Los frenéticos Foo Fighters en el Foro Sol (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Frenético festín rockero ofreció la agrupación Foo Fighters la noche del pasado martes en el Foro Sol, en un catártico espectáculo que se extendió poco más de dos horas y media para deleite de los 54 mil 800 fans reunidos.

La intensa lluvia previa al show dio tregua cuando emergió esta agrupación de la ciudad gabacha Seattle. Desde los primeros pasos sobre el escenario del líder Dave Grohl la buena vibra y comunión entre sus seguidores mexicanos confabuló perfectamente para un grueso concierto que arrancó a las 21:15 horas.

No vamos a decirnos adiós… we are never gonna say good bye…#foofighters @foofighters “Everlong” pic.twitter.com/5a5EdXgwDz — lucila zetina (@lucilazetina) March 16, 2022

“Times Like These” y “The Pretender”, hicieron temblar al recinto de Iztacalco en enloquecedora apertura. El público feliz brincaba cada rola. Y su melenudo y barbado vocalista conectó al instante con la gente, interactuaba y agradecía a cada oportunidad. Amor muto como el de viejos camaradas, entre una estrella de rock bien armada y la incendiaria fanaticada. Ante los ensordecedores aplausos y gritos en dedicatoria a los Foo, el sonriente Grohl simplemente cumplió loa magia por todos anhelada, para dar vida a una extensa celebración rockera de complacencias.

Sin mayor parafernalia, la producción gozó de una pantalla monumental a telón de fondo y un par de plasmas laterales. La magia visual enalteció y concentró las miradas en la personalidad de sus integrantes, el bajista Nate Mendel, los guitarristas Pat Smear y Chris Shiflett, así como Taylor Hawkins en la bataca, Rami Jaffee en los teclados y Dave en las voces.

El magistral rock se desbordó a través de cada uno de los ejecutantes, con una audiencia de diversas generaciones al coreo de frenesí “Learn to Fly”, “No Son of Mine”, “The Sky is a Neighborhood” y “Breakout”. Un manto estelar de lucecillas de los aparatos celulares salpicó los recovecos del Sol para “My Hero”, en intenso paseo sonoro hacia “These Days”, “Medicine at Midnight” y “Walk”. El foro se trasmutó en pista de baile al estilo disco cuando se oyó “You Should Be Dancing”, en tributo a los australianos The Bee Gees. Aderezaron con una gala de “solos” en cada instrumento, desfilando primeramente Chris, Nate, Rami y el buen Pat, este último brindando una probadita de “Blitzkrieg Bop” (The Ramones).

¿Quiénes son los héroes esta noche? uD83EuDDB8uD83CuDFFC Suena "My Hero" en el concierto de los @foofighters. pic.twitter.com/JRLx8xQIL6 — timeoutmexico (@TimeOutMexico) March 16, 2022

Para el turno de Taylor abandonó su batería y cantó “Somebody to Love”, en honor a los añorados Queen.

Dave Grohl en la batería durante el cover de Somebody to love #FooFighters pic.twitter.com/CsEWmgefcn — Maggie Ortega (@MaggiOrtega) March 16, 2022

En este tema Grohl intercambió estafeta para tundir las percusiones (haciendo recordar sus tiempos de antaño como bataco de la extinta banda Nirvana).

De nuevo, vengo a ilustrar su TL con un fragmento de Dave Grohl tocando la batería mientras Taylor Hawkins canta “Somebody to Love” de Queen, anoche en CDMX. @foofighters @FooFightersMXOF



Vaya show, amigos. Esto es lo que necesita el mundo. pic.twitter.com/DcksJy5Sti — Ed Vill (@edvill) March 16, 2022

Dave retornó a su puesto en el micrófono para entonar “All My Life”, “Run” y “Wheels”. Rifó cada acorde en destacable repertorio que también consideró “Love Dies Young” y vislumbrar el ocaso en la aclamada “Best of You”.

Hace 9 años pude ver el primer show de los Foo Fighters en México en el foro sol, 9 años después vuelvo a cantar a todo pulmón muchas canciones que amo, y The Best Of You la corie como si no hubiera mañana.

Primer show después de 2 largos años.#FooFighters #ForoSol pic.twitter.com/Fk6VkNWgGb — Retina del ojo mental (@elJoNa_solojona) March 16, 2022

Is someone getting the best, the best,

the best, the best of you…

¿No tuvieron chance ir al concierto de los Foo Fighters (@foofighters)? No se preocupen, que acá les dejamos un pedacito de “Best of You” uD83EuDD7AuD83DuDE4CuD83CuDFFC#FooFightersXSopitas pic.twitter.com/6LILux9nNR — SopitasFM (@sopitasfm) March 16, 2022

Con el éxtasis al máximo y sin pausa alguna, rasgaron “Aurora”, “Monkey Wrench” y “Everlong”. Parecía que nadie quería retirarse, incluido Dave Grohl y sus camaradas. En gratitud, genuflexiones y cobijados de una chillante retribución masiva, los Foo Fighters desaparecieron en graciosa huida cuando se acercaban las afilas sombras de la medianoche, concretando así un excelso recital que guardarán las venas del rock en futuros lazos veteranos.