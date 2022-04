Así mostró “Río”, de La Casa de Papel, el incendio que consumió su hogar

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Entre lágrimas, Miguel Herrán, quien dio vida al personaje de “Río” en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel, narró cómo sobrevivió al incendio en su casa, el 8 de abril pasado.

El actor, quien también trabajó en la serie Élite y ganó el premio Goya al mejor actor revelación en 2016, compartió en Instagram las imágenes del incendio y se le oye llorando.

Desesperado, al ver las llamas, grita: “¡No lo puedo creer… mi puta casa!”.

El impactante incendio en la casa de Miguel Herrán. pic.twitter.com/4q0h0vtGJk — Decelebrities (@de_celebrities) April 8, 2022

Muchos seguidores han mostrado su preocupación a través de las redes sociales y también han criticado que lo primero que haga al ver el incendio sea grabar un video y subirlo a su perfil de Instagram.

La revista “Hola” fue una de las primeras en contar lo ocurrido, e incluso informó que logró ponerse en contacto directo con Miguel.

“Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”. Así lo reseñó el medio en Instagram.