En el Día de la Danza, colectivo exige políticas públicas para generación de empleos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día Internacional de la Danza, hay cuentas pendientes por saldar según el Consejo Nacional de Danza México, colectivo conformado por 2200 profesionales del país.

“Sí hay mucho que celebrar este día de la danza, pero también hay cuentas pendientes, entre ellas un diagnóstico del sector, políticas que generen empleo y el tema de salud para los artistas, coreógrafos, docentes, gestores, y todos los involucrados en el gremio”, sentenció Erandi Fajardo en entrevista telefónica, gestora y promotora cultural e integrante de la mesa directiva de esa agrupación que promueve su actividades con los #ConsejoNacionaldeDanza #DanzaProfesionDigna #LaDanzanosUne.

Lo anterior tras recordar que en 2018, y ante la necesidad del gremio dancístico se realizó un “Plan Nacional de Danza, el consenso pendiente” que compartieron con las instancias federales y estatales, en el caso de la primera en una reunión con la misma titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, y con Nina Serratos, coordinadora Nacional de Danza.

Ahí entregaron el resultado de ese plan en donde presentaron un diagnóstico que dejaba ver 10 ejes de trabajo y que estaría sujeto a análisis a tres años de distancia:

Diagnóstico o investigación del sector artístico y su relación con la definición de políticas públicas; Estímulos, sistemas de becas y financiamiento; Formación, actualización y profesionalización; Entornos de contratación, gestión autónoma y de trabajo de artistas; Políticas y criterios de programación de espacios escénicos, circuitos y festivales nacionales e internacionales; Desarrollo de públicos, trabajo comunitario y devolución social; Entornos de inserción de artistas jóvenes, enfoque de género e inclusión social; Vinculación del sector artístico con las problemáticas sociales del país; Legislación, transparencia y no corrupción; y Esfuerzos de organización de artistas.

Sobre el tema de convocatorias a becas, Fajardo aclaró que aunque no están en contra de estas, pues son un estímulo para los artistas, se requiere una equidad y descentralización de las mismas.

Lo que requiere el sector no son becas o convocatorias como un único estímulo para el sector que se terminan entregando a un solo artista o agrupación, lo que se requiere en el fondo son políticas públicas, entre secretarías incluso como la del Trabajo, que den cómo resultados incentivos a nivel nacional para que hayan más producciones, ofertas, agrupaciones”, enfatizó.

Sobre el “Plan Nacional de Danza, el consenso pendiente” que fue entregado a autoridades, relató que no es el único esfuerzo pues como agrupación han continuado su labor de impulso del sector y como resultado reciente está el 2do. Congreso Nacional de Danza México que realizaron en febrero pasado, y en donde el tema central fue el empleo digno.

Ahí se estableció como reto lograr acuerdos entre los representantes de diversas instituciones gubernamentales e iniciativa privada y los comités estatales del Consejo Nacional de Danza México, para buscar trazar el objetivo de la agenda 2030: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos”.

Como parte de lo anterior publicaron una carta titulada “Empleo y trato digno a profesionales de la danza en México, exigencias del sector”, misma que circula esta semana en redes sociales y que apoya también la Comisión para una Danza Libre de Violencia y la Red de Investigadores independientes de Danza.

En ella se lee:

“Desde el Consejo Nacional de Danza México hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales para trabajar en conjunto en el diseño de estrategias y programas de fomento al empleo y la dignificación de esta profesión. No podemos hablar de avances en derechos, de grandes transformaciones y cambios si la política pública cultural actual no garantiza que quienes se han especializado puedan ejercer y que quienes logran la empleabilidad no obtenga una retribución justa. Necesitamos voluntad política para que todas y todos en la danza, tengamos diversas opciones de ingresos”.

Fajardo recordó que la mesa directiva del consejo está conformada también por Maribel Lugo (Coahuila), Grace Rojas (Sonora), Laurencia Strada (CDMX), Francisco Durán (Hidalgo), y Daniel Álvarez Gorozpe (Querétaro).