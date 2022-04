"Juego de Criminales": lluvia de balas en la comisaría

MONTERREY, N. L, (apro).- Lo que podría ser una rutinaria cinta de acción estrenada por Amazon Prime, en manos del maestro Joe Carnahan se convierte en un show de balazos de la vieja escuela, en un asedio a un grupo de policías en una comisaría olvidada en medio del desierto.

Juego de Criminales (Copshop, 2021) es un delicioso juego de engaños lleno de violencia y plomo, muy parecido a un western, en medio del cual se encuentra el adorable personaje de la agente Young (Alexis Louder), una chica de color, pequeña de talla, pero con un humor ácido y tan dura como cualquier criminal que juega a ser violento.

En torno a ella entran y salen una serie de personajes caricaturizados que son policías y malhechores quienes, en ocasiones, se ponen en el lado opuesto del tablero, lo que hace muy difícil discernir quien debería ser ajusticiado, o cuál deceso amerita ser lamentado.

Toda la cinta, adobada con humor ácido y macabro, está plagada de clichés del género, como producción B. Hay una pequeña estación donde comparten oficinas agentes locales, cada uno con sus respectivas problemáticas: el jefe malhumorado, el corrupto acosado por la mafia, los honestos, el hombre de familia. Young es la única mujer y conviven todos como hermanos.

Hasta que es arrestado y enviado a las celdas un tipo de aspecto aristócrata (Frank Grillo), que no comparte mucha información de su pasado. Pocos minutos después es acompañado en la crujía de enfrente por otro delincuente (Gerard Butler), que no parece tan borracho como se mostraba al llegar y quien, por lo que se observa, no cayó en ese sitio por mala suerte.

Poco a poco, en ese pequeño espacio, se van revelando los secretos de cada uno que están en la comisaría, lo que hace que se mantenga un equilibrio muy precario, a punto del estallido. Carnahan disfruta armar pacientemente un entramado en el que se van quitando los velos de los propósitos, hasta que queda todo expuesto claramente, y se rompe el balace en el momento en el que llega otro gran personaje, Anthony Lamb (Toby Huss) un asesino que cumple, a la perfección, con la definición de un psicópata, que jala del gatillo entre bromas afiladas.

Butler está adorable en su papel de tipo rudo e implacable, pero con un arraigado sentido del honor que sabe en qué momento debe eliminar obstáculos, aunque, de forma extraña, sin perder la humanidad.

Es evidente el intento de alcanzar a un público juvenil mediante el uso recurrente de efectos visuales, con mucha pirotécnica, lluvia de balas y triquiñuelas de cámara, que hacen que todo luzca como un gran ejercicio de videoclip cruento y con mucha adrenalina. Podrán sentirse satisfechos los que buscan una producción aparatosa, igual que profunda.

El director Joe Carnahan hace un buen batido de tiros y muerte, en medio del desierto de Nevada, con personajes sorprendentes y pintorescos que se meten en un largo y muy disfrutable desenlace, de consecuencias inesperadas.

Juego de Criminales es una muy placentera cinta de acción interesante, ligera que atrapa, de inmediato en el fuego cruzado.