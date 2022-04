“El arte no tiene pasaporte”: el bailarín Isaac Hernández y su “Despertares” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer bailarín del English National Ballet, el mexicano Isaac Hernández, quien afirmó a Proceso que daría sus mejores años para impulsar la danza a través del espectáculo “Despertares”, relató sentirse preocupado por una generación de esa disciplina que pudiera sentirse perdida tras la pandemia de dos años; además de una guerra Rusia-Ucrania que afecta a la disciplina y las artes en general.

En entrevista desde una de las habitaciones del Hotel Fiesta Americana Chapultepec, cuya vista al bosque y castillo de Chapultepec son majestuosas, el artista respondió varias preguntas en torno a temas de la danza tras una estadía en esta ciudad en donde anunció el regreso de “Despertares”, uno de los espectáculos dancísticos de nivel internacional más importantes del país que ha impulsado desde hace casi una década, y que este año retornará con una fecha al Auditorio Nacional, el próximo 6 de agosto.

La fecha que pareciera ser menor respecto al espectáculo de 2019 que se realizó en Guadalajara, Jalisco, con dos fechas en el centro Telmex y un programa de actividades denominado “Despertares Impulsa”, es en realidad un esfuerzo de la productora Soul Arts Production, de la cual el bailarín también es co-fundador junto a su hermana Emilia, por sostener la esperanza en los jóvenes bailarines:

Esta situación va a demandar lo mejor de nuestra generación, no hay manera de pensar en cómo salir adelante sin ofrecer nuestra mejor versión, pues en las próximos años se pueden perder muchas oportunidades, vidas, carreras, así que los que podemos hacer algo al respecto debemos dar nuestra mejor versión”.

En ese contexto, el bailarín quien en el transcurso de estos dos años incursionó en la actuación con un papel en la serie “Alguien tiene que morir” de Netflix, y en lo personal se convirtió en padre por primera vez junto a la también bailarina española Tamara Rojo, quien a su vez es actual directora artística del English National Ballet, advirtió que el esfuerzo de “Despertares” 2022 fue sin precedentes:

“Despertares forma parte de ese sentimiento de reencontrarnos con el público, sentir lo que es compartir una experiencia como lo es ver la danza en video, con 10 mil personas celebrando las habilidades físicas, artísticas, inspirándonos y recuperando la esperanza de que las cosas están mejorando, por eso era importante regresar con ‘Despertares’ para los jóvenes apasionados de la danza que han perdido mucho durante esta pandemia”.

E insistió sobre las oportunidades hacia las nuevas generaciones de bailarines:

“Pues ahora si las oportunidades de trabajo si antes eran limitadas ahora son casi inexistentes, para dos, tres generaciones que se graduaron antes, durante y después de la pandemia, y no solo ha pasado con el ballet, sino en muchas industrias, hay que seguir trabajando porque se rescate el talento que se pueda…”

Y respecto a la situación de Rusia-Ucrania en el mundo, en especial al verse la cultura y las artes en medio de la guerra, pues tanto en Europa como en América se llego al punto de marcar una línea en torno a artistas rusos solo por su nacionalidad, expresó:

“Hay un tema complejo en toda esta situación, lo que no podemos dejar pasar son cosas en contra de la libertad de la democracia, respetar la oportunidad del arte, de crear puentes, vínculos en esa humanidad que existe, creo que el arte también se puede política de manera directa, pero sí me parece injusto que se cierre la puerta a una persona por su nacionalidad, he tenido experiencias que han sido incómodas, últimamente estoy haciendo una gira con Natalia Osipova haciendo una nueva ‘Carmen’ que estrenamos en Edimburgo y nos cancelaron una gira, a pesar de que lleva 13 años fuera de Rusia, que es residente inglesa y es integrante de The Royal Ballet.

“En Despertares nunca le he pedido el pasaporte a nadie para ser parte de este proyecto, es un privilegio compartir el escenario con excelentes artistas, al final todos podemos estar en una situación que no escogemos”.

Y sobre el futuro de “Despertares” afirmó que le gustaría llevarlo al norte del país, a Monterrey, Nuevo León, e incluso cruzar fronteras y llevarlo a Los Ángeles o San Francisco, ciudad en donde cabe destacar, su hermano Esteban, también primer bailarín, se desempeña en el San Francisco Ballet:

“Ahora que voy a California o San Francisco me gustaría lograr un ‘Despertares’ ahí, porque hay una comunidad latina muy fuerte, la cercanía con México me da la oportunidad de otros escenarios nacionales, con Monterrey he estado intentado, probando desde hace cinco años y espero lograrlo el próximo año, hacer un circuito del que llevo varios años pensando, hacer Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, porque es un buen momento y la gente tiene ganas de volver a esto, y yo tengo ganas de rencontrarme con el público”.