De lo malo sacar lo positivo, el tema de la película “Cuarentones”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Cuando el actor jalisciense Erick Elías conoció el guión de la película de ficción “Cuarentones” se identificó con la historia porque igual entró en la crisis de los 40 años.

El también diseñador industrial cuenta en entrevista por zoom:

“No me dio tan duro una depresión, pero si recapitulé todo lo que he hecho, lo que me falta y lo que deseaba realizar. Me pregunté: ¿De qué no me quiero quedar con ganas?, de la mano de mi familia, mis hijas y esposa. Fue un balance de todo y ver qué camino tomar por el lado positivo.

“Y cuando leí el guión se me hizo un mensaje interesante de que los cuarenta son los nuevos veinte porque faltan muchas tareas buenas por efectuar. Por otro lado me llamó la atención el tópico de la comida, el ser chef es una de mis profesiones frustradas. Me hubiera encantado saber un poco más de cocina, entonces era una oportunidad de jugar un poco más con eso. El elenco me agradó mucho y como espectador se me antojaba un relato para dejar los problemas atrás y pasar un buen rato”.

El largometraje mexicano “Cuarentones”, dirigido por el italiano Prieto Loprieno, se centra en César (Erick Elías), dueño de un restaurante italo-mexicano, y su socio y gran amigo es Paolo (Adal Ramones), un hombre alegre y optimista. César está felizmente casado con Amelia, con quien tiene un hijo de diez años llamado Enrique. Poco antes de cumplir cuarenta años, descubre repentinamente que su esposa le ha ocultado algo importante durante mucho tiempo.

Deprimido y derrotado, César siente que se le cae el mundo. Pero justo en el momento de su crisis, César tiene que ir con Paolo a Cancún, a concursar en un certamen para los mejores pequeños restaurantes de México. El chef César recupera la confianza en sí mismo gracias a Naomi (Gaby Espino), una mujer irónica y fuerte, que conoce en el hotel de playa, que le enseña a lidiar de manera equilibrada con las sorpresas que se presentan en la vida. También actúa Sonia Couoh.

Corazón Films distribuye el largometraje en todo México, por lo que se encuentra en cartelera.

--Se mezcla la ironía con esta crisis de los 40 años, ¿fue complicado combinar la ironía?

--Es como yo lo he tomado, con humor y con buena onda. Cada quien toma sus herramientas para poder sobrevivir, porque así es la vida. Es pasarla bien con lo que tenemos y somos, sin dejar de luchar para estar mejor, y más con lo que nos tocó, la pandemia. Cada quien toma diferentes decisiones. Yo, en general, trato de pasar la página lo más rápido y de tomar todo con positividad, hay gente que se clava y va a terapia, como a profundizar más cosas, yo en lo personal me gusta tomar lo bueno de las cosas y a lo que viene, a veces no es fácil, pero lo intento.

Erick Elías Rabinovitz nació en Guadalajara el 23 de junio de 1980. Ha trabajado en series, como “La Guzman”, “Betty en Nueva York” y “100 días para enamorarnos” y en las películas “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (2013), “¿qué culpa tiene el niño?” (2016) y “Cuando los hijos regresan” (2017), entre otras.

Respecto a su personaje César, platica:

“¡Bueno!, César recibe una noticia al principio del filme que lo deprime, por ese lado tengo una diferencia en la realidad con él, pero tiene la oportunidad de irse a un concurso de chefs en Cancún, en el mejor hotel, donde la puede pasar muy bien y conoce a una guapa mujer, como Gaby Espino, pero cuando te pasa algo que te sacude la vida, lo he sentido, no sabes de dónde agarrarte. Sientes que no vas a salir de ahí. Es un buen personaje para analizar”.

Anexa:

“Sin duda ‘Cuarentones’ incita a reflexionar que de todo lo malo hay que sacar lo positivo. A veces es bien difícil, es lo ideal para todo el mundo, peno no es fácil, no todas las personalidades lo logran. Es como leer un libro dónde están dando consejos y luego llevarlos a la práctica, pues si es complicado.

“El mensaje es claro, pero igual es para darnos un ejemplo que no está tan grave la vida, hay que pasarla bien, no esperemos a que nos sucedan situaciones como el covid-19, donde nos sentimos identificados con el de al lado porque todo el mundo se hallaba en la misma crisis. Antes de la crisis hay que pasarla bien y ya. Hay que vivir felices. Quizá me equivoco, pero no hay que quedarnos con las ganas de nada”.