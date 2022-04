Ver, oír, aplaudir, silbar...

Sinfónica de Minería celebra al Seminario de Cultura

Los 80 años del Seminario de Cultura Mexicana serán festejados este domingo con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli a las 18 horas. El director concertador será Ramón Shade, con la participación de la soprano Marcela Chacón y el narrador Sergio Vela. Esta gala de aniversario estará dedicada a la obra de Ludwig von Betthoven. El programa del concierto incluye dos obras que exaltan el valor de la libertad: Obertura Leonora n.º 1, op. 138 y Egmont, op. 84. La entrada será gratuita. Los boletos para este concierto ya están disponibles para recogerse el sábado en el Seminario de Cultura Mexicana, hasta agotar existencias (de 11 a 18 horas), ubicado en Presidente Masaryk 526-Planta Baja, Polanco, Miguel Hidalgo. El Ollin Yolitztli se encuentra en Periférico Sur 5141, Col. Isidro Fabela, Tlalpan; correo ollinyoliztlidifusion@df.gob.mx, tel. 56 06 85 58 ext. 106.

Taller Coreográfico festeja 50 años del CCH Sur

La temporada 107 de esta magnífica compañía fundada por Gloria Contreras, dedica su función de este domingo al medio siglo de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM. Se trata de un programa íntegro de coreografías de la maestra, quien fuera discípula de Georges Balanchine en Nueva York: “Minuto”, “Arrebato”, “Ondina de Gaspar de la noche”, “Noche de encantamiento”, “Isolda” y “Danzón”. La función comienza a las 12:30 en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (estación del Metrobus de ese nombre); ahí adquiera sus boletos o por línea en boletoscultura.unam.mx

Más danza, con Barro Rojo

Este grupo, también de larga tradición en el ámbito contemporáneo (40 años), ofrece este sábado 2 a las 19 horas y este domingo 3 a las 18 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, la coreografía “Tratados cobre la muerte”, de Roberto Solís. La compañía de Laura Rocha se presenta como Arte Escénico y este espectáculo, digno de contemplarse, está programado para mayores de 15 años. Paralelamente se exhibe la exposición fotográfica de Emilio Sabin, “Mirar sin tregua”. La entrada al Cenartes está en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, que hace esquina con Calzada de Tlalpan, a dos cuadras del Metro General Anaya. La entrada tiene un costo de 150 pesos, con sus debidos descuentos de Inapam y para maestros y estudiantes.

“La raíz del miedo”, cine

El largometraje de ficción “La raíz del miedo/Primal Fear” (Estados Unidos, 1996), de Gregory Hoblit, ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Reparto en 1996. Narra la historia de Martin Vail, un abogado que decide defender a Aaron Stampler, un adolescente acusado de haber asesinado a un sacerdote de Chicago. Sin embargo, el caso se complica luego de que una psicóloga concluye que el joven sufre de un desorden de personalidades múltiples, lo que pone en una encrucijada a Vail sobre la dirección que tomará para armar su defensa. Actúan Richard Gere, Lura Linney y Edward Norton. Cinematógrafo del Chopo, Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera, sábado 2 de abril, a las 18 horas. Obligatorio portar cubrebocas.

“La voz del amor”, una ficción sobre la vida de Céline Dion

Valerie Lemercier es la directora de esta película de ficción libremente inspirada en la vida de la famosa cantante Céline Dion, la voz detrás de hits internacionales como “My heart will go on” que es el tema principal de la película “Titanic” (1997) , “The power of love” (1993) o “All by myself” (1996), sólo por mencionar algunos de sus temas más famosos. La actriz que interpreta al personaje de Aline en todas sus edades (desde la infancia hasta la edad adulta) es la misma Valérie Lemercier, quien demuestra su versatilidad profesional. De esta manera, “La voz del amor” es un proyecto que mezcla sus dos facetas: una como directora, donde tiene proyectos como “Marie-Francine” (2017) o “¡Palacio Real!” (2005); la otra como actriz, cuyos papeles más célebres son en “El pequeño Nicolás” (2009) y “Los visitantes ¡No nacieron ayer!” (1993). El filme se estrena este fin de semana en las salas de Cinépolis. Obligatorio portar cubrebocas.

Ambulante presenta un ciclo gratuito de cine trans

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Ambulante anuncia “Tonalidades”, un ciclo de cine que resalta historias de personas trans en diferentes territorios de México. Este sábado 2 de abril se exhibe el corto “La felicidad en la que vivo” (México, 2020) de Carlos Morales y el largometraje documental “Quebranto” de Roberto Fiesco (México, 2013). Para el domingo 3 de abril le toca al corto “Caricia” (México, 2016) de David Montes Bernal y el largometraje documental “El compromiso de las sombras” (México, 2020) de Sandra Luz López Barroso. Se proyectan en la plataforma www.ambulante.org para usuarios de toda la República Mexicana a las 19 horas, en la cual las cintas estarán disponibles hasta las 23:59 horas del día siguiente. No tiene costo alguno.

“Adentro de mí”, teatro

En el marco del Festival de Monólogos se estrena “Adentro de mí”, escrita por el argentino Fabián Díaz y dirigida por la mexicana Maricarmen Núñez Utrilla. La protagonista es la actriz Ana Laura Ramírez Ramos. La historia nace por la necesidad de crear una obra de teatro que explore la intimidad de los cuerpos que no siguen una norma de delgadez y que, de acuerdo con el punto de la vista de la actriz, no son los que permean en la escena teatral mexicana. “Por ahí hay un cuerpo gordo, otro, pero siempre atrás, apenas hay actrices o directoras haciendo espacios y alzando la voz y eso es emocionante”, enfatiza la actriz Ramírez Ramos. La cita es en La Teatrería, Tabasco 152, Roma Norte, Cuauhtémoc, Sala B. Sábado 2 de abril y domingo 3 de abril a las 19:00 horas. El costo de los boletos es de $250.00 y pueden adquirirse a través de www.lateatreria.com o directo en la taquilla del teatro. Obligatorio portar cubrebocas.

Recital de Ensamble de pianos

Integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical, que conforman el Ensamble de Pianos ofrecen este fin de semana un recital que marca el retorno de estos jóvenes artistas a los escenarios y salas de concierto, luego de dos años de la pandemia. Los conciertos serán en formato de cámara y se presentarán Paulina Calixto Barrera, Ángel Gabriel López López, Mariana Martínez Villacorta y Carlo Joel Vázquez García, que serán dirigidos por Farizat Tchibirova. Interpretarán a cuatro y ocho manos obras de Gabriel Fauré, Joseph Haydn, Johannes Brahms, Fréderic Chopin, Sergei Rachmaninoff, Felix Mendelssohn, Edvard Grieg y Antoni Dvorák. Este presentación será el sábado 2 a las 13:30 horas. El domingo 3 a las 13:30 horas, el cornista de 17 años Sergio Adán Flores López, originario de Santa María Tecuanulco, Texcoco, Estado de México, presentará su examen profesional para titularse como licenciado instrumentista en corno. Interpretará Wolfgang Amadeus Mozart, Eugene Bozza, Camille Saint-Saëns, Bernhard Krol y Gioachino Rossini. Ambas presentaciones serán en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Avenida Río Churubusco 79 y Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, Metro General Anaya. La entrada es libre hasta completar el aforo y se deben cumplir las medidas sanitarias.