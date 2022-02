"The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd en vivo el martes 8

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A medio siglo de que el conjunto inglés Pink Floyd grabara el álbum “The Dark Side of the Moon”, cinco profesionales del rock estadunidense presentarán en vivo aquella histórica grabación con otras piezas del requintista David Gilmour, durante el concierto conmemorativo en Pepsi Center WTC la noche del martes 8 de febrero.

Desde California, el guitarrista Mark Karan, uno de los cinco integrantes de la banda que ofrecerá este homenaje en el recital denominado “The Dark Side of the Moon: A Piece of Assorted Lunatics” (que traduciríamos libremente como “El lado oscuro de la luna para lunáticos surtidos”, o sea para los fanáticos de Pink Floyd y seguidores de The Gilmour Project) dice:

“En realidad yo me siento muy contento de ver cómo los jóvenes prestan atención a la música anterior a su generación, pues pienso que mucha gente perdió sus raíces en el camino. Así que cuando veo a las personas en el mundo actual interesadas en la música de Pink Floyd o de Grateful Dead e incluso de algunas bandas gigantescas como Los Beatles, a quienes admiro mucho, entonces si veo a gente que aprecia aquella música me emociona, porque es de ahí justo de donde todos venimos.”

Mark Karan ha mantenido el legado de Jerry Garcia y el conjunto californiano Grateful Dead con músicos quienes vendrán a tocar “The Dark Side of the Moon” este martes 8, a las 20:30 horas: el baterista “Prairie” Prince y el tecladista Scott Guberman. Completan el quinteto el neoyorquino Kasim Sulton y el guitarrista Jeffrey Pevar. Prosigue Karan, amigo de Bob Weir (Grateful Dead) y miembro de RatDog y The Other Ones:

“De hecho podemos remontarnos más allá en el tiempo, hasta la onda de los inicios del blues, que precisamente es la fuente de donde todo lo demás emergió. Eso me agrada ya que inspiró el rock que oímos en el presente.”

--¿Cuál es el motor que lo guía para tocar? En su sitio de Internet ofrece clases de guitarra eléctrica y una premisa suya dice que no hay que tocar montones de notas vertiginosamente sino que a menudo una sola nota interpretada con toda el alma basta…

--Claro, yo quise exponer ese principio así, debido a que mis guitarristas favoritos suelen expresar más con una nota ejecutada en tono emotivo que esos requintistas quienes desarrollan flashes de líneas melódicas a través de miles de notas a una velocidad relampagueante.

“Conforme voy acercándome a mi vejez cada vez menos me importa lograr una fama extraordinaria, me preocupa más hacer buena música y tener una vida agradable. Estoy muy abierto a lo que el destino me depare.”

Desde el condado de Marin en California, cerca de Francisco y a 40 minutos de la Bahía de Oakland, Mark Karan asegura que esta será su primera vez en México (“aunque he estado en Costa Rica”) y que ha “merodeado” por este lado de la frontera, sin conocer aún las payas de Baja California Sur ni el Mar de Cortés. A continuación, la entrevista completa con este artista de blues nacido el 13 de enero de 1955 en San Francisco, California.

--¿Por qué David Gilmour?

--Bueno, si he de ser perfectamente honesto contigo, no ha sido sino a través del tiempo que me he clavado más y más en la música de David Gilmour, nunca fui un fan devoto de Pink Floyd en sus comienzos, su música me ha representado un viaje de descubrimiento para mí.

“En los últimos dos años he realizado varias giras con la banda experimental denominada Live Dead 69 que interpreta música de Grateful Dead, nuestras presentaciones recrean el sonido clásico de este conjunto. Y la misma persona que armó la gira, Michael Gaiman, me parece que hace ya como un año, me avisó que andaban integrando este proyecto para tocar en vivo “The Dark Side of the Moon” y con música de David Gilmore, así que quiso saber si me interesaría participar. Realmente no fui yo de quien salió la idea; pero me agradó que Michael me invitara y me sentí muy halagado de formar parte de esta tripulación a bordo. (https://youtu.be/c0tmPg9Z2Xk)

--¿Cuál es la importancia del álbum “The Dark Side of the Moon” a 50 años de haberse compuesto por Gilmore y los otros miembros de Pink Floyd en 1972?

--Considero que son varios los aspectos importantes del disco. Una de las cosas que descubrí al permitir a mis oídos profundizar en toda esta onda es que en verdad nunca había tenido tiempo para adentrarme al disco cuando salió a la venta originalmente; pero una vez que ya comencé a aprenderme pasajes del álbum me di cuenta de que esa música se hallaba ya en mi alma inconscientemente, aun cuando jamás me había compenetrado en ella.

“Y eso es porque aquella música sonaba en todas partes, se tocaba por doquier. Forma parte de la cinta sonora de nuestras vidas. En ese sentido es de gran importancia; pero también pienso que Pink Floyd influyó bastante para que en la radio se transmitieran piezas de mayor duración a la que hasta entonces se permitía, con canciones más sicodélicas superando la barrera de los tres minutos que duraban los éxitos pop de los discos sencillos.

"Fue una innovación enorme que aportó asimismo una amplia riqueza sonora al rock & roll y, sin duda, David Gilmour sigue siendo uno de los guitarristas que ha influido tremendamente a muchos requintos. Una de las cosas que en realidad me ha dado un gran placer al concentrarme en la forma en que Gilmour toca es darme cuenta de que en el fondo él es un guitarrista de blues.”

--Usted es un guitarrista de blues también…

--Claro que sí, amo el blues. Es mi música favorita, ¡sin duda alguna!

¿Qué piensa David Gilmour de este proyecto que traen a México?

--No tengo idea, tendrías que preguntárselo –se carcajea--. No puedo poner palabras suyas en mi boca; pero desde mi punto de vista yo estaría muy halagado si algunos chavos armasen una banda para tocar homenajes a mi música. Y no sé qué podría pensar él personalmente pues de hecho ya existen cientos de bandas de “covers” (refritos) de Pink Floyd.

--El quinteto The David Gilmore Project acaso pueda distinguirse en dos. Kasim Sulton es de Nueva York y tocó con Utopia, “Prairie” Prince estuvo con Todd Rundgren, también ligado a Utopia. Y por otro lado, usted con sus colegas Jeff Pevar y Scott Gubberman han participado en proyectos de Grateful Dead en California. ¿Es así o se sienten más una familia por ser músicos profesionales que a menudo se topan en giras?

--Lo último que dijiste es cierto, somos músicos profesionales que nos vemos y palomeamos frecuentemente en giras. Es lo que hemos hecho todas nuestras vidas. Y así es como nos unimos a la idea de Michael Gaiman (alias “El Duque de Nueva York”) que es el hombre quien concretó el concepto total de The Gilmour Project para interpretar ‘The Dark Side of the Moon’ en vivo.

“Por lo que entendí, la idea consistía en formar otra banda pues estábamos tan ceñidos al mundo de Grateful Dead y expandiéramos la libertad de improvisar, entonces trajo a Jeff Pevar, de las orquestas de Ray Charles y de Bette Midler (“The Rose”, 1979), donde tú sabes que se debe tocar exactamente las notas iguales de los discos, ¿no? Me dijo que yo me uniera como Mick Kasam o sea, como solista, y ‘Prairie’ Prince fue el punto de unión ya que es un músico que improvisa muy bien.

“Michael Gaiman deseaba juntar un montón de cuates para honrar la música de Pink Floyd y hacer un buen trabajo con ella, para poner algo de nosotros mismos a sus obras, con algo de improvisación y singularidad única, sin tratar de repetir exactamente los sonidos de Pink Floyd.”

--¿Jeff Pevar tocará el bajo?

--No, de hecho Jeff es quien protagoniza más la guitarra a la manera de Gilmour en el quinteto. De todos modos, hay pasajes en el concierto donde recreamos el sonido de Pink Floyd y Jeff se tomó el tiempo de armar de manera adorable las tonalidades de Gilmour, aprendiéndose algunos de sus icónicos solos en el requinto nota a nota. Eso me impresionó profundamente.

“Y yo lo que hago es seguirlos a la manera del molde Grateful Dead, cuando me toca sonar mi lira hago lo que me gusta. De todos modos no hacemos una copia de Pink Floyd. Durante mis años tocando con los miembros originales de Grateful Dead opté por no pensar en cuál era mi papel en esas bandas, jamás pienso si soy el acompañamiento o la guitarra principal, en todo caso mi rol es ser lo más creativo que pueda y aportar algo creativo a la fiesta, con tal que sea tan divertido y bueno en la medida de lo posible.”

--¿Qué verá y escuchará el público en el Pepsi Center WTC el martes 8?

--La música es lo más importante, habrá momentos de gran creatividad y emoción. Debido a que es el aniversario número 50 de la grabación del LP ‘The Dark Side of the Moon’, lo que haremos es que la primera parte estará dedicada entera y totalmente al disco. Tocaremos todo el álbum. Cantaremos las letras que Roger Waters escribió para el álbum.

“Y para la segunda parte escogeremos algunos temas con el sello de David Gilmour y Pink Floyd en la sección denominada ‘Jam Gestalt’.”

(Más información en https://markkaran.com y www.ocesa.com.mx)