La serie "Señorita 89", para debatir los concursos de belleza

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-¿Por qué valorar a la mujer por su físico?, ¿por qué se le ve como objeto sexual?, ¿por qué ponerla a competir?, ¿por qué transformarle su cuerpo?, ¿por qué someterla a los patrones de belleza?

Son algunas de las preguntas que surgen con la serie “Señorita 89”.

Se trata de ocho capítulos de 50 minutos cada uno; los dos primeros se estrenaron este domingo 27 en la plataforma de streaming Starzplay, la cual desde su lanzamiento en mayo del 2018 llega a más de 56 países.

“Señorita 89” es una producción de los hermanos chilenos Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín (nominado al Oscar en el 2013 por “No”), Ángela Poblete y Mariane Hartard de la Productora audiovisual Fábula y Christian Vesper con Fremantle. Además, la serie es escrita y dirigida por la argentina Lucía Puenzo, directora de las películas “XXY”, “Los invisibles”, “El niño pez” y “Wakolda”, y dirigió la serie “La jauría”.

También participan en los guiones la boliviana María Renée Prudencio y la argentina Tatiana Mereñuk. Además dirigen la historia Nicolás Puenzo, Silvia Quer y Jimena Montemayor.

La trama se ubica en el México del año 1989. Concepción (Ilse Salas), la directora del certamen de belleza más importante del país, junto a un equipo de maquilladores, entrenadores e incluso cirujanos, da la bienvenida a las 32 finalistas a las chicas concursantes a su finca, llamada “La Encantada”. Ahí también una periodista (Ximena Romo) se introduce para estudiar esa competición y es la maestra de cultura. Pero en ese lugar, las concursantes experimentarán un duro entrenamiento de tres meses, incomunicadas, hasta llegar al concurso de Miss México.

Lucía Puenzo (hija del cineasta Luis Puenzo, ganador del Oscar por “La historia oficial”), resalta:

“Todos los habitantes de la finca son parte de esa fábrica de reinas. La finca pareciera representar el espacio de ocio del poder. Sabiéndose parte de un eslabón que llega hasta las altas esferas, las concursantes son conscientes que corren peligro si abren la boca.

“Aun siendo un ‘thriller’ de época, ‘Señorita 89’ es una serie contemporánea en su ritmo, estética y relato, en el que la juventud y la vitalidad de sus protagonistas harán que las capas más secretas del concurso irrumpan de manera inesperada, empujándolas a unirse para sobrevivir. Enmarcado en la bestial trastienda de los certámenes de belleza que durante décadas congregaron a las familias frente al televisor, esta historia viene a hablar de esas mujeres”.

También actúan Marcelo Alonso, Juan Manuel Bernal, Ari Brickman, Mabel Cadena, Coty Camacho, Mónica del Carmen, Luis Ernesto Franco, Natasha Dupeyrón, Ianis Guerrero, Leidi Gutiérrez, Edwarda Gurrola, Aida López, Bárbará López y Getsemani Vela.

Entre el cambio y el atraso

Ilse Salas (Ciudad de México, 1981), con una amplia trayectoria actoral en teatro, cine y televisión, menciona en entrevista física que “hay una carga dolorosa en cuanto al papel de la mujer en la sociedad”, y ‘Señorita 89’ ofrece temas que en la actualidad se discuten muchísimo:

“¿Cuándo empezamos a ser un producto y dejamos de ser individuos? Hoy en día la publicidad está mayormente ocupada con la imagen de una mujer vendiendo algo”.

Barbará López (Nuevo León, 1992), conocida por las series “Desenfrenadas” y “Amar a muerte”, expresa en la misma charla:

“Vivimos una época de cambio y seguimos arrastrando estas cosas: en donde la mujer vale por su belleza. A mí me gusta mucho esta serie porque los concursos de belleza los tenemos enfrente y no los cuestionamos más allá”.

--Según su visión, ¿cómo debe actuar la sociedad ante estas competiciones de mujeres?

Salas, interprete de las películas “Güeros” y “La niñas bien”, así como la serie “Historia de un crimen: Colosio”, responde:

“Dejar de cosificar y sexualizar a la mujer, lo cual no sólo ha causado problemas de salud física y mental, porque la bulimia son ambos trastornos, igual detonan violencia porque al no pertenecer a lo que supuestamente es considerado bello, se ejerce un rechazo a la inmensa mayoría. En los años ochenta el cuerpo perfecto de la mujer debían ser noventa, sesenta, noventa. ahora me parece tan obsoleto… Yo me preguntaba: ¿qué debía hacer para tener esas medidas?. Y soy delgada, soy mexicana y no medimos eso. Te excluyen, por lo tanto es ejercer mucha violencia, y racismo y clasismo”.

López subraya que “si no poseemos bien nuestros cimientos, definitivamente no vamos a encontrar felicidad”. Y agrega:

“La serie ‘Señorita 89’ está construida con mucha diversidad, vamos a ver mujeres muy diferentes, todas muy hermosas, y eso me gusta”.

Salas continúa:

“La belleza es un pretexto para hablar muchas cosas más, además de ser un ‘thriller’ súper emocionante, la verdad que como género está muy bien construida. Creo que va a dar mucho de qué hablar”.

Por su parte, Ximena Romo (Ciudad de México, 1990), quien ha actuado en películas como “Esto no es Berlín” y “La diosa del asfalto”, platica que lo que le gusta de este proyecto es que aborda tópicos de la mujer “desde todas sus complejidades”. Enseguida anexa:

“Aproximarse a un concurso de belleza es una muy buena excusa para hablar de todo lo que estamos viviendo en general. Refleja mucho el lugar que se le da la mujer en la sociedad, es el objeto, el producto, personal reemplazable, que puede ser usada… No solamente podemos decir: ‘¡ay!, ya somos feministas’, y usamos la camiseta y eso cambia a todos, pues no es verdad, debemos vernos a nosotros mismos, de cómo tomamos las decisiones y darnos cuenta que es un sistema hecho para suprimir a todo aquel que se quiera revelar”.

En 1854, al empresario, político y artista circense estadunidense Phineas Taylor Barnum se le ocurrió efectuar el primer certamen de belleza en Estados Unidos y fue cancelado por la protestas populares. En 1921, en ese mismo país, se organizó Miss Estados Unidos. Y los concursos tomaron fuerza en esa nación con la segunda Guerra Mundial, ya que las reinas de belleza entretenían a las tropas. Hacia 1951, Eric Morley creó Miss Mundo en Inglaterra. Siguió Miss Universo en 1952 en Estados Unidos, Miss Internacional en 1960 en Japón, Miss Tierra en 2001 en Filipinas y Miss Supranacional en el 2009 en Polonia.

En 1952, el entonces presidente del país, Miguel Alemán Valdés, ordenó la creación de un certamen de belleza, y lo fundó Carlos Guerrero. Y así nació Miss México. El objetivo era darle promoción a México como destino turístico. En 1959 se suspendió por las críticas y en 1965 se volvió a organizar, ya con el nombre de Señorita México. Logró popularidad en toda Hispanoamérica porque se efectuaba en el programa televisivo “Siempre en domingo”, de Raúl Velasco.

Miss México se lleva a cabo cada año. La empresa dueña de dicha competición es Organización Miss México, presidida por Adán Sotelo.

Revisar el pasado

Juan Manuel Bernal (Ciudad de México, 1967), con más de 30 películas en su trayectoria, espera que la serie “Señorita 89” cambié la perspectiva y despierte conciencias:

“Desde el principio de la humanidad hemos tenido como brotes e intentos de cambios. Ha habido movimientos importantes, pero en el fondo nada ha cambiado. El que sea una historia ubicada en los ochenta, no es casualidad, es un buen pretexto para revisar el pasado, el presente tratar de mejorarlo y sobre todo pensar en un futuro, y en ese sentido crear conciencia. Es un gran paso en un lugar en donde pareciera que todo confabula para que las cosas sigan igual porque además en el mundo así funcionan bien las cosas, esa es la perspectiva.

“Luego, si me pongo a ver a las mujeres que están en la constante lucha, cuando llegan al poder pareciera que el patriarcado las cambió a ellas y no ellas al patriarcado, pienso en Margaret Thatcher y Angela Merkel. Todo eso está tan normalizado, tan generalizado”.

Romo interviene:

“Estoy de acuerdo. En el caso de las mujeres parece ser que la belleza es como la única herramienta que tenemos para que nos validen, para que nos vean y nos acepten”.

Bernal, quien incluso ha participado en las series “Capadocia”, “Monarca” y “Sitiados: México”, externa:

“El valorarse uno mismo implica verte al espejo, y decir qué cosas acepto y qué no acepto. ¿Cuál es la belleza?, ¿quién dice qué es la belleza? Independientemente del entretenimiento creo que si logramos que alguien se cuestione sobre todas estas cosas, eso es uno de los grandes cometidos de la serie”

En tanto, el actor mexicano Ianis Guerrero --pero nacido en París en 1980 y que saltó a la fama por la cinta “Nosotros los nobles”--, puntualiza por teléfono que es una serie fuerte:

“Llega en un muy buen momento para México. A la mujer como al varón se le valora 100% por su físico. Es algo que debemos revisar como sociedad. Justo ‘Señorita 89’ habla eso. Mi personaje Antonio trabaja en esa hacienda donde se desarrolla todo, pero cierra los ojos, es cómplice silencioso de toda la violencia contra las mujeres, de todo ese abuso, prostitución, esclavismo, en fin. No es hasta que se enamora que él rompe su silencio, y es lo que como hombres debemos hacer. Las mujeres que están ahí en estos concursos no hacen las cosas, ni se acuestan con los empresarios porque quieren, sino porque las obligan”

Después conversa que los certámenes de belleza siguen siendo fundamentales en Brasil, Colombia y Venezuela. Informa que la serie se estrena el 27 de febrero en Estados Unidos y Puerto Rico por pantalla chica y en México en la plataforma Starzplay, en toda Latinoamérica y España. Hay que recordar que el mismo Donald Trump era el jefe de los concursos de belleza, y existen miles de anécdotas terribles, como que él ponía la ex Miss Universo Alicia Machado a hacer ejercicio en plena conferencia porque le decía gorda. Y en México los presidentes han felicitado a mujeres que han ganado en estos concursos”.

La ganadora de Miss Universo 2010, la jalisciense Jimena Navarrete, fue recibida por el entonces presidente del país, Felipe Calderón, el 13 de septiembre de ese año en Los Pinos.

Y el 17 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera felicitando a la chihuahuense Andrea Meza, electa Miss Universo. Dijo sobre la ingeniera en sistemas:

“Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana que ganó enfrentando a otras mujeres de países hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó. Es la más guapa y nos da mucho gusto”.

El 30 de enero falleció Cheslie Kryst, quien se coronó en 2019 como Miss Estados Unidos, al caer desde un lujoso rascacielos de la zona céntrica de Manhattan, en Nueva York. Después se dio a conocer que se suicidó. Se arrojó desde la azotea de un edificio de 60 pisos. Días después se publicó que padecía gerascofobia. Varias veces confesó que cada vez que decía que estaba por cumplir 30 años de edad, se estremecía un poco. Ianis Guerrero expresa sobre este suicidio:

“Es terrible, es violentísimo. Es un sistema terrible que además a las mujeres, lo mismo a varones, les genera trastornos severos, mucha angustia y mucho dolor emocional”.

“Somos más que un cascarón”

Las jóvenes actrices Coty Camacho (Oaxaca, 1995), Natasha Dupeyrón (Ciudad de México, 1990) y Leidi Gutiérrez (Ciudad de México, 1994) coinciden en una charla con este medio que “parece que en este mundo sólo hay que fijarnos en la apariencia física, cuando hay mucho más en una persona”.

Camacho, intérprete de las serie Desenfrenadas, destaca que “Señorita 89” trata de decir que “somos más que un cascarón. Tenemos adentro tanto qué decir, tantas voces que gritar, y mi personaje me deja muchas interrogantes, como ¿por qué tenemos que enfrentar la maternidad solas? y ¿porque tenemos que ser madres?, en fin”.

Por su parte, Gutiérrez, quien se dio a conocer en los filmes “Chicuarotes” y “Las elegidas”, dice:

“Estos concursos han llevado a la gente a creer que la fama y el dinero es lo importante, pero en realidad este movimiento que se ha hecho durante tantos años de alzar la voz, de mostrar lo que realmente es importante, es lo que nos llena un poquito de esperanza, de que las cosas van a cambiar, pero ¿hasta cuando?, y ya han pasado muchas cosas que demuestran que un concurso de belleza no define lo bella que es una persona, y deberíamos de fomentar cada vez más la educación, cada vez más el amor propio, cada vez más la empatía hacia estos temas que obviamente se nota que nos falta todavía mucho camino para resolverlos”.

Camacho interrumpe:

“¿A cuántas adolescencias e infancias se les está dañando su salud mental y emocional por estos concursos? Yo en algún momento de mi adolescencia sufrí de bulimia, porque estaba entrando en el mundo de la actuación, entonces te piden ser muy delgada, entonces ¡basta!, basta de seguir creando ideas falsas y erróneas de nuestro cuerpo, de la belleza y de cómo debemos ser”.

Las tres son optimistas porque creen que” Señorita 89” promoverá el debate:

“Toca bastantes problemas sociales el proyecto: la discriminación hacia la maternidad, las desaparecidas, la violencia de género, el abuso sexual, en fin…, y cuenta historias individuales, de la vida de las chicas, sobre el resto de los problemas que enfrentamos”.