Coldplay revive a Juan Gabriel en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Juan Gabriel revivió con la voz de Chris Martin y sus colegas de la agrupación británica Coldplay, declarando así este conjunto su “Amor eterno” a la Ciudad de México ante 65 mil fans en el Foro Sol el pasado domingo 3, en un espectáculo cósmico donde recorrieron sus éxitos.

“En el mundo hay problemas locos, por eso, si es posible, vamos a mandar amor”, expresó en buen español Martin al ápice del concierto, envuelto por aplausos y el éxtasis masivo.

“¡Quiero siempre tocar en Ciudad de México!”, añadió el londinense entonando con su carismática banda la pieza que compuesta por Juanga en 1974 a la muerte de su mamá Victoria Valadez Rojas, ocurrida en Parácuaro, Michoacán, mientras Alberto Aguilera Valadez (nombre real de “El Divo de Juárez”) se encontraba de gira por Acapulco.

Las muestras de cariño se sintieron desde que emergió en el majestuoso escenario este líder rockero junto a sus camaradas a las 21:10 horas, para emprender estallido catártico en “Higher Power” y “Adventure of a Lifetime”

La excelsa producción que caracteriza los espectáculos de Coldplay cobijó al instante a los reunidos en un viaje onírico y astral. La magia audiovisual hechizó las miradas con atractivas pantallas de las que emanaban alucinantes diseños conceptuales. Desde los accesos entregaban pulseras que lanzaban automáticamente lucecillas multicolores entre rola y rola. Globos gigantescos y papelillos flotaban sobre las cabezas. Lengüetazos de pirotecnia brillaban en el tablado y en el horizonte. Fue un sueño celestial para sumergirse la banda en un paraíso terrenal de amor a la música y a la vida.

Además del magno escenario, una pasarela surcaba la plancha extendiéndose, a la par de una plataforma ubicada al centro del recinto. Esos tres espacios escénicos ocuparon Chris Martin y sus compañeros Will Champion (batería), Guy Berryman (bajo) y Jon Buckland (guitarra).

El extenso repertorio consideró “Paradise” y “Charlie Brown”; las multitudes bailaban y brincaban frenéticas, haciendo temblar al inmueble de Iztacalco. Martin fue todo un caballero británico cuando dijo:

“Lo siento por mi español, pero tenemos que decir que estamos tan agradecidos y felices de estar con ustedes Ciudad de México. ¡Gracias a todos, gracias totales!”.

Tocó el piano y se hizo acompañar de coreos mellizos para “The Scientist” y “Viva la Vida”. El recital prosiguió al ritmo de “Let Somebody Go”, “In My Place” y “Yellow”. El arte digital deslumbraba en las plasmas al rasguido de “Human Heart”, “People of the Pride” y “Clocks”. Senderos futuristas proyectando rayos láser y neón se dispararon durante “Something Just Like This”, “Midnight”, My Universe” y “A Sky Full of Stars”, para la cual Chris instó de buena manera a guardar los aparatos celulares:

“Sí es posible sólo una canción, esta noche es muy especial, sólo para nuestras almas, cuerpos, corazones. Sin teléfonos, sin cámaras, sin nada electrónico. Después puedes grabar todo”.

El rock pop de Coldplay encantó a los reunidos de distintas generaciones. Sorprendieron cuando aparecieron en la plataforma al centro del Foro Sol. Ahí en sesión acústica brindaron “Don’t Panic” y de su caja de sorpresas brotó “Amor Eterno”, dedicado a la chaviza del corazón de México, tal como la banda maravillara dos de los escenarios que antecedieron su llegada a esta ciudad; por ejemplo, el 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León, se arrancó Martin “El corrido de Monterrey” y el 31 en la Perla Tapatía, invitaron al jalisciense Fher, de Maná, para juntos interpretar la exquisita “Rayando el sol” (https://youtu.be/nysROn0tc0w).

Además, cada concierto de Coldplay se destaca por el uso de energía renovable y con una variedad de soluciones en pro de la naturaleza y la tecnología, incluye la plantación de un árbol por cada boleto vendido. Asimismo, buscan generar un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, para las iniciativas ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup (los detalles completos se pueden consultar en coldplay.com/sustainability).

En un momento del concierto que promociona su álbum “Música de las esferas”, tras empezar “A Sky Full of Stars” (“Un cielo lleno de estrellas”), se detuvo la música del grupo para preguntarle el vocalista de Coldplay a una fan al borde del desmayo si se encontraba bien. Una hechizante velada que fue apagando las velas del tiempo con “Fix You” y “Humankind”, para despedirla con “Biutyful”. Martin levantó la bandera de México y gritó:

“¡Gracias con todo mi corazón!”.

Con el aullido generalizado de satisfacción, los Coldplay caminaron al filo del escenario en reverencias, y partieron recargados de energía enloquecedora y felicidad masiva, cuando el reloj marcaba las 23:00 horas.

Como parte de la gira bautizada en inglés “Music Of The Spheres World Tour”, en el Foro Sol Martin y su tropa replicarán presentación este 4, 6 y 7 de abril (como invitada de la apertura en los shows participa Carla Morrison).