“El dictamen es que no hay daños”: INAH ante performance de Pepx Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la insistencia de medios de comunicación sobre daños, afectaciones y posibles acciones legales hacia Pepx Romero, quien besó y lamió piezas arqueológicas, el INAH refirió en conferencia virtual que analiza acciones jurídicas aunque precisó que no hubo daño como tal al patrimonio.

La Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del instituto sería la que exhorte a “cubrir los derechos por uso de imagen de piezas del patrimonio arqueológico, solicite su difusión o en su caso las retire de cualquier medio de difusión… El dictamen es que no hay daños, por tanto, no lo podemos acusar, hoy mismo deben de girar las convocatorias o citatorios para que comparezca esta persona”, según afirmó Diego Prieto, titular del instituto, en la cita de preguntas y respuestas virtual con la prensa.

Ante los cuestionamientos sobre el citatorio y/o comparecencia añadió:

“Estamos viendo si hay acciones jurídicas que emprender pues no hubo daño alguno a ningún bien del patrimonio arqueológico, por tanto, no nos encontramos en el supuesto tipificado por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no hay daño de materia constitutiva de delito, sí hay conducta impropia, y no la alentamos y en el caso que alguien quiera hacer expresiones artísticas vinculadas con recintos culturales a cargo del INAH tiene que solicitar autorización”.

Sobre la conducta de Romero para lograr el performance que tituló “Mexique 2022” se explicó que en una revisión de los videos de vigilancia se detectaron a cuatro personas en total que entraron el jueves 31 de marzo a las 12:28 del día al recinto, recorriendo en el transcurso de una hora cinco salas del Museo Nacional de Antropología (MNA), y que mientras tres vigilaban el recorrido de un custodio, Romero aprovechaba para besar las piezas, besando un aproximado de 30 en total.

Sobre esto Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología (MNA), abundó:

“Fueron cuatro personas perfectamente organizadas en torno al de saco amarillo (Pepx Romero), quien elegía las piezas, miraba a los lados para saber si podía proceder o no y en ese momento inclinaba cabeza, es menos de un segundo (el acto del beso). Hay una versión del concierto del sábado que estaba acelerada (el Festival Ceremonia 2022 durante el cual se presentó), en la versión larga de menos de un minuto aparece en una primera parte del video toda la intervención. No soy crítico de arte, pero entiendo que quería provocar repugnancia y lo logra de alguna forma por ese gráfico de la primera parte que en buena medida es producto de la edición. No me atrevo a decir que a todas las piezas las besó”.

También señalaron que hay 111 elementos de seguridad en resguardo total del MNA, y diariamente trabajan 65 custodios en todas las áreas del museo. Respecto al comportamiento de los visitantes en términos generales, y sobre qué harán para que este tipo de actos no vuelvan a suceder, Saborit explicó:

“El comportamiento del visitante en términos generales es ejemplar, el maestro Mario Vázquez tenía una idea romántica de ‘la gente toca las piezas para comprobar que son réplicas’, no es mi experiencia, ciertamente el daño que se hace con tacto es superior al que pudo haber infligido este personaje (Romero). Las piezas guardan en polvo, materiales de limpieza de restauración y estos elementos pudieron poner en riesgo su salud pero ese es su problema. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos redoblar no en la vigilancia, sino la firmeza ante cierto tipo de visitantes que no hacen caso a las indicaciones, y tenemos este lamentable caso, debemos de aprender…

“El termino autocrítica lo usamos todas las semanas, tenemos varios grupos de trabajo y lo hacemos con la convicción de que podemos hacer las cosas mejor cada semana. Esta fue una acción concertada entre cuatro personas, pero si se hubieran planteado otro ejercicio, uno de daño objetivo y explícito sobre los objetos puedo asegurar que no habrían llegado lejos, el recorrido que hacen es una caminata rápida… el museo es grande y desde su origen enfrentó el mostrar sus colecciones sin vidrio a sabiendas que podría suceder algo como esto, pero también al confiar en la buena fe de los visitantes”.