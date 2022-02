Ver, oír aplaudir, silbar...

Un recorrido visual de la lucha feminista en México

La exposición “¡En la calle y en la historia! 40 años de lucha feminista mexicana” ofrece un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos; el de Ana Victoria Jiménez y de Producciones y Milagros, Agrupación Feminista. La curaduría es de la historiadora y la activista Julia Antivilo. La conforman videos de registro de las múltiples manifestaciones y protestas de casos emblemáticos de la lucha del feminismo en México como el de Yakiri Rubio y Lesvy Berlín. Además, se podrán ver cerca de 350 fotografías del Archivo Producciones y Milagros, Agrupación Feminista, tomadas entre 1978 y 2019, y más de 30 réplicas de carteles en torno a la lucha feminista en la calle del Archivo de Ana Victoria Jiménez a lo largo de dos décadas (de 1970 a 1990). Así se recorren cuarenta años de aciertos, desventuras, avances y retrocesos, continuidades, rebeldías creativas y esperanzas, poniendo el cuerpo femenino en la calle y sin permiso. La muestra se puede visitar en la Casa del Lago UNAM, ubicadas sobre la Milla del Bosque de Chapultepec. Salas 3, 4 y José Emilio Pacheco así como en las Rejas. Este fin de semana de las 11 a las 17 horas. Obligatorio portar cubrebocas.

Cine

“Madres paralelas”, la película de Pedro Almodóvar

El español Pedro Almodóvar reúne a Penélope Cruz (Janis), Milena Smit (Ana), Israel Elejalde (Arturo), Aitana Sánchez-Gijón (Teresa), Julieta Serrano (Brígida) y Rossy de Palma (Elena). Janis y Ana coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. En las horas previas al parto, Janis rebosa de felicidad; en contraste, la adolescente Ana está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animar a la joven mientras pasean por el nosocomio. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo estrecho entre las dos, que el azar se encargará de complicar de un modo tan rotundo que cambiará sus vidas. Con el estilo característico de su obra, Almodóvar crea un lúcido y reflexivo relato sobre la maternidad y las heridas que ha dejado la historia contemporánea de su país. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 1. Sábado 5 y domingo 6 de febrero, a las 14:45 y 20:30 horas. Uso obligatorio decubrebocas.

"Cantadoras, memorias de vida y muerte en Colombia", un documental

Un grupo de mujeres narra con sus cantos la cotidianidad del conflicto en Colombia. Las mujeres en la resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes en Colombia y en la construcción cotidiana de una memoria no patriarcal. María Fernanda Carrillo Sánchez, coordinadora del Laboratorio de Medios Audioisuales (LaMA) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dirige esta cinta.

“La médium”, una historia espeluznante

El director de cine tailandés Banjong Pisanthanakun creó este largometraje sobre la herencia de un chamán en la región tailandesa de Isan. Lo que podría estar poseyendo a un miembro de la familia podría no ser la diosa que hacen creer. Un equipo de documentalistas sigue a Nim, una chamán afincada en el norte de Tailandia, en la zona de Isan, y se encuentra con su sobrina Mink que muestra extraños síntomas que parecen ser de herencia del chamanismo. El equipo decide seguir a Mink, con la esperanza de captar el linaje de chamanes que pasa a la siguiente generación, pero su extraño comportamiento se vuelve más extremo. “Es muy diferente a las cintas de terror que he dirigido en el pasado, y contiene muchos retos que no he abordado antes. Gracias a la colaboración con el director NA, Hong-Jin, hemos creado una película de terror que da un nuevo sabor”, expresa Pisanthanakun sobre esta producción de Corea y Tailandia. Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma Sur. Sábado 5 de febrero, a las 19 horas. Uso obligatorio de cubrebocas.

“Moonfall”, una historia sobre el impacto de Luna con la Tierra

Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su orbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. La ejecutiva de la NASA y exastronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener la clave para salvar el planeta. Pero solo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley) le creen. Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas. Dirige Roland Emmerich. Se puede ver en los cines comerciales, Cinépolis y Cinemex.

Plataformas

“From nowhere” (De la nada), una cintadramática estadounidense

El cineasta Matthew Newton elaboró esta película en el 2016. Tres adolescentes indocumentados del Bronx, una niña dominicana, un niño africano y una niña peruana, se van a graduar de la preparatoria mientras luchan por obtener sus papeles para quedarse en Estados Unidos. Con Julianne Nicholson, Denis O’Hare y J. Mallory McCree. Se puede disfrutar en la plataforma CINDIE a través de Vida on Demand en www.vidaondemand.com o descarga la App disponible para iOS y Android.

OFCM concierto

Bajo la batuta de Jesús Medina, como director invitado, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, presenta este fin de semana un programa dedicado al compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), con la Serenata en re mayor, K. 239 y Una broma musical, K. 522, y al ruso Piotr Ilych Tchaikovski, con Suite No. 4 en sol mayor Op. 61, Mozartiana (Giga, Minueto, Plegaria y Tema con variaciones). El concierto se llevará a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, Tlalpan, Metrobús Perisur. El concierto estará precedido por música de cámara en la antesala del conjunto cultural, interpretada por Erika R. Flores (flauta), Ángel Medina (viola), Marco Antonio Quiñones (contrabajo) solistas y músicos de la OFCM, quienes interpretarán Concertino, de Erwin Schulhoff (1894-1942). Se presentan el domingo 6 a las 11:30.

Fandango del inframundo

Con el jocoso título “Fandango del inframundo”, que remite a los rituales de la vida y la muerte como los concibe el mexicano, el colectivo La Historia de Todxs (sic) monta en escena un espectáculo en el cual se piensa en el teatro como un espacio de convivio, fiesta y ritual, un fandango lleno de sones jarochos, títeres y baile que evoca el pensamiento mágico de las comunidades del sur de Veracruz. Para ello se basó en la memoria y vivencias de músicos campesinos cuya vida fluye entre el tiempo de la cosecha, sus cantos al monte, a las estrellas y los pájaros. La multidisciplinaria puesta escénica inicia temporada este sábado 5 y permanecerá hasta el próximo 13, en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, Metrobús Reforma. Funciones sábados y domingos a las 13:00 horas.