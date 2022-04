Con homenaje a Elena Poniatowska, inicia la Fiesta del Libro y la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una breve ceremonia de inauguración en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM, inició la 14º Fiesta del Libro y la Rosa 2022 en modo híbrido –y tras dos años de actividad virtual--, en la que se homenajeó a Elena Poniatowska en su 90 aniversario con lecturas de universitarios.

A lo largo de tres días y con actividades en el CCU, el Colegio de San Ildefonso, el Museo del Chopo, y una programación que se puede consultar en http://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx/programa/, se realizarán más de 150 actividades, 80 expositores y 320 sellos editoriales.

En el acto Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, afirmó que “estamos en el camino de la sobrevivencia y el reencuentro, de toparnos de nuevo con esa parte humana que no es sustituible a través de la pantalla como la que imaginó Ray Bradbury en sus últimos días”.

Acompañada de Enrique Graue, rector universitario; Ana Elsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura; Guadalupe Nettel, titular de la Revista de la Universidad; Vicente Quirarte, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; y Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, Beltrán realizó un repaso breve de las actividades de esta 14º edición de la Fiesta del Libro y la Rosa.

Fue Pérez Martínez quien analizó que aunque el 2022 no se puede tomar como un año de festejos, debido a las pérdidas humanas y la situación propia de México y el mundo, “el leer y escribir son actos de resistencia e imaginación que nos hacen creer y actuar por un mundo mejor, por lo menos más justo, es por eso que es indispensable festejar a la lectura… festejemos a nuestra comunidad lectora y que por nuestra raza hable el espíritu de los libros”.

Acto seguido, Graue Wiechers, dio una bienvenida a universitarios y público en general por acercarse de manera presencial a la festividad, además de saludar a Elena Poniatowska, presente entre el público, para dar por inaugurada de manera oficial las actividades de la fiesta.

Tras un “goya universitario”, en seguida Poniatowska tomó el escenario en donde solo se quedó Beltrán para realizar la primera actividad de la 14º edición, con un homenaje a la autora de “La Noche de Tlateloco”, volumen de testimonios a partir del 2 de octubre que fueron el eje inicial del diálogo.

La escritora y periodista, Premio Rómulo Gallegos 2007, Premio Cervantes 2013, Medalla Bellas Artes 2014 y recientemente homenajeada por la Universidad de Varsovia en 2021, inició su relato recordando sus primeros años escribiendo en Excélsior “frivolidades” para la sección de sociales, sobre la cual dijo aprecia que haya prácticamente desaparecido de los diarios:

“Curiosamente me hice periodista escribiendo del casamiento de Alberto Gironella”.

Después recordó a María Alicia Martínez Medrano fundadora del teatro Obrero y campesino, fue quien le dijo que tenía que ir a Tlatelolco tras lo sucedido el 2 de octubre de 1968.

“A la mañana siguiente entre una amamantada de mi hijo Felipe y otra, fui al alba a la Plaza de las Tres Culturas, y era un paisaje después de la batalla, todavía estaban los tanques, soldados vestidos de caqui haciendo cola frente aun teléfono público, me acerqué y escuché a uno de ellos diciendo, ‘pásame al niño, no sé cuantos días nos vayan a tener aquí’, ahí también me dio la dimensión de que para los mismos soldados era una orden inaudita e inesperada, me quedé vi todo, y lo que más me dolió e impresionó fue ver la cantidad de zapatos de mujer, de jóvenes, de niños tirados… esa cantidad de zapatos en el suelo daba la impresión de una carrera en que la gente había escapado como podía, y a partir de ese momento empecé a recoger los testimonios de todos los que estaban ahí.

“Le tengo que rendir un homenaje a María Alicia, porque ella me trajo a Margarita Nolasco quien se había pasado la noche gritando el nombre de su hijo, y después en Lecumberri recogiendo testimonios…”.

Tras ellos jóvenes universitarios compartieron sus lecturas con el público, la mayoría de ellas sobre la pandemia. La actividad de inauguración y del homenaje a Poniatowska se puede ver en la cuenta YouTube de UNAM Global TV.

La programación de la Fiesta del Libro y la Rosa este 22, 23 y 24 de abril tendrá otros homenajes a: el escritor José Saramago; el centenario de la novela “Ulises” de James Joyce; los 100 del poemario “Trilce”, de César Vallejo; el centenario de fallecimiento de Marcel Proust; los 140 del nacimiento de Virginia Woolf; y recordatorios a Sandro Cohen, Francesa Gargallo y Álvaro Uribe.

También destaca la participación de la escritora peruana Gabriela Wiener y el escritor Robert Juan-Cantavella en una mesa sobre escritura y resistencia; la afrojaponesa Jumko Ogata y la investigadora nacional Yásnaya Aguilar para presentar el libro “Cómo ser antirracista”, del activista jamaiquino Ibram X. Kendi.

La multipremiada escritora argentina Luisa Valenzuela en un homenaje a Carlos Fuentes por su décimo aniversario luctuoso; mientras que el poeta y crítico Luis García Montero hará lo propio en el homenaje a Almudena Grandes, recientemente fallecida.