El INAH informa que no hubo ni solicitud, ni autorización en caso de “performance” en Antropología

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer un video-performance en donde el artista Pepe Romero “besa” y “lame” piezas prehispánicas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se debate entre si hubo o no contacto con las obras.

En el performance “Mexique, 2022” Romero parece besar y lamer obras, una de ellas incluso en la vitrina al no poder tener contacto directo con la pieza, como una “protesta” en contra de las subastas de obras prehispánicas en el extranjero. Sobre el tema el titular del INAH , Diego Prieto, dijo brevemente vía telefónica a Apro que:

Su intención es buena porque se aúna al convenzo contra las subastas de arte prehispánica que se están efectuando, sobre todo en Francia”.

Y afirmó se investiga para saber si hubo “efectos especiales”:

“Sin embargo su medio de hacerlo (protesta) no es aceptable, en caso de que se compruebe que en efecto está besándolas piezas. Para eso el INAH está investigando si en efecto lo hizo o solo es un efecto, porque en el caso de ‘El luchador, no se alcanza a ver, y en otra también hay una sombra. Y en cuanto a lamer la vitrina, pues ahí no atenta contra el patrimonio, ero es una práctica reprobable”:

Ante la insistencia de la prensa de una postura oficial, Ulises Leva, director de comunicación del INAH respondió brevemente y vía whatsapp que no hubo autorización:

“Nunca hubo solicitud y de ninguna manera se dio una autorización. Se están revisando los sistemas de seguridad del museo para determinar cuándo fue realizada la grabación, si hubo contacto directo con las piezas y determinar las acciones a seguir. Las instituciones estamos para cuidar el patrimonio cultural”.

Y después añadió si se han tenido contacto con el artista y de fallas en el sistema de vigilancia:

“No se ha tenido ningún contacto con el artista. Se está revisando cada mecanismo de seguridad para determinar si en efecto hubo contacto con las piezas o no, puesto que se aprecia en algunas tomas el contacto con vitrinas, lo que se determinará de manera precisa. En cuanto se tenga mayor información y detalle, se las proporcionaremos de inmediato. Reiteramos que las instituciones trabajamos por la salvaguarda y la defensa del patrimonio cultural de todos los mexicanos en territorio nacional y en el extranjero”.