CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red de Espacios Independientes Organizados de la Ciudad de México (RECIO) organiza y presenta el primer Festival de Monólogos para incentivar la asistencia de los espectadores a los espectáculos en vivo tras lo vivido con el covid-19.

Sonia Couoh, actriz de cine, televisión y teatro, platica en entrevista por teléfono que “para celebrar, motivados con la alegría y el entusiasmo, volver a vernos y compartir la anhelada, sanadora e inigualable experiencia escénica presencial” se creó este festival con los integrantes de RECIO, El Vicio, el Foro Shakespeare, El 77 Centro Cultural Autogestivo, el Foro Bellescene, El Hormiguero, el Telón de Asfalto, Sensorama, el Centro Cultural los Arcos, Carretera 45 y La Teatrería:

“Creemos firmemente que la riqueza escénica de este país merece espacios de exhibición al igual que el maravilloso y admirable trabajo que cada uno de los creadores realiza, así como también creemos en la importancia de la colaboración entre colegas para poder emerger de manera digna en medio de esta bruma que no pareciera despejarse, por lo que este proyecto busca seguir sumando esfuerzos en el arduo camino de la paulatina reactivación de los espacios teatrales independientes”.

Couoh (Ciudad Nezahualcóyotl, 1983), vocera del primer Festival de Monólogos y La Teatrería, resalta que se albergan en los espacios de RECIO diversos monólogos que abordan discursos y temáticas diferentes, “algunos de ellos con una larga trayectoria en la escena nacional” y algunos otros que verán la luz por primera vez.

La egresada de la carrera de actuación de CasAzul (artes Escénicas Argos) e intérprete de las películas “Norteado”, de Rigoberto Perezcano; “Días de gracia”, de Everardo Gout; “La dictadura perfecta” y “Qué viva México”, de Luis Estrada, y “Nudo mixteco”, de Ángeles Cruz, rememora que, en el 2021, en medio de la pandemia covid-19, el Foro Shakespeare y La Teatrería crearon un festival de monólogos virtual que se difundió en la plataforma Teatrix (www.teatrix.com):

“Fue muy interesante porque el monólogo es una pieza que se adapta muy bien ante esta situación de emergencia sanitaria que hemos vivido, y justo en la red nos pusimos a platicar sobre la posibilidad de hacerlo presencial porque muchos colegas se empezaron a acercar a decirnos ¿cómo podían ser parte de este festival?, además había mucha inquietud tanto de nosotros como de los creadores de poder darle continuidad a este festival. Así que decidimos realizarlo de manera presencial con el objetivo de poder retomar actividades es los teatros y estimular la presencia del espectador físicamente, a la experiencia viva. Nos llevó un año planearlo, y entre que cerramos y abrimos, por el coronavirus, ha sido complejo que por fin vea la luz. Y los creadores apuestan con nosotros y nosotras a esperar que las butacas sean ocupadas por los espectadores”.

Iniciativa creativa

Enfatiza que el Primer Festival de Monólogos es una de las primeras iniciativas creativas de la red:

“Por lo regular nos hemos aliado para en conjunto poder incidir en políticas públicas y resolver varias problemáticas a las que nos enfrentamos como independientes”.

--¿Qué tan difícil ha sido para el teatro independiente sobrevivir con la pandemia?, cuando ya desde antes enfrentaba una crisis económica por el poco apoyo gubernamental que existe.

--La verdad ha sido una situación muy compleja, a algunos les ha costado cerrar, como lo hizo hace algunos días Carretera 45. La verdad es que no es sostenible el teatro independiente a nivel nacional, si en la Ciudad de México es complejo, a nivel provincia se vuelve muy complicado ¿por qué?, porque vivimos tanto de los espectadores cómo de los creadores, entonces si no tenemos espectadores en nuestras salas, ¿qué sucede?, nos vemos obligados a cerrar, porque evidentemente la operatividad, la logística de un teatro ¿de qué se va sostener?, justo de la taquilla. Pocos espacios independientes logran apoyos institucionales y si bien algunos los hemos generado, como en La Teatrería, que son para las actividades y ayudar a los creadores.

“Lo cierto es que nos encontramos en una crisis, y sí ya veníamos arrastrándola y después de la pandemia ha sido muy complejo. Las personas que estamos en lo operativo de un teatro se vuelve insostenible para sueldos, bueno ya ni pensar en poder apoyar a las compañías. Por un lado, el teatro independiente se hace desde el bolsillo de cada ciudadano, y por el otro la cultura en el actual gobierno, a pesar de todos estos discursos y argumentos en los que dicen que están apoyando, no existe un apoyo real. Es decir la ayuda está cada vez más restringida. Existen muchas iniciativas que ya llevan tiempo, que la actual administración desconoce, se han acercado a nosotros a preguntarnos pero parece que fue un mero trámite el haberse acercado a nosotros y nosotras a preguntarnos cuales serán nuestros intereses, problemáticas y objetivos porque al final del día parece de: ‘¡ah!, eso que está no lo volteó a ver, no existe’, y generaron nuevos proyectos precarizados y los que ya existen es como ponerles encima una tela”.

Couoh igual ha participado en las series “Capadocia”, “Crónica de castas”, “Dios Inc” y “Paramédicos”, entre otras.

-¿Ha sido complicado retomar las funciones presenciales?

-El monólogo es un género que nos permite poder tener medidas sanitarias bastante controladas. Solo es un actor en escena y además en los teatros existen todas las medidas sanitarias y no los estamos llenando, justamente para proteger tanto a creadores como espectadores. Esteremos cuidando al público. El teatro presencial y la experiencia vivida no se compara absolutamente con estar detrás de la pantalla. La invitación es que vengan a vivir las experiencias en lo presencial, sin duda el teatro nos sana el alma.

--¿Qué Lugar ocupa el monólogo en México?

--Creo que en México, aunque ha sido explorado, nunca ha tenido un gran éxito incluso podría hasta resultar: “ ¡Ay!, voy ir a ver un monólogo”…, no del todo atractivo para el espectador, pero justo después de la experiencia del festival de monólogos del año pasado y con la pandemia es un género que nos ha venido, creo que tanto a criadores como a espectadores, a revolucionar como lo teníamos concebido. Por lo pronto son veinte monólogos y se van a seguir sumando. Esperamos que el primer Festival de Monólogos nos dure incluso todo el año. En principio lo tenemos planeado para junio-julio, pero seguramente se seguirán sumando.

RECIO la preside la actriz Itari Marta, del Foro Shakespeare.

El programa

-En La Teatrería: “Quiero ser Nadia”, 25 de febrero, a las 20:30 horas. “Bambi dientes de leche”, 24 de abril al 27 de mayo. Domingos a las 18 horas. “Piensos del lóbulo frontal derecho”, del 5 al 26 marzo. Sábados a las 19 horas.

-El Vicio: “Lucy: la historia cabaretera de las mujeres”, 25 de febrero, a las 21:30 horas. “Cuentos de la Tumbona”, sábado 26 de febrero a las 19:30 horas. “La mujer hecha hombre”, sábados de febrero, a las 22:30 horas.

--Foro Shakespeare: “Las leyes de la gravitación universal”, junio y julio. Miércoles, horarios por confirmar. “El principio de Awake”, sábado 30 de abril, a las 13 horas.

--El 77 Centro Cultural Autogestivo: “No te enamores de un artista”, 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, a las 20 horas.

--Foto Bellescene: “Mujer rota”, febrero y marzo. Sábados, a las 19:30 horas. “Café deskafeinado”, 6 de marzo al 3 de abril. Domingos, a las 17:30 horas. “Pakour. Manuel para correr en línea recta”. Del 23 de abril al 28 de mayo. Sábados, a las 19 horas.