Snoop Dogg rinde homenaje a Vicente Fernández (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El rapero, productor y actor estadunidense Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus) rindió un homenaje al fallecido cantante mexicano de música ranchera conocido como “El Charro de Huentitán”, Vicente Fernández (1940-2021), durante un concierto de la Banda MS a la que fue invitado en Los Ángeles, California.

“Lo que voy a hacer es demostrar algo de cariño para uno de nuestros héroes, uno de los más grandes. Ustedes saben de quién hablo”, dijo el cantante antes de que comenzara a entonarse la canción de “El Rey”, con mariachis.

Después comenzó a repartir rosas rojas y blancas al público mientras la canción se escuchaba en el escenario de la Arena Crypto.com, en Los Ángeles, California, ante más de 20 mil asistentes.

Snoop Dogg hace homenaje a Vicente Fernández pic.twitter.com/fsnets82tt — Lo + viral (@VideosVirales69) February 21, 2022

Un usuario de TikTok compartió el homenaje diciendo que Snoop Dogg es fanático de la música regional mexicana.

Entre los comentarios se señaló a Snoop Dogg como mexicano porque no es la primera vez que demuestra su amor a México. En 2017 interpretó el tema “Envuélvete” de Jenni Rivera (1969-2012). También compartió un video donde canta “Nieves de enero” de Chalino Sánchez, el “rey del corrido”.

¿Quién es Snoop Dogg?

Nació en Long Beach, el 20 de octubre de 1971, bajo el nombre de Calvin Cordozar Broadus. Tiene 50 años. Su nombre artístico es Snoop Dogg y a veces Snoop Lion. Es uno de los raperos con más éxito en el gangsta rap.

Fue integrante de la banda local Rollin’20 Crips cuando iba a Long Beach Polytechnic High School y se dedicaba al narcomenudeo. Fue arrestado por posesión de cocaína.

Luego grabó cintas caseras con su primo Nate Dogg y su amigo Warren H, hermanastro de Dr. Dre, que en ese tiempo trabajó para el grupo de hiphop N.W.A. Primero formó con Lil’ ½ Dead el grupo llamado 213, prefijo local de Long Beach.

En 1992 comenzó su carrera musical después de conseguir su libertad y fue descubierto por su actual amigo Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario The Chronic.

En 1993, mientras grababa Doggystyle fue arrestado por la muerte de Phillip Woldermarian, miembro de la banda rival que falleció en una balacera entre bandas. Snoop fue defendido por Robert Kardashian. Estuvo en batallas legales por tres años.

Es dueño de Death Row Records donde grabó Doggystyle, cuyos temas Who Am I y Gin and Juice alcanzaron el top ten en Estados Unidos y se mantuvo en las listas de Billboard por meses, pese a sus problemas legales y letras sexistas y violentas.

Después de varios problemas legales y personales, en 1997 participó en el festival Lollapalooza y apareció en la película The Wash. Produjo y dirigió videos musicales propios y para otros artistas. En 2001 lanzó su autobiografía.

Al final abandonó Death Row Records y se quedó con el nombre Snoop Dogg. En 2002 anunció que dejaba las drogas y el alcohol y publicó un disco con Capitol Records. Participó en la película Starsky & Hutch, en 2004, con un papel como traficante de drogas. Ese mismo año hizo un dueto con The Doors en Riders on the Storm para crear una nueva versión en género hiphop para el videojuego Need for Speed: Underground 2.

En 2006 fue artista invitado en los álbumes de Ice Cube, Laugh Now, Cry Later, Tha Dogg Pound, Coolio, entre otros. En 2007 fue el primer artista en lanzar una canción como ringtone antes de que se lanzara como sencillo: It’s the D.O.G.

A partir de 2009 colaboró con artistas como Katy Perry, Dr. Dre, Currensy y Wiz Khalifa. El 15 de marzo de 2011 murió su primo Nate Dogg por un derrame cerebral.

En 2012 cambió su nombre por Snoop Lion y dejó atrás su vida de gánster para volverse cantante de reggae con la canción “La, la, la”, en el dico Reincarnated. En 2013 incursionó en el Funk con Snoopzilla e incluso ha incursionado en la lucha libre profesional, además de que, por el homenaje a Vicente Fernández, los internautas no cesaron en manifestar su admiración hasta considerarlo más mexicano que los tacos.

Participó en el más reciente espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL al lado de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.