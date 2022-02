Esto es lo más escalofriante que le han dicho a Joaquín Cosío tras interpretar a "El Cochiloco"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor y poeta Joaquín Cosío (59 años), quien dio vida al icónico personaje “El Cochiloco” en la película El Infierno, de Luis Estrada, en 2010, contó que una de las frases más escalofriantes que le han dicho tras su interpretación como narcotraficante fue: “Nosotros somos los de a de veras”.

“No mames… Dije yo, bueno, gracias… ¿Qué te tomas? Se acercaron, quisieron estar ahí y nosotros inmediatamente ‘vámonos de aquí, vámonos de aquí’ y ya nos fuimos y no pasó nada, no pasó nada”, contó el ganador del Premio Ariel (2010) a la mejor actuación masculina por interpretar al “Cochiloco”.

En entrevista con Yordi Rosado, en su canal de Youtube, contó que esas palabras se la dijeron unos jóvenes que estaban medio alcoholizados en el bar “Las 15 Letras”, en Zacatecas, donde tiene muchos amigos.

Otro encuentro parecido fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando todavía no hacía películas, pero sí traía una profusa barba negra. Un tipo al que nunca olvidará porque era rubio, muy elegante y muy bien vestido; se le acercó y le dijo: “¡Quihubole! ¿Qué pasó? ¿Cómo te va?”, le saluda de mano y no se la soltaba, pero le dijo: “Ya regresé, eh. Aquí ando ya, eh”. Se iba a la barra y regresaba a dónde estaba sentado y otra vez le decía lo mismo: “Ya volví, aquí ando”.

“Bueno, a la tercera o cuarta vez yo ya andaba que me moría. Iba con mi amigo, que iba con su novia y no se daban cuenta. De esas ocasiones que, literal, se ve tanto en los libros o en las películas, te sientes solo, que el mundo gira alrededor, que vez una amenaza atroz y nadie se da cuenta. ¿Me entiendes?”, contó.

El tipo volteaba a verlo, él hacía como que no veía y su amigo flirteaba con la novia. Se le volvió a acercar a decirle lo mismo y le dijo a su amigo que se fueran, cuando el tipo le advirtió: “‘Cuídate cuando cruces la puerta’. No, pues imagínate.

“Es la única vez que comprobé que sí te tiemblan las rodillas. Voy, llego a la puerta, la abro y no pasa nada. Eran los tiempos cuando Juárez no enloquecía, donde no había tanta locura, no era todo demencial porque si no, seguramente ni salgo. Ese ha sido de los momentos de los más terribles”.

Contó que, en otra ocasión, fue al baño en una cantina y entró un muchacho y le gritó: “¿Qué pasó mi jefe?” y le aventó un sobre pequeño color blanco, “como el que se le cayó a Bezares”, en alusión a Mario Bezares, quien, en un programa con el asesinado Paco Stanley, al estar haciendo el programa de televisión en Televisa, se le cayó un sobre con supuesta cocaína de la bolsa del saco, lo que ha negado diciendo que era un kleenex con una cajita de cerillos, “de esos que daban en los restaurantes o en los hoteles”.

https://youtu.be/HFRWcGF1tbw

“Son momentos en los que quieren decirles: ‘yo no soy’. Quieres gritar y convencerles de que yo no soy. Me confunden”, añadió.

Por “El Infierno” y su icónico personaje “El Cochiloco”, le han mandado tequilas.

“En varias ocasiones, que coincido en un restaurante o en algún lado, en Monterrey, con Luis Estrada y de repente llegaron las botellas”, comenzó a contar durante la entrevista.

¿Quién es Joaquín Cosío?

Nació en Tepic, Nayarit, el 6 de octubre de 1962, pero ante la muerte de su madre y la migración de su padre a Estados Unidos, vivió con su abuela y dos tías en ese estado. Sus siete hermanos se fueron a vivir a Mexicali, Baja California, a donde lo llevaron a vivir a los 11 años. Tras el reencuentro, todos migraron a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se había instalado su padre.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trabajó como reportero en El Diario de Juárez y el Periódico Norte. Fue docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En Ciudad Juárez estudió en un taller de teatro y después lo invitaron a un taller de literatura. Su primera obra fue “Felipe Ángeles”, dirigida por Luis de Tavira, en la Compañía Nacional de Teatro, y decidió quedarse en la Ciudad de México.

Además del Premio Ariel 2010 por mejor actuación masculina, Cosío ha sido nominado a este premio en Matando Cabos (2005) con su personaje “Rubén Mascarita”; Pastorela (2012) por su personaje “Jesús Juárez, Chucho” y “Gabriel” en La delgada línea amarilla (2016).

En 2013 ganó el Premio Diosas de Plata como mejor actor en La vida precoz y breve de Sabina Rivas por su personaje “Burrona” y nominado como mejor actor masculino en 2017 por La delgada línea amarilla.