Noche bohemia con el trovero José González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una sensible bohemia ofreció el cantautor José González durante su regreso a nuestro país presentándose en el Teatro Metropólitan, con sublime velada donde el sueco-argentino hizo un recorrido íntimo desde sus orígenes folk hasta las nuevas rolas de la discografía “Local Valley” (2021).

Alrededor de las 21:20 horas emergió junto a su especial guitarra Alhambra y emprendió vuelo sonoro a un recital de ensueño en “With The Ink Of A Ghost” y “Valle Local”.

Sin parafernalias escénicas González tomó asiento al centro del tablado, destacando tenues luminarias para generar atmósferas astrales en sus creaciones sonoras.

"With the ink of a ghost", José González.

23 de marzo de 2022.

23 de marzo de 2022.

Teatro Metropólitan, CDMX.

“Down The Line” y “Line Of Fire”, avanzaron para el ágil concierto. Agradeció en cada oportunidad; un público fiel entre canción y canción le aclamaba e incluso alguna le llegó a lanzar un tremendo “¡Te amo Pepe!”, que el artista correspondió con sonrisas.

Seleccionó “The Void”, “Horizons” y “Head On” para llegar al corazón del público. La gente escuchaba atenta, en silencio, sin moverse de sus butacas, hipnotizados de la magia instrumental y excelente acústica del lugar. Al término de sus temas fulguraba un estallido de aplausos respetuosos.

González aprovechó un silencio para sugerir línea política:

“Pensaba que con la pandemia el mundo iba a hacer más sabio, pero parece que hay gente que le gusta agarrar otros países…”

No esperó respuesta y rasgó velozmente “Leaf Off / The Cave”, “Swing” y “Blackbird” en tributo a The Beatles, ésta última pieza en alusión al racismo.

“Cycling Trivialities”, “El Invento” y “Teardrop”, configuraron el ocaso pero no fue fácil dejarlo ir; hubo peticiones de que tocara otras más. González etornó para complacer en “Tjomme”, “Crosses” y “Heartbeats”. El final inexorable fue dibujado en “Killing For Love”. Al instante de que emprendió senda al filo del escenario, la audiencia saltó de sus asientos para ovacionarlo de pie. Eran las 23:00 horas. En fin, un profundo espectáculo al cual convidó para la apertura un invitado especial: el también guitarrista Paulo Fuerte.

