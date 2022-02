“Ferrari”, biopic dirigido por Michael Mann, será protagonizado por Penélope Cruz y Adam Driver

MADRID, (CulturaOcio).- Penélope Cruz, Adam Driver y Shailene Woodley encabezan el reparto de “Ferrari”, el biopic del legendario piloto que dirigirá Michael Mann. El director de “El último mohicano” o “Heat” lleva varios años intentando sacar adelante un proyecto basado en el libro “Enzo Ferrari: The Man and The Machine”, escrito por Brock Yates y publicado en 1991.

Según informa Deadline, Driver interpretará al famoso piloto de carreras y fundador de la marca de automóviles de lujo y la escudería que llevará su nombre tomando así un papel al que estuvieron ligados primero Robert De Niro, después Christian Bale y más tarde Hugh Jackman. Penélope Cruz, recientemente nominada al Oscar a mejor actriz protagonista por “Madres paralelas”, dará vida a la esposa de Ferrari, Laura Dominica Garello, mientras que Woodley, interpretará a su amante Lina Lardi.

El biopic de Enzo Ferrari tiene previsto empezar su rodaje en Italia, el próximo mes de mayo en locaciones de Módena y de la región de Emilia-Romagna. Troy Kennedy Martin ('The Italian Job') y el propio Mann firmarán el guión que adapta el libro de Brock Yates. "Poder contar con estos artistas maravillosamente talentosos, los actores Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley, dando vida a estos personajes únicos en Módena y la Emilia-Romaña es un sueño hecho realidad", ha afirmado el director.

“Ferrari” estará ambientada en el verano de 1957, en el mayor momento de crisis del protagonista. Con la empresa de automóviles que creó junto a su esposa en la quiebra, y teniendo que afrontar la muerte de su hijo, Enzo Ferrari tendrá que tomar la decisión más importante de su carrera.

Sin nada que perder, el fundador de Ferrari decide apostarlo todo a una carrera de 1.000 millas en Italia, la brutal Mille Miglia de 1957. En el transcurso de la carrera, oscuros secretos del matrimonio saldrán a la luz, mientras los pilotos rebasan sus propios límites en un peligroso circuito que decidirá el transcurso de sus vidas.

Fallecido en 1988, Enzo Ferrari tuvo una carrera muy exitosa como piloto, pero su legado en la industria del automóvil, fundando en 1939 una de las más marcas más prestigiosas del mundo del motor, se ha convertido en una verdadera leyenda.