Will Smith golpea a Chris Rock en ceremonia de los Oscar: "¡No hables de mi esposa!" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El comediante Chris Rock se encontraba presentando los nominados al Oscar a Mejor largometraje documental, cuando el actor Will Smith subió al escenario para abofetearlo.

En HD la bofetada de Will Smith a Chris Rock



Will le pidió a Chris que sacara el nombre de su esposa de su “maldita boca”

pic.twitter.com/gWhDAat2EM — Marvel Latin News (@MarvelLatin) March 28, 2022

Rock hizo una broma sobre el peinado de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, que hacía referencia a la película "G.I. Jane", en la que la actriz Demi Moore se afeitaba la cabeza.

Will Smith defendiendo el honor de su esposa es lo mejor de esta noche. Jada Pinkett Smith tiene una enfermedad la cual le ha hecho perder el cabello. MENUDO REY. #OSCARS pic.twitter.com/56qTTpWdc2 — Tolkienverse ? (@ToIkienverse) March 28, 2022

Pinkett-Smith habló el año pasado de forma pública de su enfermedad, diagnosticada en 2018. La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en donde habló de su condición y de la pérdida radical de cabello a la que ha tenido que enfrentarse.

Esta no es la primera vez que Rock y Smith están envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith, pues durante 2016, el comediante se mostró irónico sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el Rock en aquella ocasión.