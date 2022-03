Denuncian por abuso sexual a Antonio Berumen, mánager de Magneto, Mercurio, Fey...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El actor y cantante Mauricio Martínez denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) a Antonio Berumen por abuso sexual, cometido en su contra hace 20 años. Con la etiqueta #ANosotrosTambién, contó cómo el mánager lo acosó.

El 9 de marzo, Martínez denunció que en el año 2002 fue a la oficina de Antonio Berumen, cuando regresó a la Ciudad de México tras haber estudiado en Nueva York.

Relató que estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Contó que sabía que él era influyente en esa época, y por eso aceptó ir a la cita.

Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 10, 2022

“Su oficina estaba en su casa. Por eso había una regadera en el baño. Después de entrevistarme me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso. ¿por qué no te das un baño?” Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo", contó en Twitter.

Contó que meses después, cuando estaba en Operación Triunfo, fueron a Monterrey, Nuevo León, a una firma de autógrafos. “Una de las sobrecargo nos reconoció y ofreció ascendernos a mí y a uno de mis compañeros a primera clase y ahí es cuando lo vi, venía con uno de sus grupos juveniles en el vuelo”, señaló.

No le habló y “se podía cortar el aire con un cuchillo”, pero a sus 24 años sintió como “un pequeño triunfo” demostrar a ese acosador que podía triunfar con su talento “y no a base de acostarme con él. No sé si fuera ese el caso con sus artistas”, señaló.

Destacó que ha escuchado durante muchos años las historias sobre cómo ha acosado y abusado sexualmente de jóvenes.

“A mí lo único que me consta es lo que yo viví. Por eso se me revolvió el estómago cuando años después vi a ese acosador con el Papa en el Vaticano y con jóvenes”, narró.

Señaló que este tema lo ha tratado en terapia porque se sintió muy desagradable haber pasado por ese momento incómodo, pero aseguró que no se compara con un abuso sexual o una relación abusiva que duró años.

“Pero hoy, con un poco más de madurez y con el ejemplo de la valiente Sasha, me atreví a hablar del tema”, indicó.

Hace una semana era sólo un tuit en solidaridad a una mujer muy valiente. Que triste darme cuenta que éramos muchísimos más…y que tantos han callado por años. Por todos ellos, mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal. Nunca más. #ANosotrosTambien ???uD83EuDE79 — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 17, 2022

¿Quién es Antonio Berumen?

Es considerado uno de los mánagers más influyentes en el mercado juvenil durante 30 años, solo después del finado Raúl Velasco.

Lo llamaban “El Rey Midas del Pop” y bajo su mando se crearon casi todos los grupos juveniles durante los años noventa.

Estos grupos eran Magneto, Mercurio, Kairo, la cantante Fey y M5, entre otros grupos y cantantes.

Nació en la Ciudad de México y estudió mercadotecnia y publicidad en Nueva York. Trabajó en las marcas discográficas Polygram y Melody. En 1981 trabajó junto con el empresario Ignacio Morales, comenzando su carrera de mánager del grupo Menudo.

Su nombre volvió a resonar en 2021, cuando Jesús Falcón, de M5 contó a Chisme No Like que Berumen quiso abusar de él cuanto tenía entre 23 y 25 años.