“Agendas vencidas”, el disco más personal de El David Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una selección de 10 temas y la producción de Adán Jodorowsky, El David Aguilar lanzó su más reciente disco “Agendas vencidas” que define como un trabajo “muy personal”.

Con un sonido folk, pop, indie –y de alma country--, “Agendas vencidas” suena en estos días con temas como “Rumbo Bello” y “Tuve mucho”, y es que desde que El David llegó a la escena musical, hace una década y tras varios ‘anti-álbumes’, el compositor considera a su más reciente producción como un desestresante tras los dos años de pandemia que hemos vivido.

En video-entrevista, el músico contó a Apro que el disco tomó dos días de grabación en el estudio texano Sonic Ranch y fue producido por Adán Jodorowsky, teniendo como resultado un álbum a guitarra y voz grabado prácticamente entre primeras tomas.

Sobre el significado de “Agendas vencidas”, comentó El David:

“Me considero una persona que busca mirar hacia delante, aunque siempre con ese halo de nostalgia, así que este disco es muy íntimo, quizá el más íntimo, creo que busca llevar al escucha a un estado de paz, calma y apreciación por lo que tenemos en la vida.

“Lo digo porque tengo la idea de que una persona inspirada funciona y vive mejor su entorno. Nosotros los artistas jugamos ese rol de imprimir estamos mentales y emocionales en la gente, mantener esa conversación, y dado lo que hemos vivido soy consciente de los altos índices de ansiedad, de estrés en los últimos años así que está cantado desde el alma”.

Amante de la lectura, en especial de la historia y la divulgación científica que en estos días acaparan su agenda personal, El David se declaró consciente del momento social que vivimos en el país, en especial frente al movimiento feminista que consideró “la revolución cultural de nuestros días”, e incluso avizoró que su próximo volumen tendría temas dirigidos a las mujeres.

“Tengo una canción que compuse de manera reciente, es más, creo que mi próximo álbum va a ser muchísimo más social porque se me están acumulando canciones al respecto. Por ejemplo, hice una canción que se llama ‘Luz de cabeza’, tiene ese beat medio urbano, una canción que apunta a esa lucha feminista, es una apología, dice ‘sabes que tienes que hacer destinos y, hombre y estados son asesinos, pero estás encima de eso, porque luchas con tus huesos, es tu belleza, luz de cabeza’”.

--¿Crees que el artista tiene un compromiso social?

-- Yo creo que sí, estamos en un problemón que es mundial, aunque impera la idea de que por no dedicarte a la política o ciertas áreas no debes hablar del tema, y no es así, los artistas como parte de la sociedad estamos al tanto de lo que sucede y desde ahí hablamos.

El David, quien el año pasado presentó un libro al que tituló "Afuerismos del interior", una recopilación de frases, reflexiones y pensamientos sobre la vida y el amor que publicó por 10 años en sus redes sociales, no tiene planeado presentaciones en vivo de “Agendas vencidas”.

Finalizó:

“Este proyecto de Agendas vencidas es muy especial porque es a guitarra y voz, así que encontraré el momento correcto para que la gente pueda disfrutarlo, me gustaría mucho”.