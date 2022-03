“Yo amo Guatemala”, presume Will Smith al convivir y bailar con la gente de la Antigua

El actor estadunidense, Will Smith, en Guatemala. Foto: @GrillbrothersGt

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El reconocido actor estadunidense, Will Smith, quien se ha empeñado en aprender español visitó la ciudad colonial de Antigua, en Guatemala, de la que dijo abiertamente: “Yo amo Guatemala”, donde presumió su dominio del idioma, visitó lugares turísticos, bebió café guatemalteco y bailó con Fabio Rodolfo “El Lobo Vásquez”.

https://www.instagram.com/reel/CasIQbLJnJX/?utm_source=ig_web_copy_link

“Fue pura coincidencia del destino. Resulta que yo andaba trabajando casualmente por ahí, en la Antigua. Cuando me acerqué, la gente que me conocía le dijeron quién era. Entonces me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo”, señaló Fabio Rodolfo a Prensa Latina.

El nominado al Oscar 2022 como mejor actor protagonista por su participación en la película “El Método Williams”, visitó al país centroamericano para las grabaciones de un documental, cuyo contenido es reservado, pero su presencia causó gran euforia entre los guatemaltecos.

https://www.instagram.com/p/Cap_8t0BW7n/?utm_source=ig_web_copy_link

Desde el 1 de marzo que llegó a Guatemala, Will Smith compartió en su cuenta de Instagram su visita al país, cómo convivió con la gente, jugó futbol con niños de Sacatepéquez, la alfombra procesional que hizo con aserrín, inspiradas en lo colorido de Antigua y sus fotografías en Aristas de Café, una cafetería tradicional guatemalteca.

“Gracias al café que siempre une y a Guatemala por su tierra y siempre inspirar a tantos”, escribió en su página oficial en Instagram.

https://twitter.com/guiadelmemegt/status/1499484830358294528

Recibió libros tras visitar ruinas arqueológicas guatemaltecas, pero su presencia se hizo viral cuando publicó su baile con “El Lobo Vásquez”, un guatemalteco que se hizo viral con sus bailes de high energy, tras participar en el concurso de baile Covi Dance 2020 con la canción Danger (1983) de The Flirst y otros pasos de los años setenta y ochenta, para palear la muerte de su hija por covid-19.

“Gracias a mi gente de Guatemala por el amor”, escribió Smith en Instagram.