista de culto. Maestro del concepto, él es parte de mis influencias creativas y pitorrezcas de esta vida artística… Todo tiene un principio y un fin, el punto es el comienzo de la vida, la línea la trayectoria y el punto fino al cierre, el final... El trazó la manera de transitar por la vida y lo que deja es un gran legado lleno de estéticas, controversias y una sabiduría congruente con el espíritu y la voluntad de crear.

Su corazón violeta nos ronda y rondará el recuerdo en el corazón pululando entre planetas. Adiós nunca, maestro Arturo Sezmer, nos falta una parranda más, la parranda eterna con tertulia, risas, crítica y creación en el imaginario infinito del universo donde dejaste surco. A la maestra Laura Quintanilla, al maestro Lorenzo Lagrava Borruel, familia y amigos, enviamos nuestra más profunda condolencia. Al Doc, amor infinito y admiración perpetua en el arte.