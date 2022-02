Destacan mexicanos en nominaciones a los Oscar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el anuncio de nominaciones a los Oscar 2022 a realizarse este 27 de marzo, destaca en Mejor Película “El callejón de las almas perdidas”, cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, y la cinta “Raya y el último dragón”, codirigida por Carlos López Estrada en la categoría de “Mejor película animada”.

Si bien la presencia mexicana y latinoamericana ha sido constante desde hace unos años en las nominaciones y premiaciones de la industria fílmica en el mundo –hay que recordar las recientes nominaciones a la Berlinale 2022-, a pesar de la pandemia y los embates en taquilla el trabajo creativo se ha sostenido.

Por ello al darse a conocer las categorías de la 94º edición de los Oscar destaca la presencia continua del jalisciense Guillermo del Toro -tras las premiadas “El laberinto del Fauno” y “La forma del Agua”-, como director del filme “El Callejón de las Almas perdidas” (Proceso, 2361), una de las 10 películas que compite por “Mejor Película”, terna en donde se encuentra también “El poder del perro”, protagonizada por Benedict Cumberbatch, una de las favoritas según la crítica especializada con 12 nominaciones, y filme con el que Netflix espera obtener ese añorado premio.

Además de Mejor Película, “El Callejón de las Almas perdidas” también busca las categorías de Diseño de Vestuario, Fotografía y Diseño de Producción.

En Mejor Película también se encuentra la película “CODA” en donde actúa como actor de reparto el mexicano Eugenio Derbez, cinta que arrasó en el festival Sundance 2021 al obtener los premios del público, de dirección y Gran Premio del Jurado.

La presencia del filme “Raya y el último dragón”, dirigido por Carlos López Estrada (hijo de la productora de telenovelas Carla López Estrada) y Don Hall, nominada en la terna de “Mejor Película de Animación” levantó sorpresa y expectativa en redes sociales, en dicha categoría competirá con los filmes como Encanto --cuyo tema original “Dos oruguitas”, interpretado por el colombiano de música urbana Sebastián Yatra, está nominada como “Mejor canción original”—“Luca”, “Flee, y “The Mitchells vs The Machines”.

En la categoría de “Mejor Película Extranjera” quedó fuera “Noche de fuego” de Tatiana Huezo, ni tampoco habrá presencia de América Latina, pues se la categoría quedó repartida en Europa y el oriente

Chile repite nominación en los Oscar, tras haber obtenido presencia en “Mejor Documental” con “El Agente Topo”, esta vez apostaron por “Bestia” en “Mejor Corto de Animación”.

La española Penélope Cruz obtuvo la nominación a Mejor Actriz por “Madres Paralelas”, premio que discutirá con Jessica Chastain en “Los ojos de Tammy Faye” y Olivia Colman en “La hija oscura”, actuaciones reconocidas por la crítica en la que también se encuentra Kirsten Stewart por su papel en “Spencer”.

Mientras que Javier Bardem, pareja de Cruz, también está nominado como Mejor Actor en “Being the Ricardos” junto a Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield por “Tick, tick… Boom!”, Will Smith en “King Richard” y Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth”.

Entre las cintas que, aunque obtuvieron nominaciones, se quedaron cortas en categorías preponderantes como Mejor película, Edición, Guion o actuación, se encuentran “House of Gucci”, “No miren arriba” y “Licorice pizza”.

Los Óscar en su 94º edición se realizarán el 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, California, E.U.