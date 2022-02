El cineasta Samuel Ríos y Valles fue asesinado en la colonia Del Valle

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El director de cine Samuel Ríos y Valles fue asesinado la noche del viernes mientras se encontraba en las calles de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, tras un intento de asalto. El deceso fue confirmado por la productora Mastodonte, fundada por el propio Ríos, mediante un comunicado.

El cineasta circulaba en un automóvil blanco sobre Eje 7 Sur y la avenida Gabriel Mancera, en la alcaldía Benito Juárez, cuando dos sujetos los interceptaron para robarle sus pertenencias. Ríos y Valles resulto herido de un disparo y fue trasladado al hospital donde murió más tarde.

“Sam, sin duda deja un hueco gigantesco en todas las personas que te queremos tanto y que tuvimos la gran fortuna de compartir esta vida contigo", compartió la casa productora en redes sociales.

Escribió y dirigió los cortometrajes "No me mandes a mi" (No me hagas ir) y "Los detalles olvidados". Fue coguionista, coproductor y director de su ópera prima "Los días que no estuve".