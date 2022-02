Oscar 2022: Lista completa de nominados

MADRID (Europa Press).- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció los nominados a la 94ª edición de los Premios Oscar, cuya gala tiene previsto celebrarse el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un escenario al que los galardones volverán tras un año de ausencia por la pandemia de covid-19. Diez largometrajes han sido los elegidos, entre los que destacan 'El poder del perro', 'Dune' y 'Belfast' como principales favoritas.

Los actores Tracee Ellis Ross ('Black-ish') y Leslie Jordan ('Will y Grace') fueron los encargados de anunciar los candidatos de este 2022, en una presentación a distancia emitida en directo a través de los diferentes canales y plataformas que tiene la Academia de Hollywood. Algunas categorías fueron anunciadas por representantes de diferentes comunidades civiles y gremios.

'El poder del perro', la aplaudida película de Jane Campion, se posiciona como favorita con 12 nominaciones; seguida de 'Dune', la gesta de ciencia ficción de Denis Villeneuve, con 10 candidaturas. 'Belfast', una de las favoritas por parte de los medios especializados, aspira a siete galardones, estando en categorías principales como mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

La 94.ª edición destaca también por su fuerte presencia internacional. La japonesa 'Drive My Car', dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, ha hecho historia al ser el decimotercer film en lengua extranjera en optar al premio a la mejor película. Además, opta a otras tres estatuillas (mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor película internacional). También destaca el documental danés 'Flee', que opta a los premios a la mejor película de animación, mejor largometraje documental y mejor filme internacional.

Destaca también la noruega 'La peor persona del mundo', la cual opta a mejor película internacional y mejor guion original. A pesar de no lograr nominación por 'El buen patrón', España logra tener presencia en esta 94ª edición con las dos nominaciones de 'Madres paralelas' (mejor banda sonora para Alberto Iglesias y mejor actriz para Penélope Cruz) y con Javier Bardem, el cual opta a la estatuilla por ‘Todo Sobre los Ricardo'.

Esta es la lista de los nominados a los 94 Premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA

· Belfast

· CODA: Señales del corazón

· Drive My Car

· Dune

· El callejón de las almas perdidas

· Rey Richard: una familia ganadora

· El poder del perro

· Licorice Pizza

· No miren arriba

· West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

· Steven Spielberg - West Side Story

MEJOR ACTOR

· Javier Bardem - Todo Sobre los Ricardo

· Benedict Cumberbatch - El poder del perro

· Andrew Garfield - Tick, tick... ¡Boom!

· Will Smith - Rey Richard: una familia ganadora

· Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

MEJOR ACTRIZ

· Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

· Olivia Colman - La hija oscura

· Penélope Cruz - Madres paralelas

· Nicole Kidman - Todo Sobre los Ricardo

· Kristen Stewart - Spencer

MEJOR ACTOR DE REPARTO

· Ciarán Hinds - Belfast

· Troy Kotsur - CODA: Señales del corazón

· Jesse Plemons - El poder del perro

· J. K. Simmons - Todo Sobre los Ricardo

· Kodi Smith-McPhee - El poder del perro

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

· Jessie Buckley - La hija oscura

· Ariana DeBose - West Side Story

· Judi Dench - Belfast

· Kirsten Dunst - El poder del perro

· Aunjanue Ellis - Rey Richard: una familia ganadora

MEJOR GUION ORIGINAL

· Kenneth Branagh - Belfast

· Zach Baylin - Rey Richard: una familia ganadora

· Joachim Trier y Eskil Vogt - La peor persona del mundo

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Adam McKay y David Sirota - No miren arriba

MEJOR GUION ADAPTADO

· Siân Heder - CODA: Señales del corazón

· Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe - Drive My Car

· Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth - Dune

· Jane Campion - El poder del perro

· Maggie Gyllenhaal - La hija oscura

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

· Encanto

· Flee

· La familia Mitchell vs las máquinas

· Luca

· Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

· Drive My Car (Japón)

· Flee (Dinamarca)

· Fue la mano de Dios (Italia)

· La peor persona del mundo (Noruega)

· Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

· Ascensión

· Attica

· Escribiendo con fuego

· Flee

· Summer of Soul

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

· Audible

· Lead Me Home

· The Queen of Basketball

· Three Songs for Benazir

· When We Were Bullies

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

· Ala Kachuu - Take and Run

· On My MInd

· Please Hold

· The Dress

· The Long Goodbye

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

· Affairs of the Art

· Bestia

· Boxballet

· Robin Robin

· The Whindshield Wiper

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

· Hans Zimmer - Dune

· Jonny Greenwood - El poder del perro

· Germaine Franco - Encanto

· Alberto Iglesias - Madres paralelas

· Nicholas Britell - No miren arriba

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

· Somehow You Do (Diane Warren) - 4 días

· Down to Joy (Van Morrison) - Belfast

· Be Alive (Beyoncé Knowles-Carter y Darius Scott) - Rey Richard: una familia ganadora

· Dos oruguitas (Lin-Manuel Miranda) - Encanto

· No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O'Connell) - Sin tiempo para morir

MEJOR SONIDO

· Belfast

· Dune

· El poder del perro

· Sin tiempo para morir

· West Side Story

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

· Dune

· El callejón de las almas perdidas

· El poder del perro

· La tragedia de Macbeth

· West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

· Dune

· El callejón de las almas perdidas

· El poder del perro

· La tragedia de Macbeth

· West Side Story

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

· Cruella

· Dune

· El rey de Zamunda

· La Casa Gucci

· Los ojos de Tammy Faye

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

· Jenny Beavan - Cruella

· Massimo Cantini Parrini - Cyrano

· Jacqueline West - Dune

· Luis Sequeira - El callejón de almas perdidas

· Paul Tazewell - West Side Story

MEJOR MONTAJE

· Dune

· Rey Richard: una familia ganadora

· El poder del perro

· No miren arriba

· Tick, tick... ¡Boom!

MEJORES EFECTOS VISUALES

· Dune

· Free Guy

· Sin tiempo para morir

· Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

· Spider-Man: No Way Home