Con estas palabras se despide Alain Delon tras solicitar la eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras enviudar y sufrir dos accidentes cerebrovasculares, a los 86 años Alain Delon pidió morir en Suiza, donde la eutanasia es un procedimiento legal.

Alain Delon, actor que ha dejado huella en la cinematografía francesa, solicitó la eutanasia, según confirmó su hijo, el también actor Anthony Delon, en entrevista con la cadena RTL.

“Sí, es verdad, él me pidió”, indicó a la televisión el segundo de sus hijos, quien señaló que su padre está sumamente afectado por la muerte de su mamá, Nathalie Delon, ocurrida en enero de 2021, y de quien Alain se divorció en 1969.

Nathalie solicitó la muerte asistida en Francia, pero le fue negada porque la legislación local no lo estipula.

“Después del accidente de mi padre, su derrame cerebral, tres meses después a mi madre le diagnosticaron un cáncer fatal, un cáncer de páncreas. Sentí en los meses que siguieron a esa época un vacío por dentro, una angustia, un miedo”, explicaba Anthony en una conversación realizada en el contexto del lanzamiento de su autobiografía, Entre chien et loup (Entre el perro y el lobo).

En una entrevista para RTL, realizada el pasado 14 de marzo, un periodista le preguntó a Anthony si era verdad que su padre le había pedido comenzar los trámites para la eutanasia. “Sí, es verdad, me lo pidió”, declaró finalmente. La pregunta vino después de hacer un repaso al libro en el que Anthony Delon ha escrito sobre su infancia y la relación con sus padres.

Carta de despedida

Delon, una de las grandes leyendas del cine francés, escribió una carta de despedida que dio a conocer su hijo, y en la que expresó:

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los actores de las siguientes generaciones puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en lo profesional, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

De acuerdo con el portal El Español, en una de sus últimas entrevistas, Alain Delon se había mostrado a favor de una muerte digna: "Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto"

El icono del cine francés rodó casi un centenar de películas. Su carrera comenzó en 1957.

En su filmografía ha trabajado con cineastas de la talla de Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni y Louis Malle.

Entre sus otros trabajos reconocidos están ‘El eclipse’, ‘La piscina’, ‘Círculo rojo’ y ‘El otro Sr. Klein’.