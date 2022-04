Es difícil ser mujer, blanca, privilegiada y libre: Sofía Niño de Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Ser mujer, blanca y privilegiada” es difícil porque “te van a criticar desde todos lados”, afirmó la standupera Sofía Niño de Rivera al hablar sobre su fase de comediante y los intentos de cancelaciones que le ha tocado enfrentar por los chistes que hace, pues sostuvo que en la actualidad una persona puede ser juzgada por hacer comedia.

“Es difícil, sobre todo en un país donde ser mujer, ser blanca, ser privilegiada, ser comediante y libre. Las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país, libres me refiero a libertad de expresión, o sea, realmente no les molesta decir lo que piensan. Es difícil porque te van a criticar en todos lados, tanto mujeres como hombres porque tú hablas de sus realidades y sus heridas”, señaló en entrevista con el conductor Yordi Rosado.

En su canal de Youtube, Rosado le preguntó sobre las cancelaciones respecto a la comedia, a lo que respondió que es algo difícil porque hay tantas diferencias de creencias, opiniones, traumas, heridas y sectas que es complicado hacer chistes sin que un sector de la sociedad termine ofendido o molesto.

“Hay tanto ‘sectismo’ (sic), tanto político, como religioso, como social. Hay muchísimos miedos que entiendo y entonces se agarran de otras cosas para sobrevivir, qué difícil tratar de… ni siquiera tratar de que no te odie todo el mundo, sino tratar de no ofender a nadie. Es muy difícil”, dijo.

Respecto a sus polémicas, como cuando dijo que ganaba un sueldo terrible de 30 mil pesos cuando era publicista o cuando la cancelaron por burlarse de los ciudadanos de Chihuahua, la standupera otra vez señaló que era difícil que la gente que se dedica a la comedia no pueda salir a expresar su desacuerdo.

“Todo mundo habla desde su realidad, de sus heridas”, opinó. Por eso, añadió, desde hace años dejó de intentar que las personas acepten el tipo de comedia que hace.

“Yo pongo y que se ofenda quién sea. O sea, no puedes hacer nada más. Represento muchas cosas de las que la sociedad no se pone de acuerdo si respetar o aceptar. Represento a mujeres fuertes, personas privilegiadas, seres humanos que piensan diferente y hasta falta de moral”, reiteró. Lo que siempre busca, dijo, es nunca caer en la crueldad.

La comediante dijo que la han cuestionado por no maquillarse un poco más, pero pues prefiere mostrarse de manera natural ante el público. Además, negó que se censure a sí misma cuando no habla de cosas que le parecen irrespetuosas o que rayan en la crueldad.

“Yo quiero que la gente vea lo que hay para siempre. No puedo hacer más. Podría hacerme cirugía, pero me da hueva. ¡No quiero! Me dicen: ‘te deberías de maquillar más, por respeto’. Mi cara es una falta de respeto para algunos”, indicó.

Añadió: “No les gusta que una mujer hable de éxito y decir: ‘sí, soy una chingona’, me dicen: ‘¡qué mamona!, ¡qué falta de humildad!’. La palabra humildad es muy grande en este país, si no la tienes puf, entonces como digo estas cosas les molesta”, afirmó.

(A partir del minuto 1:16:00)