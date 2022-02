Vive Latino 2022 se alista para una celebración a la vida y al rock

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Vive Latino 2022 retorna en su vigésimo segunda edición con una fiesta para celebrar la vida y el rock (19 y 20 de marzo), en donde desfilarán La Maldita Vecindad, Siddhartha, Julieta Venegas, Fernando Delgadillo, Los Fabulosos Cadillacs, Pixies, Limp Bizkit y Banda MS.

En reunión especial con representantes de los medios dentro de las instalaciones del Foro Sol, Jordi Puig, director del encuentro, comentó que se encuentran listos para recibir nuevamente a generaciones de rockeros y de gustos musicales diversos que aguardaron el regreso ante el confinamiento:

“La realidad es que escuchar una buena música grabada con unos buenos audífonos en tu habitación es algo muy bonito; pero estar en medio de un festival, en medio de miles de personas escuchando a tu banda favorita y en vivo es algo increíble. Nosotros estamos listos”.

Asimismo, enmarcó que ante la reactivación de los festivales masivos “lo que el Vive Latino invita y sugiere es que vivamos el momento, que vivamos cada día, que disfrutemos”. El acto contó con la conducción de la tapatía Elis Paprika, así como una ofrenda musical en apertura por parte de Los Cogelones, quienes rindieron un ritual de fusiones rockeras y prehispánicas, entre cánticos ancestrales y el olor del incienso para homenajear a quienes han perdido la vida durante la pandemia.

Por su parte, “Roco Pachukote”, líder de La Maldita Vecindad, expresó que el deseo “es que este Vive Latino sea una medicina profunda de sanación para todos nosotros, que también sea una forma de honrar a toda la gente que amamos que ya no está con nosotros en este plano. La gran enseñanza de estos momentos tan difíciles es valorar profundamente la vida, valorar profundamente a la gente que amamos que todavía está con nosotros aquí. No solamente honro a toda la gente y a todas las almas que ya no están en este plano pero que viven en nuestros corazones, también honro el inmenso poder de la música para sanarnos, enaltecernos, inspiraros, elevarnos y reafirmarnos de esperanza, de infinita bondad hacia la vida”.

La presentación contó con algunos “palomazos” para calentar motores, resonando el alma festiva a través del ska de La Maldita Vecindad, la figura insignia del rock femenil de Cecilia Toussaint y la energía de la joven Bruses. El Foro Sol contará con todos los protocolos sanitarios para que el público disfrute en tranquilidad de sus bandas. Para el sábado 19 de marzo Ágora, Camilo Séptimo, Elis Paprika, Fangoria, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Cogelones, La Maldita Vecindad, Moenia, Patrick Miller, Santa Fe Klan y Vetusta Morla.

El domingo 20 de marzo la pachanga continuará con Banda MS, Black Pumas, Cecilia Toussaint, Centavrvs, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Gustavo Santaolalla, Los Fabulosos Cadillacs, Love of Lesbian, Pixies, Residente, Siddhartha y Son Rompe Pera.

Vive Latino va a España

La conferencia de prensa además permitió anunciar que el Vive Latino también tendrá su primera edición en Zaragoza, España (2 y 3 de septiembre de 2022), en un enlace entre continentes para impulsar el rock en español y nuevas generaciones de músicos.

En charla con Proceso, Nacho Royo, director del Vive Latino España, dijo que “hay un caudal inmenso de cultura y talento, tanto en Latinoamérica y España, creo que lo hay que hacer es unir esos talentos. Vive Latino es una clave importantísima para demostrar que el rock en español realmente tiene un poder cultural importantísimo y hay que hay potenciarlo, por eso queremos llevarlo a España. Estuvimos muchos años intentándolo hacer pues el Vive Latino es un monstruo muy grande, es muy complicado trasladarlo. Costó años, que las instituciones y la ciudad entendiera lo que es el Vive Latino, por fin se consiguió con mucha esperanza”.

Luego que se postergó en 2020 la primera edición debido la pandemia, apuntó que “este tiempo nos ha servido para pulir, para intentar hacerlo más grande y mejor. Es un sueño que se vino de muchos años, había que lucharlo, todas las cosas bonitas cuestan hacerlas”.

Concluyó que un punto angular es el rock en español, por lo que solamente tocarán bandas latinas, donde además de los grandes exponentes, apoyarán a artistas emergentes “es fácil leer los grandes nombres remarcados en un cartel, pero hay detrás una gran base de talento que tiene que aflorar, nosotros somos promotores y estamos obligados a empujar, fortalecer, de darles vida para que siga saliendo talento porque al final la música nos da la felicidad a todos”.