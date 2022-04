Netflix adquiere Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El cuatro veces ganador de Premio Oscar, Alejandro González Iñárritu, vuelve con su nueva producción llamada Bardo o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, cuyos derechos de distribución fueron adquiridos por la empresa de streaming Netflix y se estrenará a finales de 2022.

Netflix seguirá apostando por películas de autor y con promesa de acumular nominaciones al por mayor, por eso compró los derechos de la trama escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone, siendo una comedia dramática de política que sigue la historia de un periodista documentalista mexicano que, después de muchos años fuera de México, regresa a su país a trabajar mientras tiene una crisis existencial, lidia con su identidad y sus relaciones familiares, informó xataca.com.mx.

Esta dupla de escritores se encargó del guion de la película ganadora del Oscar, Birdman y Biutiful.

La película, que se encuentra en posproducción, está siendo grabada en la Ciudad de México, en donde el cineasta mexicano filmó su ópera prima Amores Perros.

Según Variety, Netflix ha comentado estar comprometida con “un estreno en cines a escala global”, por lo que no habrá problemas a la hora de querer ver lo nuevo de Iñárritu en la pantalla grande.

A la par del anuncio, Netflix dio a conocer un par de detalles más de la película: el más reciente trabajo de Iñárritu fue filmado en 65 milímetros y llegará a cines a nivel mundial antes del estreno en esa plataforma, aunque no aclara de cuántos días será la ventana de exhibición en cines.

“Alejandro es uno de los más grandes cineastas modernos y uno de los principales visionarios de nuestra industria. Bardo es una experiencia cinematográfica que nos ha inspirado a crear una estrategia de lanzamiento diseñada para que la película penetre en la cultura de la manera más grande y amplia posible”, declaró el director de Cine Global de Netflix, Scott Stuber.

“Brindaremos a los amantes del cine en todas partes la oportunidad de experimentar la película a través de un estreno mundial en cines y el estreno mundial de la película en Netflix”, agregó.

Se dijo muy emocionado de finalmente poder trabajar junto a Iñárritu y llevar su película a una audiencia global, admitió.

El reparto de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) está formado por los actores Daniel Giménez Cacho (¿Quién mató a Sara?, Memoria, Siberia), Griselda Siciliani (Sentimental, Morir de amor, Educando a Nina), Leonardo Alonso (Finlandia, Todo en juego, La semilla del Istmo), Andrés Almeida (Reyes contra Santa, Me casé con un idiota) e Íker Sánchez Solano, quien debuta con esta película.

La cinematografía correrá a cargo de Darius Khondki, fotógrafo de películas como 'Amour' y 'Se7en'.

En la 94ª entrega de los Oscar, Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming con una película ganadora en la categoría de Mejor Película. Netflix tuvo siete nominaciones de siete películas distintas en esa categoría a lo largo de los años y ninguna ha sido premiada: The Irishman, Marriage Story, Roma, Mank, The Trial of the Chicago 7 y este año: Don't Look Up y The Power of the Dog.