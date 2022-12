Céline Dion revela que padece "Síndrome de la Persona Rígida"; podría retirarse de los escenarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante insigne de Canadá, Celine Dion, confirmó que sufre de un extraño trastorno neurológico denominado ‘Sindrome de la Persona Rígida’ (Stiff Person Syndrome, por sus siglas en inglés) que podría hacer que se retirara de los escenarios.

El anuncio lo dio a conocer en sus redes sociales luego de que se pospusiera presentaciones de la primavera de 2023 para el 2024, aunque esta podría quedar cancelada de manera definitiva si no encuentran avances en su estado de salud.

La cantante de 54 años que suele ser privada respecto a su vida personal se sinceró en un video en donde explicó –en medio de lágrimas-- que vive una batalla en la que los espasmos musculares sin control son una constante:

"Siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para decir nada antes, pero ahora estoy lista. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando.

"Todavía no sabemos todo sobre esta rara enfermedad, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces provocan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada. Tengo que admitir que ha sido una dura lucha. Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida".

Entre los síntomas más comunes de este extraño padecimiento están episodios de rigidez y espasmos musculares, en ocasiones producidos por una sensibilidad aumentada al ruido, tacto o sobresalto; caídas debido a la rigidez muscular, posturas anormales, parálisis cerebral, epilepsia, y ansiedad o depresión.

En abril de este año, la intérprete del tema ‘My heart will go on’ de la multipremiada cinta de James Cameron “Titanic”, tomó la decisión de cancelar las fechas de su tour por Europa, entonces solo se explicó que estaba atravesando “algunos espasmos” que la obligaban a posponer fechas, y que necesitaba estar al 100% para poder continuar con una gira:

“Va muy lento y es muy frustrante para mí, estoy recibiendo tratamiento de mis médicos, tomando medicamentos, pero todavía estoy experimentando algunos espasmos y me está tomando mucho más tiempo recuperarme de lo que esperaba”.

Previo a ese anuncio, en enero de este año la artista canceló su tour por Norteamérica también.

Madre de tres hijos --mismos que tuvo con quien fuera su descubridor e impulsor René Angelil, a quien conoció cuando tenía 13 años y él 38--, la artista siempre se ha destacado por ser privada, de ahí que sus seguidores lamentarán la situación de Dion, en especial tras unos años de haberse repuesto del deceso de su esposo que la llevó a alejarse de los escenarios para dedicarse a sus hijos.