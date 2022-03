Vivir Quintana dará concierto en el Teatro de la Ciudad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ‘Canción sin miedo’ le abrió el camino musical a Vivir Quintana y con ello un compromiso social para hacer acto de conciencia desde el género del corrido, sonido que hará temblar al Teatro de la Ciudad este viernes 25 con su primer concierto con banda: “Para vivir nací cantando”.

En entrevista con Apro, tras un descanso en plena grabación de un disco, la corridista se dijo emocionada y nerviosa de cara a su primer recital tras dos años de pandemia, y en el que la acompañarán invitadas especiales como el Mariachi Mexicana Hermosa y Leticia Servin. A esta última la considera una especie de “hada madrina” por el apoyo musical y artístico. Comentó:

Estoy con una emoción tremenda pues es la primera vez que me presentó con una banda musical completa, había tenido presentaciones a guitarra y voz, primero por que me gusta pero también por el tema de presupuesto, sin embargo está será mi primera ocasión con una banda que además está conformada por mujeres, dirigida por Carmen Ruíz y con una producción enteramente femenina, de amigas y compañeras a las que admiro.

“Además tendré invitadas maravillosas, con el Mariachi Mexicana Hermosa que ya me han acompañado, y Leticia Servín, a quien aprecio mucho, ella fue de las primeras que se me acercó y me dio el tip de grabar mis canciones en una computadora y vender mis discos, seguí su consejo y quemé tres mil copias, todas se vendieron. Así como ella todas las mujeres que me acompañan me han apoyado a lo largo de este tiempo”.

Tras su participación en el reciente Festival Sonidos de Resistencia y el lanzamiento a inicios de este mes de una versión de “Canción sin miedo”, en español y lengua Ayuuk (variante de Tlahuitoltepec en Oaxaca), interpretado desde la sierre Mixe, y con colaboración de la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, mismo que ya registra poco más de 60 mil visitas en YouTube, Quintana (Francisco I. Madero, Coahuila, 1985), se dijo agradecida con el apoyo de la gente.

--Desde que se dio a conocer ‘Canción sin miedo’ el 8 de marzo de 2020 en el zócalo se convirtió en un himno feminista que ha hecho eco en México y América Latina, ¿qué piensas?

--Una combinación de emociones y dolor, porque he visto videos de chavitas de la secundaria y la prepa cantando y denunciado a la vez, manifestándose en las escuelas, de todas edades, y es bastante fuerte. Si me lo preguntas ojalá no se tuviera que cantar cada 8 de marzo.

Cuestionada al respecto en la edición especial de Proceso “La Revolución de las Mujeres” de 2021, en donde afirmó que la lucha feminista continuó en medio de la pandemia trasladándose momentáneamente a las redes sociales, añadió que a un año de distancia su ‘compromiso social’ detrás de ‘las pantallas’ como de vuelta a los escenarios se mantiene intacto:

“Se habla de separar al artista profesional de lo personal, con la idea de ‘es que yo canto una ficción’, pero creo que eso no se puede, yo no puedo, si tienes el poder de convocatoria o la manera de visibilizar un problema de muchos existentes, desaparición, de violencia, de dar un mensaje positivo, hay que hacerlo, el arte es el reflejo de lo que pasa en la realidad, y de dónde nos tocó vivir”.

--¿Cómo ves el 2022, qué te depara?

--Tengo muchos planes, ahorita no puedo contar mucho, pero sí adelantar que estoy en medio de una grabación de un disco de corridos, el proyecto está en marcha y me emociona mucho. También espero regresar a hacer talleres con compañeras y madres que visitan a familiares en Santiaguito, en Almoloya de Juárez, fui una vez en la pandemia, pero ya quiero regresar.

Por lo pronto Vivir Quintana se presenta este 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad a las 20:30 horas con “Para vivir nací cantando”, los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster.