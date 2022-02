El artista oaxaqueño Sabino Guisu, entre Bellas Artes y “Cocijo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la muestra colectiva “Arte de los pueblos de México. Disrupciones indígenas” de reciente apertura en el Palacio de Bellas Artes, y la individual “Cocijo” en la galería MAIA, el artista oaxaqueño Sabino Guisu detalló a Apro que su trabajo busca dialogar en torno a la resistencia y la adversidad.

Respecto a la primera muestra, “Arte de los pueblos de México. Disrupciones indígenas” reúne más de 500 piezas en seis núcleos temáticos, proveniente de 45 pueblos originarios de México y 50 acervos así como de particulares.

La exposición que abrió en el palacio de mármol “entre bombos y platillos” a finales de enero pasado pues se destacó que era la primera vez que el arte de pueblos llegaba a Bellas Artes, según información de la muestra “propone un cambio de paradigma en la apreciación de su producción artística, desde una perspectiva que busca trascender las categorías del arte occidental… Se espera que abra cauces de discusión y réplica para que las comunidades originarias tomen cada vez más la palabra y el liderazgo en la representación de sí mismas en todos los ámbitos”.

Entre los artistas que exponen se encuentran Salvador Xharicata, Noé Martínez, Octavio Aguilar, Yutsil, Fernando Palma, Demián Flores, Giovanni Fabián Guerrero, Kayúm Ma’ax, Saúl Kak, PH Joel, Maruch Sántiz, Ceci Gómez, Ana Hernández, Baldomero Robles y Sabino Guisu.

Guisu, descendiente de una familia de artistas y alfareros, quien recibió la mentoría de Francisco Toledo y con muestras individuales como “Guí Yase” de 2019 (‘Fuego negro’ en zapoteco. Proceso #2333), respondió sobre sus obras expuestas en Bellas Artes, mismas que se pueden ver en el último apartado de esa exposición bajo el título de “Resistencias y resonancias”, apartado sobre producción artística contemporánea. Sobre sus piezas expuestas comentó:

“El contacto vino a través de MAIA, la galería para la cual expongo, el INBAL los contactó a ellos en su interés de mostrar una especie de recorrido de la producción contemporánea. Así que expongo dos piezas ahí, dos escudos de metal forjado a mano, un trabajo artesanal con neón que tienen que ver con esa resistencia de los pueblos indígenas tras la conquista española, una resistencia que se ha llevado con dignidad a pesar de adversidades, injusticias y desigualdad social que vivimos”.

--Entonces ¿está usted de acuerdo con el término de resistencia que el gobierno federal sostuvo por los 500 años de la toma de México-Tenochtitlan?

--No es que este de acuerdo o no con el gobierno, la conquista española existió en un sentido territorial, pero al final el espíritu, creencias y valores no murieron, no hubo conquista cultural, en las montañas, en las sierras la ‘civilización’ no llegó al 100% y eso, aunado a la resistencia en otros pueblos ayudó a que toda esa sabiduría ancestral, la medicina natural, herbolaria, textiles tradicionales, la comida, no dejara de existir”.

--Ha habido señalamientos sobre cómo se destaca a esta muestra como “la primera vez que se expone arte indígena en Bellas Artes”, y que no debería haber etiquetas, ¿Qué piensa?

--Creo que lo interesante es la reflexión y que la exposición de alguna manera abre la posibilidad para que se dialogue de dónde nace el arte en México.

A la par de la muestra en Bellas Artes, Guisu expone desde el pasado 9 de febrero “Cocijo” en la galería MAIA Contemporary Art ubicada en la colonia Roma Norte, que a su vez formó parte de la pasada feria de arte Zona MACO, y cuyo titulo surgió de una visita que realizó al Kimbelt Art Museum, en Texas.

Pieza de la muestra de "Cocijo" en la galería MAIA

Allí Guisu vio una urna funeraria de la deidad de la lluvia y del rayo entre los antiguos zapotecas denominada Cocijo, y a partir de ello pensó en cómo podría hacer volver dicha figura a su lugar, a Oaxaca.

Ante la imposibilidad decidió reescribir la historia haciendo retornar a Cocijo de forma simbólica. Relató al respecto:

“Esta muestra representa también esa resistencia ante la adversidad de la que hablaba, es un tema importante que se refleja en mi obra. Y aquí de alguna manera la energía de Cocijo regresó a México, digo energía porque en la cosmovisión zapoteca no existía la palabra ‘dios’, se hablaban de fuerzas, de energías que a su vez se representaban en figuras, una deidad”.

--Finalmente, ¿hay alguna relación entre los obras que expone en Bellas Artes y Cocijo?

--No de manera directa, pero sí el tema de la resistencia de un pueblo ante la adversidad.