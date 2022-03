Fallece la poeta Dolores Castro Varela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La poeta Dolores Castro Valera falleció este miércoles, el 12 de abril iba a cumplir 99 años de edad. Originaria de Aguascalientes, estudió Derecho y la maestría de Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesora en la escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca, Estado de México y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

“Ser escritora me ha otorgado la posibilidad de leer mucho, es decir, de comunicarme con las mejores personas de todos los siglos y, además, de expresarme yo”, refirió alguna vez.

El año pasado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le rindieron un homenaje virtual a la poeta y narradora.

“Siempre me han recibido muy bien y he tenido ahí parte de mi historia como escritora en México. Y ahí también han estado presentes en mi memoria –aunque ya no vivían– Rosario Castellanos y muchos otros”, afirmó en aquella ocasión.