Critican a Yordi Rosado por entrevista en la que Luis de Llano habla de Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El conductor Yordi Rosado fue criticado en redes sociales por publicar la entrevista en la que el productor Luis de Llano relató que se enamoró de la cantante Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Usuarios de redes sociales criticaron la naturalidad con la que Luis de Llano describe la “relación”, y la manera en que Yordi Rosado trata al que califican como un “presunto pederasta”.

"Odiaba las TELENOVELAS" Luis de Llano

??uD83DuDC49 https://t.co/9EONszr7kA pic.twitter.com/q444OhVNd0 — Yordi Rosado (@YordiRosado) March 8, 2022

¿Qué hizo Yordi Rosado?

Días antes del 8 de marzo, Yordi Rosado entrevistó en su canal de YouTube a Luis de Llano Macedo. El conductor le cuestionó sobre su relación con Sasha Sokol, a lo que el productor contestó:

“No hay historia que contarte. Yo, un día, me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos, que es platónico, profesional, de trabajo. ¿Por qué? Porque yo le producía sus discos. Entonces, ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan, digo: ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple”.

Después se contradijo, cuando contó: “Si, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’. Y nada que ver. Se acabó”.

Luis de Llano aseguró que la madre de Sokol sabía de la relación, pero terminó porque la cantante quedó desencantada de que su madre le prohibiera ir a casa del productor.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que, obviamente, dijo: ‘oye, no quiero que esté en tu casa más’, y dejó de venir a mi casa, y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.

La denuncia de Sasha Sokol

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sokol reaccionó y acusó a Luis de Llano “de abuso y manipulación”, pues en la entrevista dijo que se había enamorado de ella.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, sostuvo, entre otras cosas.

Luis de Ya no



Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Tras la publicación de Sasha Sokol llegó una oleada de críticas a Luis de Llano, pero también a Yordi Rosado por entrevistarlo y por su reacción ante las confesiones del productor.

“¡Qué decepción ver cómo las personas del medio siguen tratando este tema como algo normal! No hay nada normal que un cuarentón ande buscando a una niña de 14 años. El trabajo que Yordi ha hecho con este canal puede verse afectado por haber entrevistado a este hombre”, señalaron en redes sociales.

“En el programa de Yordi Rosado solo se escucha un lado y es terrible cómo se permite hablar así de las mujeres”, opinó Adriana.

En el programa de @YordiRosado Solo se escucha un lado, y es terrible como se permite hablar así de las mujeres. A mi me ha agredido al aire y nadie me avisó, nada! Le escribí a Yordi y nunca respondió y eso que lo consideraba un amigo. Sin duda Yordi te falta una productora. — Adriana Bello (@Adriana_bello) March 9, 2022

Nancy dijo que no se imaginaba la desesperación de Sasha al ser revictimizada por Luis de Llano en la entrevista con Rosado.

No me imagino la desesperación de Sasha Sokol cuando el cerdo de Luis de Llano la re-victimizo en la entrevista con Yordi Rosado. Que jamás se te olvide su carita cuando ese puerco empezó a abusar de ella. pic.twitter.com/LYDa132bfj — NANCY PINZON (@NANCY0685) March 9, 2022

Algunos quisieron tomarlo a broma, asegurando que ha logrado más confesiones que la Fiscalía General de la República (FGR), minimizando la denuncia de Sasha.

En las últimos días ha hecho confesar delitos que van desde asesinatos, portación de armas de fuego, pasando por delincuencia organizada, tráfico de drogas, hasta estupro y abuso sexual



No, no es el Fiscal Gertz Manero sino Yordi Rosado. Quihubole con la procuración de justicia. — Tito Garza Onofre (@garza_onofre) March 9, 2022

Gloria dijo que quería saber la postura de Rosado, pues en la entrevista con “el viejo asqueroso”, dijo que estaba enamorado de Sasha y ella lo bateó.

“Sasha era una niña y el señor tenía más de 39 años… ¿Entendemos la gravedad del tema?”, inquirió.

Yo quiero saber la postura de @YordiRosado ya que en la entrevista que le hizo a Luis de Llano, el viejo asqueroso dijo que “el estaba enamorado de Sasha pero ella lo bateó”.

Sasha era una niña y el señor tenía más de 39 años…

¿Entendemos la gravedad del tema? — Gloria IvonneuD83EuDD18uD83CuDFFB (@GlodeJo07) March 9, 2022

Luis aseguró que Rosado no es periodista, es empleado de Televisa y de Luis de Llano. “No hay que perder el foco”, comentó.

estoy de acuerdo, pero creo que Yordi no es un periodista que tenga cerebro para captar la situación al momento, además de que es también empleado de la misma televisora, el protagonista es De Llano y no hay que perder el foco — Luis Fernando ?? (@luisfer_ms) March 9, 2022

Otros recordaron los casos de Sergio Andrade, Gloria Trevi, Thalía, Adela Noriega, cuando estaban “normalizadas” estas situaciones y no había consecuencias si alguien denunciaba.