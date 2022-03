Marilyn Manson demanda a Evan Rachel Wood por difamación: "conspira para destruirme"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A unos días del estreno de la serie Phoenix Rising, por HBO, protagonizada por la actriz Evan Rachel Wood, quien ahí relata lo que ha denunciado públicamente sobre el abuso sexual y violación que vivió al lado de Marilyn Manson, el cantante la denunció porque, supuestamente, dijo: “conspira para destruirme”.

Según los abogados de Brian Warner, nombre real del cantante, Wood “conspiró” con otras “supuestas víctimas” de abuso sexual para “destruir” a Manson, según el medio Page Six.

Marilyn Manson sues Evan Rachel Wood for defamation over abuse claims https://t.co/VrUQDm8SDo pic.twitter.com/2khGsU3ic1 — Page Six (@PageSix) March 2, 2022

Manson señaló en la demanda que Wood le provocó “angustia emocional intencionalmente, lo difamó y violó las regulaciones sobre el acceso privado a los datos informáticos”.

Según Manson, Wood armó un complot con otras mujeres que también fueron parejas del cantante para coordinar sus historias y armar el documental de dos episodios titulado Phoenix Rising (dirigido por Amy Berg), cuya primera parte: Don’t Fall se estrena el 15 de marzo y la segunda parte: Stand Up, el 16 de marzo, por HBO.

En la demanda se mencionó a Illma Gore, una de la que lo denunció ante la justicia, a quien acusó de ser “una estafadora que armó un ataque organizado contra Brian Warner, encabezado por la propia revelación inventada de violación y abuso que hizo Wood”.

Según sus abogados, quienes presentaron la demanda, la publicación hecha por Wood se hizo meses después de que conspiró con Gore sobre cómo usar su estatus de celebridad para reclutar a otras mujeres y, según los litigantes, coordinar sus historias.

“Wood y Gore hicieron descarrilar la carrera de Warner”, señalaron y aseguraron que las mujeres usaron su “proyecto cinematográfico” para “reclutar, coordinar y presionar a mujeres que habían estado vinculadas a Warner para que hicieran acusaciones falsas de abuso”.

El documental se estrenó en el festival de Sundance, en enero pasado, y se narran los abusos de Manson contra Wood, quien afirmó que Manson prácticamente la violó durante la filmación del video musical Heart Shaped Glasses (2007) cuando ella tenía 19 años y el plan era mostrar una escena de sexo simulada.

“Estábamos haciendo cosas que no era lo que me propusieron. Habíamos discutido una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras estaban grabando comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional, hasta ese día”, contó.

Agregó que fue obligada a realizar un acto sexual comercial bajo pretextos y fue cuando Manson cometió el primer crimen en su contra, porque prácticamente fue violada frente a la cámara.

“Fue un completo caos. No me sentía segura. Nadie me estaba cuidando. Fue una experiencia traumatizante. No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no porque me habían condicionado y entrenado para no hablar nunca”, afirmó.

Dijo que se sintió personalmente “asquerosa” tras el rodaje, que creyó haber hecho “algo vergonzoso” y que se dio cuenta de que el equipo “estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer”, añadió.

En el documental se describe el trabajo de Wood para que se aprobara la Ley Phoenix de California, en 2019, contra el abuso. “Numerosas mujeres escucharon mi historia y sabían exactamente quién era. Me di cuenta de que no era la única a la que le había pasado esto”, afirmó.

El objetivo es que, con este documental, en California entre en vigor la Ley Phoenix, que permitirá que el plazo de prescripción de las denuncias de violencia doméstica se amplíe.

Wood comenzó las denuncias contra Manson durante los cuatro años que duró su relación, en febrero de 2021, mediante videos privados y caseros publicados en Instagram.

También testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes cuando se trató la Ley de Derechos de los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales y luego se unió a la campaña IAmNotOk, un movimiento que invita a las víctimas a contar sus experiencias de abuso.