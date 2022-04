Johnny Depp asegura que su expareja Amber Heard apagó un cigarrillo en su rostro

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Durante el octavo día de juicio por difamación contra Amber Heard, el actor Johnny Depp reveló mensajes que escribió el actor de Pirates of the Caribbean refiriéndose a su expareja e hizo fuertes declaraciones sobre su relación con la actriz de Aquaman.

El actor dio detalles sobre su peor pelea con la mujer, en la que perdió parte de su dedo y sobre la quemadura que sufrió en el rostro porque ella apagó un cigarrillo en su cara.

“Empecé a escribir con mi propia sangre en las paredes. Todo lo que pude hacer fue tratar de calmarla y decirle que no quería arruinarla o ponerla en una posición incómoda. No funcionó, se intensificó y se convirtió en locura, caos, violencia.

“Estaba furiosa, estaba poseída. Cuando traté de quitarme, como lo hacía normalmente, mientras ella me golpeaba con palabras brutales. Perdón por mi lenguaje, pero recuerdo que no fue agradable… Me llamó algo así como ‘besador de culos de los abogados’ y ‘marica que no luchó por ella ni la defendió’. Traté de alejarme de la situación, pero fue en vano”, expresó Depp, sobre el pleito de 2015, cuando ambos vivían en Australia debido a la filmación de la quinta entrega de Pirates of the Caribbean.

Luego, Johnny afirmó que se fue a otra de las habitaciones para evitar pelear con Amber, pero ella lo seguía, golpeaba las puertas y decía obscenidades.

Amber “quería tener un altercado físico. Fui detrás de la barra, agarré una botella de vodka y un shot. Me senté en la barra y me serví dos o tres tragos de vodka. Fue la primera vez que probé alcohol en mucho tiempo. Ella me alcanzó y agarró la botella de vodka. Dio un paso atrás y me la arrojó”, continuó Depp.

La botella, agregó, “pasó junto a mi cabeza y se estrelló detrás de mí. Me puse de pie y caminé detrás de la barra y había una botella de vodka más grande, de las que tienen asa. Agarré eso y me senté, abrí la botella y me serví un trago y lo bebí. La señorita Heard lanzaba insultos de izquierda a derecha y de centro.

“Agarró esa botella y me la arrojó. Mi mano está en el borde de la barra, inclinada. Lanzó la botella grande e hizo contacto y se rompió por todas partes y, sinceramente, al principio no sentí dolor en absoluto, no sentí dolor”, expresó Johnny sobre el momento en el que perdió parte de su dedo.

“Lo que sentí fue calor. Sentí como si algo estuviera goteando por mi mano y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. Estaba mirando directamente a mi hueso que sobresalía.

“La sangre estaba brotando y en ese momento entré en una especie de… no sé cómo se siente un ataque de nervios, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado. Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón que esto no era vida. Esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto.

“Empecé a escribir con mi propia sangre en las paredes esta sensación de estar en medio de una especie de crisis nerviosa, pequeños recordatorios de nuestro pasado que esencialmente representaban mentiras que ella me había dicho, mentiras en las que la había atrapado”, reveló.

Otra agresión

Durante su declaración, a Depp se le mostró una foto de los restos de su dedo tomada en el hospital mientras él se encontraba acostado en una camilla. Al verla, Johnny recordó otra agresión durante la pelea: Amber le había apagado un cigarrillo en el rostro.

“Veo un detalle que había olvidado. La señorita Heard había cogido mi cigarrillo del cenicero y me lo había apagado en la cara”, añadió.

Al ser cuestionado sobre por qué no abandonó a Heard después de todos los abusos sufridos, el actor reveló que tenía miedo de que Amber se quitara la vida, pues la actriz solía hacer comentarios sobre ello si él se atrevía a dejarla.

Según Johnny, en aquel entonces, Heard se reunió con uno de sus abogados para discutir un acuerdo post-nupcial que, supuestamente, había solicitado Depp, pero luego descubrió que esto no era cierto. Sin embargo, la actriz perdió los estribos y se fue en contra del actor.

Durante el interrogatorio, el actor fue duramente interrogado acerca de varios mensajes de texto del 2014, en los que invitó a un amigo a “quemar a Amber”.

Al actor Paul Bettany, participante en la saga The Avengers, le mensajeó: “¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después tendré sexo con su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”, contestó

Johnny, quien invitó a su amigo a comer para olvidar la “miseria” en la que vive, le cuenta que se dará un masaje de espalda y luego saldrá como un ‘monstruo’.

También se refirió a Amber Heard como “una vaca idiota” y le preguntaba si ya había llegado “esa prostituta sin valor”.

A Elton John le daba las gracias porque sin su ayuda hubiera sido “tragado como un monstruo”, a lo que el abogado de Amber Heard le cuestionó sobre el uso de esta palabra y el mensaje: “Le daré una paliza a esa mierda fea antes de dejarla entrar, no te preocupes”.

Johnny Depp mencionó que Amber Heard siempre se refería a él como “monstruo”. Por eso, comentó que al escuchar esta palabra todo el tiempo, comenzó a asimilarse como tal y confesó que todos esos mensajes fueron enviados por él en un estado de shock emocional por las agresiones de Amber Heard.

Según las versiones de medios internacionales, Johnny Depp también envió mensajes contra la mamá de sus hijos Vanessa Paradis y se presentaron mensajes como: “la extorsionista francesa les ha lavado el cerebro a mis hijos”

En tales mensajes, enviados a Elton John, Johnny Depp menciona que sus hijos se han enamorado de Amber Heard y, por lo tanto, la presión sobre sus hombros se ha ido.

Por otra parte, a su hermana le envió el siguiente mensaje: “Hoy no fue agradable... No necesito las tonterías de la actriz y su jodida ambición”.