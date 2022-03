Justin Bieber y Floyd Mayweather están en la lista negra de Ferrari por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La armadora italiana Ferrari tiene una lista negra de artistas a quienes no les venderá un automóvil a través de un concesionario oficial, reveló Autoevolution.

El cantante Justin Bieber (Ontario, 1994), de 28 años de edad, porque en noviembre de 2016 se informó que la asistente personal del canadiense se tardó tres semanas en encontrar el Ferrari 458 Italia de su jefe, que le costó 240 mil dólares, porque Bieber no recordaba dónde lo había estacionado, aunque estaba aparcado en el estacionamiento del hotel donde se hospedaba.

Además, a la marca no le gustó que Justin Bieber pintara de color azul neón el vehículo.

El actor y productor estadunidense Nicolas Cage (California, 1964), porque cuando tuvo problemas económicos vendió el Ferrari Enzo que se había comprado, pero a un precio muy por debajo al pretendido por Fiat Group y Piero Ferrari.

El boxeador Floyd Mayweather, quien tiene varios modelos Ferrari que no ha comprado en concesionarias, sino a particulares. La armadora no quiere venderle vehículos debido a que no quiere que se relacione la marca con el estilo de vida que exhibe en redes sociales.

Otros dos raperos estadunidenses están en la lista negra: Tyga, porque suele comprar automóviles deportivos por alquiler y después de un tiempo deja de pagar las facturas, pues así lo hizo en 2012 con un Ferrari 418 Spider.

También 50 Cent, porque lavó su Ferrari F50 con Champagne y recibió una advertencia, pero después subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se queja del vehículo, cuando el problema fue por no darle mantenimiento.

Finalmente, está el DJ canadiense Deadmau 5, porque en 2013 personalizó su Ferrari 458 Spider por dentro y por fuera, lo decoró con el personaje de videojuegos Nyan Cat, le puso como nombre “Purrari” e ignoró los avisos que la marca le envió para que devolviera el auto a su estado original.