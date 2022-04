Belinda protagoniza Bienvenidos a Edén en Netflix: "No todo lo que brilla es oro en redes"

MADRID, (CulturaOcio).- Netflix estrena el 6 de mayo Bienvenidos a Edén, serie creada y escrita por Joaquín Górriz y Guillermo López.

La ficción sigue a un grupo de jóvenes muy activos en redes sociales que son invitados a una exclusiva fiesta en una isla. La tiranía de la imagen en Internet o la búsqueda de la felicidad son algunos de los temas que trata esta producción que cuenta en su reparto con Amaia Aberasturi, Belinda, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena o Berta Vázquez.

"Mi personaje, África, lo tiene todo. Tiene dinero, fama, es una mujer poderosa que tiene lo que quiere, pero no es feliz. Eso va a abrir los ojos a muchas personas, que vean desde la serie que no todo lo que se dice en las redes sociales es real", expuso Belinda en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

"No todo lo que brilla es oro en las redes sociales. Vamos a poner a pensar a todos los jóvenes, que hagan un poco de introspección y que se den cuenta de que la vida no es a través de las redes, es aquí y ahora", añadió la también cantante.

Con Belinda coincide Ana Mena, que da vida a Judit. "Las redes sociales ofrecen tentaciones no siempre sanas todo el tiempo", lamentó. "Nos afecta fatal, las generaciones jóvenes lo tenemos difícil. Tenemos que hacer un trabajo muy heavy de querernos mucho y querernos bien", matizó Diego Garisa, Ibón en la ficción.

"No me puedo imaginar ser adolescente con TikTok, una referencia constante de cómo lucir ante la cámara, de cómo vestir. Los adolescentes son muy influenciables y siempre lo han sido, pero antes con los medios que había, las revistas y las series, había algo de distancia", explicó Sergio Momo, quien encarna a Nico.

Una serie que apuesta por la diversidad

Más allá de la crítica a las redes sociales, la serie ofrece, en palabras de Amaia Salamanca, "misterio, thriller, sorpresas, romance, diversidad y todo tipo de orientaciones sexuales". "Es muy trepidante, no paran de suceder cosas", agregó la actriz, que se mete en la piel de Astrid.

Precisamente esta diversidad es uno de los puntos que destaca Momo. "Si quieres reflejar la sociedad, tienes que representarla. Tienes que contar con ciertos personajes. Yo particularmente con este proyecto estoy muy orgulloso porque es el proyecto más diverso en el que he estado. Creo que una de las medallitas que se cuelga la serie es que tenemos estos personajes, tenemos diversidad, pero la historia no va de eso, no va de sus diferencias", subrayó.

"Es la realidad que nos rodea y representarla en el elenco es algo fundamental y natural", opina Amaia Aberasturi, que interpreta a Zoa.

"En la serie hay de todo: un paraíso, mucha acción, mucha intriga gente rara, fiesta fantasía, romance, peleas, personas de todo tipo. Todos los ingredientes", resume la actriz Lola Rodríguez, cuyo papel es el de Maika.

Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Albert Baró, Dariam Coco, Berta Castañé y Marina Campos completan el elenco de Bienvenidos a Edén. Daniel Benmayor y Menna Fité dirigen la ficción, producida por Brutal Media.